Волосы больше не кричат: в 2026 году в тренде оттенки, которые выглядят дорого без усилий

Мода на окрашивание волос в 2026 году смещается в сторону спокойных и выверенных решений. На смену демонстративной яркости приходят сложные, глубокие оттенки, которые подчёркивают естественную текстуру и блеск волос. Главный акцент делается на ухоженность, мягкие переходы и натуральный цвет, об этом сообщает Vogue.
После периода экспериментов с насыщенными и контрастными оттенками индустрия красоты возвращается к балансу. В тренде — тёплые, землистые и приглушённые цвета, которые выглядят дороже за счёт глубины и сияния. Всё чаще стилисты сочетают тёмные базы с отросшими корнями и неокрашенными кончиками, делая образ менее формальным и более живым, что вписывается в логику естественного окрашивания волос.
Красные оттенки никуда не исчезают, но становятся сложнее. Янтарные, медные и вишнёвые тона уходят от яркости и приобретают благородную насыщенность. Блонд также трансформируется: холодные и тёплые нюансы смешиваются так, чтобы цвет выглядел максимально естественным.
Этот оттенок эксперты называют одним из ключевых для 2026 года. Он объединяет прохладный подтон шампанского и мягкое золото, создавая эффект ухоженных, сияющих волос без резкой желтизны.
"Это сочетание тёплых и холодных тонов, но в тёплой части нет медных оттенков. Небольшое количество золота делает блонд более живым и здоровым", — отмечает колорист Кэсс Кединг.
Специалисты советуют поддерживать цвет средствами для блеска между окрашиваниями, поскольку грамотный уход за блондом напрямую влияет на стойкость оттенка и общее качество волос.
Этот вариант подходит тем, кто не готов к радикальному осветлению. Натуральные корни здесь мягко переходят в осветлённые кончики, создавая эффект "взросшего" блонда.
"В этом году мы видим рост популярности блондинок и шатенок, не требующих сложного ухода", — говорит знаменитый колорист Дженна Перри.
Такое окрашивание хорошо сочетается с минималистичными стрижками и подчёркивает естественный объём волос.
Глубокий чёрный цвет возвращается в обновлённом формате. Ставка делается не на осветление, а на интенсивный блеск и ровный тон.
"Насыщенность и сияние — главные отличия этого оттенка. Он особенно выигрышно смотрится на фото", — подчёркивает колорист Эвани Фраусто.
Для поддержания эффекта используются глоссы и уходовые средства, которые усиливают отражение света.
Вишнёвый мокко — это тёплый красно-медный оттенок на тёмной базе, который выглядит сдержанно и глубоко.
"Тепло красного наслаивается на тёмную основу, поэтому цвет не выглядит кричащим, а остаётся полированным и чувственным", — объясняет Кэсс Кединг.
Красный бархат, по словам Перри, мягче и служит акцентом для каштановых оттенков, добавляя им тепла и выразительности.
Ледяной бежевый блонд подойдёт тем, кто хочет сохранить светлый образ без частого осветления. Шатенка цвета шампанского выглядит максимально естественно и требует минимального ухода. Чернильно-чёрный делает акцент на блеске и чёткости цвета. Вишнёвый мокко и красный бархат выбирают те, кто хочет добавить тепла и глубины, не переходя к ярким экспериментам.
Натуральная палитра выигрывает за счёт универсальности. Такие цвета легче поддерживать, они медленнее теряют актуальность и подходят под разные стили.
К минусам можно отнести необходимость регулярного ухода за блеском: без него даже самый удачный оттенок теряет эффект.
Оцените свой натуральный цвет и состояние волос.
Выберите оттенок, близкий к базе, чтобы сократить частоту окрашивания.
Учитывайте тон кожи и образ жизни.
Делайте акцент на уходе: блеск и здоровье волос важнее радикального цвета.
Какой оттенок требует наименьшего ухода?
Шатенка цвета шампанского и натуральный блонд с мягкими переходами.
Сколько держится эффект глянцевого окрашивания?
В среднем 3-4 недели, после чего рекомендуется обновлять блеск.
Что лучше выбрать: красный оттенок или тёмную базу?
Это зависит от образа: красные тона добавляют акцент, тёмная база подчёркивает строгость и минимализм.
