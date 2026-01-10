Палетки пылятся, взгляд тускнеет: одна ошибка в выборе теней портит даже дорогой макияж

Лавандовые тени подходят для зеленых глаз — эксперт по макияжу Ирина Белова

Покупка новой палетки часто начинается с вдохновения и заканчивается разочарованием. Тени кажутся красивыми в упаковке, но на веках выглядят совсем иначе. Причина обычно одна — оттенки не работают с внешностью.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Макияж глаз

От чего зависит выбор теней для век

Тени — один из самых выразительных инструментов макияжа. Они могут поддержать деловой образ, сделать нюд более живым или задать настроение вечернему выходу. При этом именно зона глаз сильнее всего реагирует на цвет, текстуру и технику нанесения, поэтому даже визуально увеличить глаза с помощью макияжа можно без сложных схем и большого количества косметики.

При выборе важно учитывать сразу несколько факторов. Среди них — цвет глаз, тон кожи, цветотип, форма век и насыщенность радужки. Только в комплексе эти параметры помогают понять, какие оттенки действительно подчеркнут взгляд, а какие будут "спорить" с внешностью.

Цветотип как отправная точка

Цветотип — удобная база, особенно если сложно ориентироваться в разнообразии декоративной косметики. Классическая система делит внешность на четыре группы.

Лето — это холодная светлая кожа с розоватым подтоном и глаза от голубых до карих. Таким типажам подходят жемчужные, лиловые, дымчато-голубые тени.

Осень чаще всего узнают по теплому подтону кожи и волосам рыжих, медных или каштановых оттенков. Здесь хорошо работают золотистые, коричневые, терракотовые цвета.

Зима строится на контрасте фарфоровой кожи и темных волос. Гармонично смотрятся серебристые, серые, фиолетовые оттенки.

Весна — это персиковый подтон кожи и светлые волосы. Лучший выбор — мягкие золотистые и коричневые тени.

Как подобрать тени под цвет глаз

Раньше считалось, что цвет теней должен повторять цвет глаз. Этот прием работает, но требует аккуратности. Оттенок не должен полностью совпадать с радужкой — лучше, если он будет чуть светлее или темнее. Тогда глаза не потеряются на фоне макияжа.

"Более выразительный результат дает умеренный контраст. Его удобно подбирать, ориентируясь на цветовой круг или готовые универсальные палетки.", — эксперт по макияжу Ирина Белова.

Серые глаза

Серые глаза легко "подстраиваются" под макияж. Им подходят приглушенные и пастельные оттенки: серый, жемчужно-белый, лиловый, мятный, бежевый, персиковый. Голубые и бирюзовые тона допустимы, но в мягкой версии, иначе взгляд может выглядеть уставшим.

Карие глаза

Карие глаза универсальны, но и здесь важен баланс. Особенно удачно смотрятся васильковые, сиреневые, баклажановые, оливковые и золотистые оттенки. А вот избыток серого, ярко-розового или оранжевого может сделать макияж плоским.

Зеленые глаза

Редкий цвет радужки хорошо подчеркивается лавандовыми, лиловыми, персиковыми и золотистыми тенями. Для акцента подойдут бронзовые и бордовые оттенки. Холодный розовый и синий требуют осторожности и зависят от тона кожи.

Голубые глаза

Голубым глазам идут теплые оттенки: кофейные, бронзовые, песочные, шоколадные. Коралловые и персиковые цвета добавляют свежести, а лавандовые стоит подбирать с учетом цветотипа.

Что еще важно учитывать

Тон кожи играет ключевую роль. На светлой коже слишком темные тени создают резкий контраст, а на загорелой или смуглой — светлые оттенки могут "исчезать". Также работает правило подтонов: холодная кожа лучше сочетается с холодной гаммой, теплая — с теплой.

Форма глаз тоже влияет на выбор текстур. Сияющие теплые тени визуально увеличивают глаза, а матовые холодные — уменьшают. При нависшем веке лучше использовать матовые или сатиновые текстуры, избегая сильного блеска. Глубоко посаженным глазам не подойдут плотные темные оттенки по всему веку, зато быстрый макияж глаз с мягкими переходами часто дает более свежий эффект. Об этом сообщает Халва Медиа.

Подбор по цвету глаз и по цветотипу

Подбор по цвету глаз дает быстрый и заметный эффект, особенно в вечернем макияже. Он помогает сделать взгляд ярче, но не всегда учитывает общий образ.

Подбор по цветотипу работает тоньше. Он делает макияж гармоничным, но иногда менее выразительным. Оптимальный вариант — сочетать оба подхода, адаптируя их под конкретную задачу.

Плюсы и минусы осознанного подбора теней

Грамотный выбор экономит бюджет и сокращает количество неиспользуемых палеток. Макияж выглядит уместно и легче адаптируется под разные образы.

С другой стороны, такой подход требует времени и экспериментов. Иногда приходится пробовать несколько вариантов, прежде чем найти "свои" оттенки.

Советы по выбору теней

Определите тон кожи и примерный цветотип. Учитывайте цвет глаз и желаемую степень контраста. Подбирайте текстуры с учетом формы век. Начинайте с универсальных оттенков, добавляя акценты постепенно. Тестируйте тени при дневном свете.

Популярные вопросы о выборе теней для век

Как выбрать тени для повседневного макияжа?

Лучше остановиться на нейтральной гамме: бежевые, коричневые, мягкие розовые оттенки без активного блеска.

Что лучше — палетка или одиночные тени?

Палетка удобнее для экспериментов и сочетаний, одиночные тени подходят для базового макияжа и точечных акцентов.

Сколько стоит качественная палетка теней?

Цены сильно различаются, но достойные варианты можно найти как в масс-маркете, так и в профессиональных линейках — ориентируйтесь на состав и пигментацию, а не только на бренд.