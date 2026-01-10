Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тело залипло после праздников: эти движения выбивают калории быстрее, чем час в зале

Интенсивные тренировки после праздников ускоряют расход калорий — Marie Claire
Январь каждый год обещает обновление, но чаще всего организм реагирует на него вяло и неохотно. После праздников тело кажется тяжелее, движения — медленнее, а привычные тренировки требуют внутреннего торга. Именно в этот момент особенно важно не количество усилий, а их качество и направленность, об этом сообщает Marie Claire.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему после праздников интенсивность работает лучше

В начале года многие замечают одинаковый эффект: снижение тонуса, потерю подвижности и ощущение внутренней "инерции". Это объясняется просто — в декабре физическая активность уменьшается, а калорийность рациона, наоборот, растет. Организм адаптируется к этому режиму и замедляет обменные процессы.

Интенсивные тренировки позволяют быстро разорвать этот круг. При резких и плотных движениях возрастает потребление кислорода, запускается эффект EPOC — избыточное потребление кислорода после нагрузки. Благодаря этому энергия продолжает расходоваться даже после окончания занятия. Такой подход эффективнее длительных, но умеренных нагрузок вроде спокойной прогулки или обычной ходьбы без акцента на мышцы.

Ключевую роль играет вовлечение крупных мышечных групп — ног, спины, мышц корпуса. Чем больше мышц работает одновременно, тем выше энергозатраты и быстрее организм выходит из "праздничного режима".

Движения, которые возвращают телу контроль

Эти упражнения не требуют сложного инвентаря, фитнес-гаджетов или тренажеров. Их можно выполнять дома, в спортзале или на свежем воздухе. Важны ритм, концентрация и четкая техника.

Берпи без пауз объединяют прыжок, планку и подъем в одно непрерывное движение. Такая связка мгновенно повышает пульс и заставляет работать ноги, руки и корпус. Тело сразу переходит в режим высокой интенсивности, без долгой раскачки.

Прыжки через воображаемую линию выглядят просто, но дают мощный эффект. Быстрые перепрыгивания вперед и назад задействуют голени, бедра и мышцы кора. По энергозатратам это движение сопоставимо с бегом на высокой скорости, но занимает меньше времени.

Динамические сплит-сквоты, напоминающие упражнения для ног без спортзала, требуют баланса и силы. Они активно включают ягодицы и бедра — одни из самых энергоемких мышечных групп. В результате ускоряется кровообращение и появляется ощущение устойчивой силы.

Сравнение: интенсивные тренировки и умеренная нагрузка

Интенсивные форматы дают быстрый отклик за счет высокой плотности движений и эффекта послетренировочного сжигания энергии. Умеренные нагрузки действуют мягче и требуют больше времени для заметного результата.

Если цель — вернуть подвижность, ускорить обмен веществ и "разбудить" тело после праздников, короткие интенсивные сессии оказываются более эффективными. Для поддержания формы и восстановления подойдут умеренные варианты.

Советы по безопасному старту интенсивных тренировок

  1. Начинайте с коротких подходов по 20-30 секунд, постепенно увеличивая время.

  2. Следите за дыханием и не задерживайте его во время движения.

  3. Делайте разминку перед тренировкой и легкую растяжку после.

  4. Используйте удобную обувь и устойчивое покрытие, даже если занимаетесь дома.

Популярные вопросы о интенсивных тренировках

Сколько раз в неделю стоит заниматься?
Оптимально 2-4 раза в неделю с днями отдыха между тренировками.

Можно ли выполнять такие упражнения дома без оборудования?
Да, большинство движений рассчитаны на работу с собственным весом.

Что лучше для начала года — кардио или интенсивные комплексы?
Интенсивные комплексы быстрее возвращают тонус, но их можно сочетать с легким кардио.

Подходят ли такие тренировки для снижения веса?
Да, за счет высокого расхода энергии и эффекта EPOC они эффективно поддерживают снижение веса.

