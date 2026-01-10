Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Палетки пылятся, взгляд тускнеет: одна ошибка в выборе теней портит даже дорогой макияж

Лавандовые тени подходят для зеленых глаз — эксперт по макияжу Ирина Белова
Моя семья » Красота и стиль

Покупка новой палетки часто начинается с вдохновения и заканчивается разочарованием. Тени кажутся красивыми в упаковке, но на веках выглядят совсем иначе. Причина обычно одна — оттенки не работают с внешностью.

Макияж глаз
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Макияж глаз

От чего зависит выбор теней для век

Тени — один из самых выразительных инструментов макияжа. Они могут поддержать деловой образ, сделать нюд более живым или задать настроение вечернему выходу. При этом именно зона глаз сильнее всего реагирует на цвет, текстуру и технику нанесения, поэтому даже визуально увеличить глаза с помощью макияжа можно без сложных схем и большого количества косметики.

При выборе важно учитывать сразу несколько факторов. Среди них — цвет глаз, тон кожи, цветотип, форма век и насыщенность радужки. Только в комплексе эти параметры помогают понять, какие оттенки действительно подчеркнут взгляд, а какие будут "спорить" с внешностью.

Цветотип как отправная точка

Цветотип — удобная база, особенно если сложно ориентироваться в разнообразии декоративной косметики. Классическая система делит внешность на четыре группы.

  • Лето — это холодная светлая кожа с розоватым подтоном и глаза от голубых до карих. Таким типажам подходят жемчужные, лиловые, дымчато-голубые тени.
  • Осень чаще всего узнают по теплому подтону кожи и волосам рыжих, медных или каштановых оттенков. Здесь хорошо работают золотистые, коричневые, терракотовые цвета.
  • Зима строится на контрасте фарфоровой кожи и темных волос. Гармонично смотрятся серебристые, серые, фиолетовые оттенки.
  • Весна — это персиковый подтон кожи и светлые волосы. Лучший выбор — мягкие золотистые и коричневые тени.

Как подобрать тени под цвет глаз

Раньше считалось, что цвет теней должен повторять цвет глаз. Этот прием работает, но требует аккуратности. Оттенок не должен полностью совпадать с радужкой — лучше, если он будет чуть светлее или темнее. Тогда глаза не потеряются на фоне макияжа.

"Более выразительный результат дает умеренный контраст. Его удобно подбирать, ориентируясь на цветовой круг или готовые универсальные палетки.", — эксперт по макияжу Ирина Белова.

Серые глаза

Серые глаза легко "подстраиваются" под макияж. Им подходят приглушенные и пастельные оттенки: серый, жемчужно-белый, лиловый, мятный, бежевый, персиковый. Голубые и бирюзовые тона допустимы, но в мягкой версии, иначе взгляд может выглядеть уставшим.

Карие глаза

Карие глаза универсальны, но и здесь важен баланс. Особенно удачно смотрятся васильковые, сиреневые, баклажановые, оливковые и золотистые оттенки. А вот избыток серого, ярко-розового или оранжевого может сделать макияж плоским.

Зеленые глаза

Редкий цвет радужки хорошо подчеркивается лавандовыми, лиловыми, персиковыми и золотистыми тенями. Для акцента подойдут бронзовые и бордовые оттенки. Холодный розовый и синий требуют осторожности и зависят от тона кожи.

Голубые глаза

Голубым глазам идут теплые оттенки: кофейные, бронзовые, песочные, шоколадные. Коралловые и персиковые цвета добавляют свежести, а лавандовые стоит подбирать с учетом цветотипа.

Что еще важно учитывать

Тон кожи играет ключевую роль. На светлой коже слишком темные тени создают резкий контраст, а на загорелой или смуглой — светлые оттенки могут "исчезать". Также работает правило подтонов: холодная кожа лучше сочетается с холодной гаммой, теплая — с теплой.

Форма глаз тоже влияет на выбор текстур. Сияющие теплые тени визуально увеличивают глаза, а матовые холодные — уменьшают. При нависшем веке лучше использовать матовые или сатиновые текстуры, избегая сильного блеска. Глубоко посаженным глазам не подойдут плотные темные оттенки по всему веку, зато быстрый макияж глаз с мягкими переходами часто дает более свежий эффект. Об этом сообщает Халва Медиа.

Подбор по цвету глаз и по цветотипу

Подбор по цвету глаз дает быстрый и заметный эффект, особенно в вечернем макияже. Он помогает сделать взгляд ярче, но не всегда учитывает общий образ.
Подбор по цветотипу работает тоньше. Он делает макияж гармоничным, но иногда менее выразительным. Оптимальный вариант — сочетать оба подхода, адаптируя их под конкретную задачу.

Плюсы и минусы осознанного подбора теней

Грамотный выбор экономит бюджет и сокращает количество неиспользуемых палеток. Макияж выглядит уместно и легче адаптируется под разные образы.
С другой стороны, такой подход требует времени и экспериментов. Иногда приходится пробовать несколько вариантов, прежде чем найти "свои" оттенки.

Советы по выбору теней

  1. Определите тон кожи и примерный цветотип.
  2. Учитывайте цвет глаз и желаемую степень контраста.
  3. Подбирайте текстуры с учетом формы век.
  4. Начинайте с универсальных оттенков, добавляя акценты постепенно.
  5. Тестируйте тени при дневном свете.

Популярные вопросы о выборе теней для век

Как выбрать тени для повседневного макияжа?

Лучше остановиться на нейтральной гамме: бежевые, коричневые, мягкие розовые оттенки без активного блеска.

Что лучше — палетка или одиночные тени?

Палетка удобнее для экспериментов и сочетаний, одиночные тени подходят для базового макияжа и точечных акцентов.

Сколько стоит качественная палетка теней?

Цены сильно различаются, но достойные варианты можно найти как в масс-маркете, так и в профессиональных линейках — ориентируйтесь на состав и пигментацию, а не только на бренд.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы лицо глаза макияж красота
Новости Все >
Китай сдержал 337 000 кв. км песка с помощью соломы, воды и солнечной энергии
День артиста в Московском молодежном театре отпразднуют по-особенному
Орехи содержат жирные кислоты и магний для работы мозга ребенка — эксперт Михалева
Двукратный олимпийский чемпион объяснил возвращение Костылевой
Теннисист Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP-250 в Гонконге
Сладкая газировка и пакетированные соки провоцируют потерю влаги — терапевт Исковских
Мошенники похищают аккаунты на Госуслугах под видом капремонта — Angara Security
Защитник Георгий Джикия близок к уходу из турецкого "Антальяспора"
Аренда квартиры в 2026 году будет в два раза дешевле покупки — эксперт Селезнев
Четырёхдневка возможна в IT и креативных индустриях с 2026 года — эксперт Трепольский
Сейчас читают
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Стрижка бикси самая модная прическа 2026 года
Красота и стиль
Стрижка бикси самая модная прическа 2026 года
Окрашивание "Какао-кор" стало главным трендом для брюнеток
Красота и стиль
Окрашивание "Какао-кор" стало главным трендом для брюнеток
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова США сократили поддержку ООН из-за отсутствия выгоды Юрий Бочаров Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Модная стрижка 2026 года, которая адаптируется под ваш стиль: бикси — элегантность и динамика в одном
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
США сократили поддержку ООН из-за отсутствия выгоды
В Андалусии обнаружили дольмен возрастом около 5 тысяч лет — Earth
Яйцо, соль и сахар взбивают с минеральной водой для простого теста для пельменей
Китай сдержал 337 000 кв. км песка с помощью соломы, воды и солнечной энергии
День артиста в Московском молодежном театре отпразднуют по-особенному
Модульная ковровая плитка в интерьере всё чаще заменяет паркет — Ouest France
Булочки на сковороде поднимаются без дрожжей и расстойки — ouest-france
Сорт перца "Толстые щечки" даёт крупные плоды в теплицах
Тейпирование лица помогает от морщин и разглаживает мимику
Орехи содержат жирные кислоты и магний для работы мозга ребенка — эксперт Михалева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.