Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее

Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году

Тренды 2026 года подтверждают важную истину: самые простые вещи всегда возвращаются в центр внимания. Вместо сложных акцентов доминируют модели, которые легко сочетать и удобно носить каждый день. Они становятся основой гардероба и помогают сохранять стиль вне зависимости от сезона.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Образ с кардиганом

Новая роль базовой одежды

Интерес к минимализму вновь усиливается. Простые модели обретают новое звучание благодаря фактуре, удобству и способности подстраиваться под разные образы. Вещи, которые когда-то считались фоном, становятся ключевыми элементами современного гардероба. Такой подход делает базу менее строгой и более живой, сохраняя при этом универсальность.

Свитер в рубчик

В 2026 году выделяются модели с выразительной фактурой. Объёмная вязка придаёт свитеру характер, сохраняя его роль универсальной вещи. Она делает даже простую модель интереснее, а образ — более продуманным. Такие свитеры легко вписываются в многослойные сочетания и подходят для любых температурных перепадов.

Обувь в мужском стиле

Массивные пары с аккуратным, строгим силуэтом становятся частью женского гардероба. Лоферы, оксфорды и модели с плотной подошвой всё чаще выбирают для повседневных образов. Мужской стиль гармонично сочетается с женственной одеждой, создавая контраст, который давно стал классикой.

Длинные шорты

Удобные и практичные модели длиной до колена идеально отражают утилитарные тенденции. Они хорошо смотрятся в городских образах, комфортны в жаркую погоду и легко комбинируются как с базовыми, так и с более выразительными вещами. Строчки, прямой крой и спокойные оттенки делают их универсальными.

Кожаный пиджак

Пиджак из плотного материала уверенно удерживает позиции. Он сочетается как с классическими комплектами, так и с расслабленными образами. Модели в нейтральных оттенках особенно востребованы — они создают чёткий силуэт и подходят для повседневного гардероба.

Юбка на низкой талии

Заниженная посадка снова в центре внимания. Она выглядит современно и подходит для фасонов средней длины — А-силуэта, прямых моделей и юбок "годе". Такой крой делает образ более воздушным и позволяет экспериментировать с пропорциями, что перекликается с тенденциями из сезона лето 2026.

Слингбэки на тонком ремешке

Модели с открытой пяткой становятся своеобразной базой для элегантных образов. Их популярность связана с удобством и универсальностью: такие туфли хорошо смотрятся как с брюками, так и с юбками. Остроносые варианты добавляют образу динамику.

Уютный кардиган

Благодаря возвращению многослойности кардиган становится одним из самых нужных предметов гардероба. Его можно носить как самостоятельный элемент или использовать как акцент, набросив на плечи или повязав на бёдра. Мягкие ткани и спокойные тона делают его универсальным.

Джинсы из тёмного денима

Тёмно-синий оттенок возвращается как практичный и благородный вариант для повседневных комплектов. Такие джинсы сочетаются практически с любым верхом. Плотная ткань хорошо держит форму, а цвет делает образ более структурным.

Белая рубашка свободного кроя

Простая, функциональная и вне времени — такая рубашка незаменима в базовом гардеробе. Свободная посадка даёт больше возможностей для комбинирования, позволяя использовать рубашку как верхний слой или как самостоятельный элемент, сообщает the Symbol.

Замшевая сумка

Мягкая фактура и благородный вид делают такие сумки универсальными аксессуарами. Они удачно дополняют как офисные, так и повседневные образы, а спокойная палитра делает их особенно практичными.

Советы по обновлению гардероба в 2026 году

Начните с вещей, которые легко комбинируются друг с другом.

Обращайте внимание на фактуру — она делает базу гораздо интереснее.

Выбирайте модели, которые подходят вашему образу жизни, а не только трендам.

Инвестируйте в универсальные оттенки, которые не выходят из моды.

Популярные вопросы о моде 2026 года

Какие вещи будут самыми универсальными

Свитеры в рубчик, кардиганы, тёмные джинсы и простые рубашки остаются вне времени.

Стоит ли менять весь гардероб под тренды

Нет, достаточно добавить несколько актуальных моделей, которые подойдут к существующей базе.

Какие аксессуары лучше всего дополняют простые вещи

Минималистичные украшения, ремни и сумки спокойных оттенков.