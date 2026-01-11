Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Французский маникюр замерзает и эволюционирует: серебристо-телесный омбре стал новой классикой 2026 года

Дизайн с серебристым омбре относят к шикарным вариантам зимнего маникюра
Моя семья » Красота и стиль

Новый год — время обновлений, и маникюр не исключение. После ярких праздничных дизайнов так хочется свежести, чистоты и сдержанной элегантности. Зима 2026 года диктует тренды, наполненные холодным, почти ледяным сиянием, матовыми текстурами и изысканным минимализмом. Эти идеи идеально подходят для первого визита к мастеру в году, создавая настроение спокойствия и утонченности. Об этом пишет греческое издание о beauty-тенденциях InStyle.

Зимний маникюр
Фото: ru.freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимний маникюр

Эстетика холодной зимы в маникюре

Основной посыл зимних трендов 2026 — чистая, холодная энергия. Это выражается в палитре: доминируют ледяные нейтралы, серебристые отливы, перламутр и матовые покрытия. Дизайн становится более архитектурным и сдержанным, отдавая предпочтение не броским деталям, а тонкой игре фактур и линий. Такой маникюр выглядит дорого, современно и идеально дополняет как повседневный, так и деловой зимний гардероб.

"Мы сосредоточились на оттенках и дизайнах, которые соответствуют этой чистой, холодной энергии зимы. Матовые покрытия, цвет года, узоры с оттенком роскоши и изысканный нейл-арт — все это в сдержанном, ненавязчивом стиле", — отмечается в обзоре трендов.

Тренд 1: Линейные детали и минимализм

Это направление для ценителей лаконичности. Дизайн строится на тонких, четких линиях, геометрических разделениях или едва заметных тиснениях. Часто используется сочетание матовой основы и глянцевой линии, что создает эффект глубины. Такой маникюр выглядит строго и интеллигентно, он идеально подчеркивает ухоженность и часто требует аккуратной квадратной или мягкой квадратной формы ногтей.

Тренд 2: Замороженный француз

Классический френч получает зимнее переосмысление. Вместо четкой белой полосы — плавный градиент от прозрачно-телесного к серебристому, ледяному голубому или хрому. Кончики будто припорошены инеем. Дополнить такой дизайн можно легким глиттером или сияющим топом, который имитирует морозный блеск. Это шикарная и очень женственная альтернатива традиционному варианту.

Тренд 3: Перламутровое сияние и "юная жемчужина"

Блеск в этом сезоне должен быть неярким и завуалированным. Тренд "юная жемчужина" — это полупрозрачные покрытия с нежным перламутровым отливом, которые меняют оттенок в зависимости от света. Они создают эффект здорового, естественного сияния ногтевой пластины, добавляя образу элегантности и лоска без единой стразинки.

Сравнение фактур: матовость против глянца

Зима 2026 предлагает интересную игру контрастов. Глубокий, бархатистый мат стал базой для многих дизайнов, подчеркивая холодность палитры. На его фоне особенно эффектно смотрятся локальные глянцевые акценты (линии, лунки) или тотальное "зеркальное" покрытие, дающее ледяной блеск. Выбор между матовым шелком и ледяным глянцем — ключевое решение для создания настроения маникюра.

Плюсы и минусы зимних трендов 2026

Эти идеи прекрасны, но, как и любая эстетика, имеют свои особенности.

Преимущества, которые делают эти тренды актуальными:

  • Универсальность. Сдержанные цвета и дизайны подходят для любого возраста, повода и дресс-кода.

  • Элегантность. Маникюр выглядит дорого, изысканно и свидетельствует о хорошем вкусе.

  • Долговечность восприятия. Нейтральные и холодные оттенки не так заметно "устаревают" морально в течение месяца носки.

  • Акцент на форму. Минималистичный дизайн идеально подчеркивает красивую, ухоженную форму ногтей.

Недостатки, которые стоит учесть:

  • Требовательность к исполнению. Четкие линии, идеальный градиент и работа с хромом требуют высокого мастерства.

  • Скрытые дефекты. На глянцевых и светлых покрытиях, особенно с хромом, очень заметны любые неровности ногтевой пластины и сколы.

  • Сезонность. Слишком холодные, ледяные оттенки могут выглядеть неорганично в другое время года.

Советы по выбору и уходу

Для достижения идеального результата важно сотрудничество с мастером. Под "зеркальный" хром или светлые матовые покрытия необходима идеально ровная база. Если вы любите эксперименты, но не готовы к тотальному дизайну, выберите один акцентный палец с анималистичным металлическим принтом или инкрустацией стразами. Для поддержания безупречного вида такого маникюра используйте масло для кутикулы, чтобы руки выглядели ухоженными.

Популярные вопросы о зимнем маникюре

Что значит "цвет года 2026" для ногтей?
В трендах упоминается белый и его оттенки ("Танцовщица облаков") как ключевой нейтрал. Это не обязательно кристально-белый, а скорее облачный, молочный, с перламутровым подтоном. Он идеально ложится в концепцию "clean girl" и служит идеальной основой для других дизайнов.

Как носить маникюр с инкрустациями, чтобы не выглядеть вульгарно?
Ключ — в чувстве меры и выборе качественных материалов. Вместо крупных стразов выберите мелкие, россыпью, или один изящный камушек на безымянном пальце. Цвет камней должен гармонировать с основным холодным оттенком покрытия (ледяные сапфиры, светло-сиреневые аметисты).

Можно ли адаптировать эти идеи для коротких ногтей?
Безусловно. Минималистичные линейные детали, матовое покрытие холодного оттенка или нежный перламутр прекрасно смотрятся на короткой длине. От "замороженного френча" с градиентом тоже не стоит отказываться — он визуально вытянет ногтевую пластину.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы мода маникюр красота
Новости Все >
Трамп поставил Гаване ультиматум, угрожая обнулить поставки венесуэльской нефти — BBC
Отделка офисов в нарезку снижает доходность инвестиций
В Боливии нашли живую рыбу Moema claudiae после 20 лет поисков — соавтор Литц
Цены на нефть сдержанно отреагировали на задержание танкеров в Атлантике
Рынок недвижимости в 2026 году будет зависеть от ключевой ставки Банка России
Порт Мариуполя нарастил грузооборот до 280 тыс. тонн, примет иностранные суда
Фильм "Буратино" доказал свою кассовую состоятельность
В могиле викингов нашли две раковины гребешка у рта скелет — сотрудник Соваж
Сливочный суп с брокколи и курицей на курином бульоне
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Сейчас читают
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Экономика и бизнес
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Пикси и короткое каре остаются актуальными в 2026 году — Folha Vitoria
Красота и стиль
Пикси и короткое каре остаются актуальными в 2026 году — Folha Vitoria
Популярное
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники

Корейские кремы обещают гладкость и упругость кожи, но действительно ли их увлажняющие формулы работают так, как о них говорят? Истина может удивить.

Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
После 50 лет пресс качают не на полу, а на тротуаре: обычная ходьба превращается в секретное оружие для кора
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Последние материалы
Трамп поставил Гаване ультиматум, угрожая обнулить поставки венесуэльской нефти — BBC
Афины в январе сохранили комфортную погоду для экскурсий
Витамины для волос снижают выпадение и ломкость при стрессе и дефицитах — Vogue
Отделка офисов в нарезку снижает доходность инвестиций
Потос символизирует рост и изобилие в фэншуй
Химические пилинги и микронидлинг применяются для коррекции постакне
В Боливии нашли живую рыбу Moema claudiae после 20 лет поисков — соавтор Литц
Никотиану следует сеять в январе для продления летнего цветения
Цены на нефть сдержанно отреагировали на задержание танкеров в Атлантике
Двухэтапный запуск двигателя зимой снижает нагрузку на мотор — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.