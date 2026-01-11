Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Все смеялись над этой обувью — теперь за ней охотятся модницы: 3 пары, которые станут хитами 2026

Удобная обувь стала ключевым трендом 2026 года — ND+
Мода вновь доказала: то, что вчера казалось странным и неуместным, завтра может стать главным желанием модниц. Несколько моделей обуви, которые долго считались "безвкусными", неожиданно оказались в центре внимания и стремительно покоряют гардеробы по всему миру, сообщает ND+.

Бургундские туфли с ремешком
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Бургундские туфли с ремешком

Как спорные силуэты стали модными

Ранее многие необычные фасоны воспринимались как временные эксперименты или неудачные дизайнерские решения. Однако с приходом тенденций, ориентированных на комфорт и свободу самовыражения, эти модели обрели новый смысл. Они стали частью городского стиля и перестали ассоциироваться с домашней обувью или странными формами. Современные сочетания доказывают: мода больше не ограничивается строгими правилами, и выразительность важнее идеальной классики.

Почему некрасивую обувь теперь выбирают чаще

По наблюдению стильных инфлюенсеров и экспертов, женщины всё чаще обращаются к моделям, которые дают свободу движения и поддерживают естественный ритм жизни. Рост интереса к мягким, удобным и защищающим суставы материалам подтверждает: обувь уже не должна соответствовать условному канону элегантности.

Простота, практичность и выразительные формы стали новым эстетическим ориентиром.

Сабо: от списанных к настоящей модной базе

Когда-то сабо считались устаревшими, но сегодня они входят в число самых востребованных моделей. Акцентную форму легко сочетать с прямыми брюками, плотным денимом и минималистичными образами. Сабо создают выразительный силуэт, добавляя в образ немного структуры и современности.
Благодаря удобству и лёгкости они стали практичным выбором городских образов на каждый день.

Уютные сапоги как часть уличной моды

Фасоны с мягкой отделкой, долго остававшиеся элементом домашнего гардероба, неожиданно стали частью уличного стиля. Их носят с джинсами, юбками, брюками прямого кроя, сочетая комфорт с актуальными силуэтами.
Обувь, ранее ассоциировавшаяся исключительно с теплом и уютом, теперь стала универсальной: её комбинируют даже с классическими комплектами, что отражает новую моду на расслабленность и практичность.

Балетные кроссовки: гибрид комфорта и грации

Сочетание плоской подошвы и аккуратного силуэта превратило эту модель в один из самых обсуждаемых трендов года. Обувь выглядит женственно, но обеспечивает удобство спортивных пар.
Такой гибрид стал особенно популярен благодаря лёгкости, отсутствию каблука и способности вписываться в образы — от повседневных до более формальных. Ретро-эстетика добавляет им ностальгическое очарование.

Советы по выбору необычной обуви

  • Учитывайте пропорции: массивные модели лучше сочетать с прямыми линиями одежды.
  • Смотрите на фактуру: матовые материалы выглядят спокойнее и универсальнее.
  • Добавляйте акцент аккуратно — такой обуви достаточно одного яркого элемента.
  • Для офисного образа выбирайте нейтральные оттенки и лаконичные формы.

Популярные вопросы

Почему необычные модели стали популярны именно сейчас

Потому что современная мода отказалась от строгих стандартов элегантности и делает ставку на комфорт и индивидуальность.

Можно ли сочетать такие модели с классической одеждой

Да, нейтральная палитра и спокойные линии помогают вписать их в строгие образы.

Подойдут ли они для повседневной носки

Да, удобство — одна из главных причин их популярности в городском стиле.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
