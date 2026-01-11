Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Модный аксессуар для волос вернулся из 1930-х: простая и стильная прическа для любого случая

Прическа с гребнем станет главным трендом весны — лето 2026
Гребень стал одним из самых ярких аксессуаров для волос в сезоне весна-лето 2026. Стильные модели на последнем показе The Row, который состоялся в Париже, поразили не только оригинальными образами, но и прическами, выполненными с помощью этого аксессуара. Такой выбор аксессуара для волос может стать настоящей находкой для любителей минимализма, ведь гребень — это лаконичный и элегантный элемент, способный добавить изысканности любому образу.

Прическа с гребнями
Фото: Анна Маляева
Прическа с гребнями

Элегантные прически и неожиданные решения от The Row

В отличие от других модных брендов, которые стремятся к масштабным показам и звездным кампаниям, The Row придерживается спокойной, но эффектной стратегии. На последних показах сестры Олсен предпочли минимализм и скрытность: телефоны на их шоу были запрещены, а фотографии с мероприятия не были официально распространены. Вместо этого бренд представил лукбук, выполненный в стиле 1930-х, где не было видно ярких цветов одежды, но зато на моделях можно было заметить потрясающие прически с гребнями.

Именно эти прически привлекли наше внимание, и, кажется, именно они станут главным бьюти-трендом следующего сезона.

Как носить гребень: идеи для разных типов причесок

Гребень — это не только аксессуар, но и функциональный инструмент, который поможет создать разнообразные образы. Этот элемент идеально подходит для тех, кто хочет добавить изюминку своей прическе, не тратя много времени на укладку.

  1. Если вам не нравится носить волосы полностью собранными, гребень может стать отличным вариантом для того, чтобы аккуратно убрать пряди с лица. Закрепите волосы в районе виска, и у вас получится стильный вариант мальвинки, где большая часть волос остается распущенной.
  2. Для создания более небрежной прически можно скрутить волосы в жгут и зафиксировать его несколькими гребнями. Это придаст вашему образу легкости и непринужденности.
  3. Если вы предпочитаете более строгие и утонченные укладки, используйте гель для создания гладкого хвоста. Разделите волосы на две части, скрутите их в жгуты и соберите в пучок. Гребень в этом случае станет стильным акцентом.
  4. Для особых случаев, например, для выхода на мероприятие, вы можете обратиться к мастерству стилиста и использовать фотографии из лукбука The Row в качестве вдохновения. Попробуйте добавить в прическу массивную французскую шпильку — это подчеркнет элегантность и сделает образ еще более утонченным.

Гребень и другие аксессуары для волос

Гребень — это универсальный и элегантный аксессуар, который легко интегрируется в любой образ. В отличие от крабиков и заколок, гребень не перегружает прическу, а служит стильным акцентом. Крабики удобны для быстрого закрепления волос, но часто выглядят громоздко. Заколки же могут быть слишком яркими для минималистичного стиля, в то время как гребень сохраняет изысканность и лаконичность. В то же время, он требует немного больше усилий для фиксации, но зато позволяет создавать более утонченные и разнообразные укладки. 

Плюсы и минусы использования гребня для волос

Плюсы:

  • Универсальность — подходит для разных типов укладок.
  • Простота использования — легко зафиксировать волосы и придать им элегантный вид.
  • Множество вариантов — можно создавать как строгие, так и небрежные образы.

Минусы:

  • Для идеального результата может потребоваться немного практики.
  • Иногда гребень может быть не столь удобен для повседневного ношения, особенно при длительном использовании.

Популярные вопросы о гребне для волос

Какие прически можно создать с помощью гребня?

Гребень подходит для множества укладок, от элегантных до небрежных. Он помогает собрать волосы, не перегружая образ лишними аксессуарами.

Как выбрать идеальный гребень для волос?

Обратите внимание на материал гребня и его размер. Если вы хотите создать элегантные укладки, выбирайте более стильные модели из дерева или металла. Для повседневного использования подойдут пластиковые гребни.

Можно ли использовать гребень для укладки на длинные волосы?

Да, гребень отлично подходит для длинных волос. С его помощью можно создавать красивые прически, которые будут смотреться аккуратно и стильно.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
