Мария Круглова

Белые точки под глазами — что это на самом деле? Ошибка в уходе, которая делает кожу старше

Плотные кремы провоцируют появление милиумов
Белые точки вокруг глаз нередко вызывают недоумение: они не болят, не воспаляются, но упрямо остаются на коже, портя текстуру и делая макияж менее аккуратным. Разобравшись в природе этих "крошек", можно безопасно избавиться от них и надолго предотвратить повторное появление.

Женщина вытирает лицо полотенцем
Что такое милиумы и почему они появляются

Милиумы — это маленькие плотные кисточки под кожей, в которых накапливаются кератин и кожный секрет. Они формируются под тонким роговым слоем, поэтому не имеют выхода и выглядят как гладкие, плотные, беловатые точки. Чаще всего они возникают вокруг глаз, на веках и вдоль крыльев носа — зоне, где кожа особенно чувствительна к изменениям.

Причины их появления связаны с особенностями ежедневного ухода. Слишком плотные кремы создают плёнку и мешают обновлению кожи, а недостаточное очищение способствует тому, что частицы загрязнений и себум уплотняются под поверхностью. Солнце также влияет: под его воздействием кожа утолщается, а это ускоряет накопление роговых чешуек.

Почему уходовые средства не могут растворить милиум

Несмотря на обещания косметики, милиумы не исчезают от кремов. Они не связаны с воспалением и не обладают "выходом" наружу. Однако правильно подобранный уход помогает снизить риск их появления. Самая частая ошибка — использование тяжёлых текстур в зоне вокруг глаз. Если после смены ухода точки появились внезапно, вероятно, средство оказалось слишком плотным.

Регулярное мягкое обновление кожи играет ключевую роль. Средства с деликатными ферментами помогают убирать избыток кератина и предотвращать образование плотных гранул. Благодаря мягкому воздействию они подходят для чувствительных участков.

Зачем коже мягкое обновление и тщательное очищение

Ферментативные средства работают без абразивов, что особенно важно для тонкой кожи век. Они помогают поддерживать ровную поверхность и препятствуют накоплению клеток, из которых формируются милиумы. Сбалансированное питание, особенно богатое витамином С и антиоксидантами, также помогает коже обновляться равномернее и становится дополнительной защитой от утолщения рогового слоя.

Можно ли удалить милиумы дома

Нет, это небезопасно. Милиумы не открываются под давлением и не "созревают". Попытка выдавить их приводит к микротравмам, покраснению, а иногда — к следам, которые заметнее самой точки.
Правильное удаление выполняет специалист: он делает миниатюрную насечку и извлекает содержимое практически безболезненно. При множественных милиумах используют лазерные или криотехнологии.

Как предотвратить появление милиумов в будущем

После удаления важно настроить уход так, чтобы кожа не возвращалась к привычному утолщению. Для зоны вокруг глаз выбирают лёгкие формулы, которые быстро впитываются. Очищение должно быть регулярным и мягким: кожа век особенно чувствительна, поэтому грубые средства ей вредят.

Равномерное обновление рогового слоя помогает предотвратить повторное появление белых гранул, а солнцезащитные средства уменьшают риск ускоренного утолщения кожи, сообщает Voice.

Советы по уходу, чтобы забыть о белых точках

  • Используйте лёгкие кремы в зоне век.
  • Регулярно очищайте кожу мягкими средствами.
  • Раз или два в неделю применяйте нежные ферментативные продукты.
  • Пользуйтесь солнцезащитой, чтобы избежать утолщения кожи.
  • Не пытайтесь удалять милиумы самостоятельно.

Популярные вопросы о милиумах

Можно ли полностью избавиться от милиумов навсегда

Да, если сочетать профессиональное удаление с грамотной профилактикой, вероятность повторного появления значительно снижается.

Помогают ли скрабы

Жёсткие скрабы нежелательны для зоны вокруг глаз и не устраняют милиумы, поскольку они находятся под роговым слоем.

Связаны ли милиумы с неправильным питанием

Косвенно — да. Недостаток антиоксидантов и витамина С замедляет обновление кожи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
