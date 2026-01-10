Каждый выход на мороз сушит волосы сильнее фена: зимняя ловушка, о которой забывают

Несмываемые кондиционеры и сушка феном снижают повреждение волос зимой

Зима становится серьёзным испытанием для волос и кожи головы. Мороз, сухой воздух и постоянный контакт с головными уборами быстро лишают локоны влаги и эластичности. В результате волосы электризуются, ломаются и выглядят тускло, об этом сообщает Marianne.

Фото: https://ru.freepik.com by gpointstudio is licensed under Free Уход за волосами: нанесение маски на влажные волосы

Почему зимой волосы теряют качество

В холодное время года волосы одновременно сталкиваются с несколькими стресс-факторами. Уличный мороз резко сменяется сухим тёплым воздухом в помещениях, а трение о шапки, шарфы и воротники усиливает повреждения. Пряди быстрее теряют влагу, становятся жёстче и хуже поддаются укладке — особенно когда проявляется электризация волос зимой.

Дополнительную нагрузку испытывает кожа головы. Из-за перепадов температур она может реагировать зудом, стянутостью и появлением сухих чешуек, которые нередко путают с перхотью. Это сигнал о нарушении баланса, а не о заболевании.

"Воздействие мороза и резких перепадов температур приводит к напряжению кожи головы, зуду и повышенной чувствительности", — объясняет стилист Сандра Прагр.

Увлажнение как базовый принцип

Зимой стандартного набора из шампуня, кондиционера и маски часто оказывается недостаточно. Волосам требуется дополнительная поддержка в течение дня. Несмываемые кондиционеры и флюиды помогают удерживать влагу, снижают электризацию и делают пряди более послушными, дополняя базовый зимний уход за волосами.

"Усилить увлажнение можно с помощью несмываемых средств, их допустимо использовать даже в течение дня", — рекомендует стилист Сандра Прагр.

Такие продукты подходят не только для влажных, но и для сухих волос. Достаточно растереть небольшое количество средства в ладонях и аккуратно пройтись по длине и кончикам, чтобы волосы перестали пушиться и цепляться за одежду.

Отдельное внимание стоит уделить ночному уходу. Замена хлопковых наволочек на шелковые или атласные снижает трение, благодаря чему волосы меньше ломаются и путаются во время сна.

Забота о коже головы

Начинать зимний уход важно именно с корней. Если кожа головы раздражена, никакие маски по длине не дадут желаемого эффекта. В этот период лучше выбирать увлажняющие шампуни, подходящие для чувствительной кожи, и избегать слишком горячей воды.

После мытья полезно использовать тонизирующие воды или флюиды для кожи головы. Их наносят на подсушенные полотенцем волосы, уделяя внимание корням. Такие средства помогают успокоить кожу, восстановить комфорт и поддержать здоровый рост волос.

Зачем сушить волосы феном

Многие стараются зимой отказаться от фена, опасаясь повреждений. Однако влажная кожа головы создаёт благоприятную среду для размножения бактерий и дрожжей, что может усиливать зуд и чувствительность.

"Правильная сушка в долгосрочной перспективе приносит больше пользы, чем отказ от неё", — подчёркивает парикмахер Сандра Прагр.

При использовании термозащиты и умеренной температуры фен не вредит волосам. Главное — тщательно просушивать корни, а длину обрабатывать щадящим режимом.

Сравнение: естественная сушка и сушка феном

Естественная сушка кажется более бережной, но зимой она часто приводит к переохлаждению кожи головы и длительному контакту с влагой. Это может усиливать дискомфорт и негативно сказываться на состоянии волос.

Сушка феном при правильной технике позволяет быстрее закрыть кутикулу, снизить ломкость и сохранить здоровье кожи головы. Особенно это актуально в холодное время года, когда волосы дольше остаются влажными.

Советы по зимнему уходу за волосами

Используйте увлажняющий шампунь и обязательно тщательно его смывайте. Добавьте несмываемый кондиционер для защиты в течение дня. Сушите корни феном, применяя термозащиту по длине. Замените хлопковые наволочки на шелковые или атласные. При заметном ухудшении качества волос запишитесь на профессиональный уход.

Популярные вопросы о зимнем уходе за волосами

Как выбрать несмываемый кондиционер для зимы?

Лучше отдавать предпочтение средствам с увлажняющими компонентами, подходящими для сухих и повреждённых волос, без агрессивных спиртов.

Сколько стоит профессиональный уход для волос зимой?

Стоимость зависит от салона и процедуры, но такие уходы обычно направлены на глубокое увлажнение и восстановление структуры волос.

Что лучше зимой — фен или естественная сушка?

При правильном использовании фен с термозащитой предпочтительнее, так как он снижает риски для кожи головы и помогает сохранить здоровье волос.