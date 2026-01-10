Волосы больше не кричат: в 2026 году в тренде оттенки, которые выглядят дорого без усилий

Блонд, тёмные базы и сложные красные оттенки вошли в тренды 2026 года — Vogue

Мода на окрашивание волос в 2026 году смещается в сторону спокойных и выверенных решений. На смену демонстративной яркости приходят сложные, глубокие оттенки, которые подчёркивают естественную текстуру и блеск волос. Главный акцент делается на ухоженность, мягкие переходы и натуральный цвет, об этом сообщает Vogue.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Блондинка с медовым оттенком волос

Общие тенденции окрашивания в 2026 году

После периода экспериментов с насыщенными и контрастными оттенками индустрия красоты возвращается к балансу. В тренде — тёплые, землистые и приглушённые цвета, которые выглядят дороже за счёт глубины и сияния. Всё чаще стилисты сочетают тёмные базы с отросшими корнями и неокрашенными кончиками, делая образ менее формальным и более живым, что вписывается в логику естественного окрашивания волос.

Красные оттенки никуда не исчезают, но становятся сложнее. Янтарные, медные и вишнёвые тона уходят от яркости и приобретают благородную насыщенность. Блонд также трансформируется: холодные и тёплые нюансы смешиваются так, чтобы цвет выглядел максимально естественным.

Ледяной бежевый блонд

Этот оттенок эксперты называют одним из ключевых для 2026 года. Он объединяет прохладный подтон шампанского и мягкое золото, создавая эффект ухоженных, сияющих волос без резкой желтизны.

"Это сочетание тёплых и холодных тонов, но в тёплой части нет медных оттенков. Небольшое количество золота делает блонд более живым и здоровым", — отмечает колорист Кэсс Кединг.

Специалисты советуют поддерживать цвет средствами для блеска между окрашиваниями, поскольку грамотный уход за блондом напрямую влияет на стойкость оттенка и общее качество волос.

Шатенка цвета шампанского

Этот вариант подходит тем, кто не готов к радикальному осветлению. Натуральные корни здесь мягко переходят в осветлённые кончики, создавая эффект "взросшего" блонда.

"В этом году мы видим рост популярности блондинок и шатенок, не требующих сложного ухода", — говорит знаменитый колорист Дженна Перри.

Такое окрашивание хорошо сочетается с минималистичными стрижками и подчёркивает естественный объём волос.

Чернильно-чёрный

Глубокий чёрный цвет возвращается в обновлённом формате. Ставка делается не на осветление, а на интенсивный блеск и ровный тон.

"Насыщенность и сияние — главные отличия этого оттенка. Он особенно выигрышно смотрится на фото", — подчёркивает колорист Эвани Фраусто.

Для поддержания эффекта используются глоссы и уходовые средства, которые усиливают отражение света.

Вишнёвый мокко и красный бархат

Вишнёвый мокко — это тёплый красно-медный оттенок на тёмной базе, который выглядит сдержанно и глубоко.

"Тепло красного наслаивается на тёмную основу, поэтому цвет не выглядит кричащим, а остаётся полированным и чувственным", — объясняет Кэсс Кединг.

Красный бархат, по словам Перри, мягче и служит акцентом для каштановых оттенков, добавляя им тепла и выразительности.

Сравнение популярных оттенков 2026 года

Ледяной бежевый блонд подойдёт тем, кто хочет сохранить светлый образ без частого осветления. Шатенка цвета шампанского выглядит максимально естественно и требует минимального ухода. Чернильно-чёрный делает акцент на блеске и чёткости цвета. Вишнёвый мокко и красный бархат выбирают те, кто хочет добавить тепла и глубины, не переходя к ярким экспериментам.

Плюсы и минусы натуральных оттенков

Натуральная палитра выигрывает за счёт универсальности. Такие цвета легче поддерживать, они медленнее теряют актуальность и подходят под разные стили.

К минусам можно отнести необходимость регулярного ухода за блеском: без него даже самый удачный оттенок теряет эффект.

Советы по выбору оттенка волос шаг за шагом

Оцените свой натуральный цвет и состояние волос. Выберите оттенок, близкий к базе, чтобы сократить частоту окрашивания. Учитывайте тон кожи и образ жизни. Делайте акцент на уходе: блеск и здоровье волос важнее радикального цвета.

Популярные вопросы о трендах окрашивания волос в 2026 году

Какой оттенок требует наименьшего ухода?

Шатенка цвета шампанского и натуральный блонд с мягкими переходами.

Сколько держится эффект глянцевого окрашивания?

В среднем 3-4 недели, после чего рекомендуется обновлять блеск.

Что лучше выбрать: красный оттенок или тёмную базу?

Это зависит от образа: красные тона добавляют акцент, тёмная база подчёркивает строгость и минимализм.