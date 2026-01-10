Модницы выбрасывают джинсы: именно этот элемент они теперь используют, чтобы выглядеть ультрашикарно

Чёрные леггинсы в 2026 году носят как замену джинсам — Elle

Черные леггинсы давно перестали быть одеждой исключительно для тренировок. Они уверенно заняли место универсальной базовой вещи, которая подходит и для прогулок, и для работы, и для стильных вечерних образов. Их всё чаще используют как альтернативу джинсам, позволяя экспериментировать с формами и фактурами, сообщает Elle.

Почему черные леггинсы стали модной классикой

В последние сезоны уличная мода задала новую волну интереса к леггинсам, превратив их из элемента спортивной экипировки в полноценную часть повседневного стиля. Модели с плотной посадкой, эластичной тканью и аккуратным силуэтом легко заменяют прямые джинсы, позволяя создавать более динамичные и выразительные сочетания. Достаточно подобрать верх, который изменяет восприятие образа: вместо худи — кожаная куртка, вместо домашнего свитера — объёмный блейзер.

Леггинсы и кожаная куртка

Сочетание плотных черных леггинсов с кожаной курткой и тёплым вязаным свитером создаёт образ, в котором комфорт не спорит со стилем. Такая комбинация особенно уместна зимой, когда утеплённые модели с флисом позволяют чувствовать себя комфортно даже на морозе. Контраст коричневой или чёрной кожи и матовой ткани леггинсов делает ансамбль выразительным, а объёмная вязка добавляет уюта.

Скульптурный жакет и лаконичные леггинсы

Вдохновляясь образами моделей, многие выбирают жакеты с необычным кроем — расширенными плечами, баской или фактурной тканью. Чёткая геометрия верха зрительно удлиняет силуэт, а лаконичные леггинсы помогают удерживать баланс. Такой образ легко адаптировать под офисный формат и под вечерний выход, достаточно подобрать более выразительные аксессуары.

Игривый джемпер и украшенная юбка

Стремена на леггинсах снова в моде, и их используют не только в спортивных комплектах. В сочетании с джемпером мягких оттенков и юбкой с пайетками или бахромой образ становится динамичным и слегка экспериментальным. Небольшой участок открытой кожи, если позволяет погода, визуально удлиняет ноги и делает образ более лёгким.

Пальто и водолазка для сдержанного образа

Для офиса или деловой встречи черные леггинсы легко вписываются в образ с водолазкой и двубортным пальто. Акцент на талии, строгие линии и монохромная палитра создают элегантный вариант, который выглядит современно и аккуратно. Такой комплект подходит для работы, поездок и повседневных встреч, не нарушая деловой эстетики.

Базовая футболка и кожаные ботинки

Этот набор давно стал классикой: черные леггинсы, белая футболка с длинным рукавом и кожаные сапоги создают повседневный образ, который легко адаптируется под погоду. Добавив однотонное пальто, можно получить удобный и собранный комплект для похода по магазинам, прогулок или бранча — идеальное решение для зимних дней, когда хочется тепла и стиля.

Советы по выбору

Определите, где будете носить леггинсы: для улицы лучше выбирать утеплённые ткани, для офиса — плотные модели с матовой поверхностью.

Убедитесь, что пояс достаточно высокий: это визуально выравнивает силуэт и делает посадку комфортнее.

Подбирайте вещи с хорошей эластичностью, чтобы ткань не вытягивалась и сохраняла форму.

При выборе цвета верха ориентируйтесь на контрастные или нейтральные комбинации — они всегда смотрятся выигрышно.

Популярные вопросы

Можно ли носить леггинсы на работу

Да, если использовать плотные модели и сочетать их с пальто, блейзером или водолазкой.

Чем леггинсы лучше джинсов

Они комфортнее, легче комбинируются с объёмной одеждой и создают более обтекаемый силуэт.

С какими аксессуарами леггинсы смотрятся лучше

С крупными шарфами, структурными сумками и кожаными ботинками до колена.