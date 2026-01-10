Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Кожа темнеет не от возраста: скрытые триггеры пигментации включаются гораздо раньше

Гиперпигментация кожи связана с УФ-излучением и гормональными изменениями
Моя семья » Красота и стиль

Пигментные пятна редко возникают внезапно и почти никогда не бывают случайностью. За изменением тона кожи стоит сложная биологическая цепочка, в которой задействованы клетки, гормоны и внешние факторы. Понимание этих процессов помогает не только корректировать пигментацию, но и предупреждать её появление, об этом сообщает Marie Claire.

Красивые глаза
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красивые глаза

Как формируется пигментация кожи

Цвет кожи определяется меланином — пигментом, который вырабатывается меланоцитами, расположенными в глубоких слоях дермы. Эти клетки синтезируют меланин и накапливают его в виде гранул, которые затем "просвечивают" через эпидермис и формируют оттенок кожи. Именно количество и распределение пигмента объясняет, почему кожа может быть от светло-бежевой до насыщенно-тёмной.

Важную роль играет не только число меланоцитов, но и их активность. У светлой кожи гранулы меланина обычно меньше и располагаются группами, у более тёмной — они крупнее и распределены равномерно. Это влияет на реакцию кожи на солнце, воспаления и косметические процедуры, включая пилинги, сыворотки и уход с кислотами.

Почему появляются пигментные пятна

Меланоциты крайне чувствительны к внешним и внутренним раздражителям. Главный стимул для выработки меланина — ультрафиолет, однако воспаления играют не меньшую роль. Даже микроповреждения после высыпаний, агрессивного ухода или процедур могут спровоцировать поствоспалительную пигментацию.

Кожа воспринимает воспаление как угрозу и усиливает защитную реакцию, повышая синтез пигмента. Иногда для запуска этого механизма достаточно незаметного раздражения, особенно при тонкой или чувствительной коже, как это бывает при локальных зонах осветления, включая потемнение кожи подмышек.

Внутренние причины и гормональный фактор

Гиперпигментация нередко отражает состояние организма. Она может быть связана с анемией, нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, щитовидной железы и надпочечников. Существенное влияние оказывает гормональный фон: беременность, лактация, приём оральных контрацептивов и гормональных препаратов часто становятся триггером изменений цвета кожи.

Дополнительным фактором считается хронический стресс. Повышенный уровень кортизола влияет на клеточную активность и может усиливать склонность к появлению пигментных пятен, особенно в сочетании с ультрафиолетом.

Процедуры для профилактики и коррекции пигментации

Работа с пигментацией требует системного подхода. Домашний уход, профессиональные процедуры и коррекция внутренних факторов должны дополнять друг друга. Современная косметология использует методы, направленные на разрушение меланина и снижение воспалительных процессов.

Одним из наиболее эффективных решений считается фототерапия, в том числе BBL. Световая энергия воздействует на скопления меланина, постепенно разрушая пигмент и одновременно улучшая состояние сосудов. Это позволяет бороться не только с пятнами, но и с признаками фотостарения, особенно в период, когда кожа лучше всего реагирует на обновление, например, зимой — как во время глубоких сезонных процедур.

Фототерапию проводят курсом: один сеанс примерно раз в три недели, всего обычно требуется 4-5 процедур. Эффект может сохраняться до двух лет, а поддерживающие сеансы раз в несколько месяцев помогают продлить результат.

Альтернативные и дополнительные методы — мезотерапия и кислотные пилинги. Инъекционные коктейли с осветляющими и противовоспалительными компонентами воздействуют на кожу изнутри, а поверхностные и срединные пилинги запускают обновление клеток и выравнивают тон. Подбор схемы всегда индивидуален и зависит от глубины пигмента и типа кожи.

Особенности ухода во время беременности

В период беременности кожа становится более реактивной, а ответ организма на процедуры — менее предсказуемым. Аппаратные и инъекционные методики в это время противопоказаны, однако допустимы мягкие уходовые программы без повреждения кожного покрова.

К безопасным вариантам относят процедуры с осветляющими сыворотками, газожидкостный пилинг Jet Peel и Hydro Facial. Эти методики помогают поддерживать ровный тон, улучшают микроциркуляцию, способствуют выведению токсинов и визуально повышают плотность кожи без агрессивного воздействия.

Домашний уход и защита от солнца

Профилактика пигментации начинается с ежедневного ухода. Ключевой элемент — солнцезащитный крем с SPF, который необходимо использовать круглый год, независимо от погоды. Ультрафиолет проникает через облака и стекло, поэтому защита важна даже зимой и в помещении.

Дополнительно в уходе применяют антиоксидантные сыворотки, средства с ниацинамидом и мягкие эксфолианты. Такой подход поддерживает барьер кожи, снижает воспалительные реакции и уменьшает риск появления новых пятен.

Сравнение: фототерапия и кислотные пилинги

Фототерапия воздействует непосредственно на меланин и подходит для выраженной пигментации и фотоповреждений. Пилинги работают более мягко, выравнивают тон и текстуру кожи, но требуют регулярности. В практике косметологии эти методы часто комбинируют, чтобы усилить и закрепить результат.

Советы по профилактике пигментации шаг за шагом

  1. Использовать SPF ежедневно, обновляя его при длительном пребывании на солнце.

  2. Избегать агрессивных процедур без показаний.

  3. Поддерживать кожу антиоксидантами и увлажняющими средствами.

  4. При стойкой пигментации обращаться к косметологу для подбора индивидуального плана.

Популярные вопросы о пигментации кожи

Как выбрать процедуру для осветления кожи?

Ориентируйтесь на глубину пигмента, тип кожи и рекомендации специалиста. Часто оптимален комбинированный подход.

Сколько стоит курс фототерапии?

Стоимость зависит от клиники, зоны обработки и количества сеансов, обычно рассчитывается индивидуально.

Что лучше: пилинг или фототерапия?

При выраженной пигментации эффективнее фототерапия, при лёгких изменениях — пилинги и уходовые процедуры.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы лицо кожа
Новости Все >
Сладкая газировка и пакетированные соки провоцируют потерю влаги — терапевт Исковских
Мошенники похищают аккаунты на Госуслугах под видом капремонта — Angara Security
Защитник Георгий Джикия близок к уходу из турецкого "Антальяспора"
Аренда квартиры в 2026 году будет в два раза дешевле покупки — эксперт Селезнев
Четырёхдневка возможна в IT и креативных индустриях с 2026 года — эксперт Трепольский
Мошенники атакуют через доверие и чувство долга сотрудников — эксперт Дмитрий Исаев
75 процентов респондентов включили путешествия в главные планы на 2026 год
Трамп обещает быстро перезапустить нефтяную отрасль в Венесуэле
Афины признаны главным направлением для путешествий в 2026 году
Трамп заявил, что США не допустят присутствия России или Китая в Гренландии
Сейчас читают
Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Садоводство, цветоводство
Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Наука и техника
Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
Усадьба Барышниковых заброшена более 100 лет
Блонд, тёмные базы и сложные красные оттенки вошли в тренды 2026 года — Vogue
Сладкая газировка и пакетированные соки провоцируют потерю влаги — терапевт Исковских
Гиперпигментация кожи связана с УФ-излучением и гормональными изменениями
Прямота Овнов часто воспринимается как резкость
Мошенники похищают аккаунты на Госуслугах под видом капремонта — Angara Security
Защитник Георгий Джикия близок к уходу из турецкого "Антальяспора"
Скорпионы чаще других разрушают спокойные отношения
Аренда квартиры в 2026 году будет в два раза дешевле покупки — эксперт Селезнев
Суперколония аргентинских муравьёв насчитывает сотни миллиардов особей — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.