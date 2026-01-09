Всё делали правильно — а лицо постарело: макияж под глазами играет против вас

Фиксация макияжа пудрой предотвращает забивание консилера в морщины — iGlanc

Морщины появляются у всех, и это естественный процесс, который невозможно остановить. Зато можно сделать так, чтобы они не бросались в глаза и не добавляли возраст. Визажисты давно знают приёмы, позволяющие визуально "стереть" следы усталости и времени без уколов и радикальных процедур, об этом сообщает iGlanc.

Фото: https://n1s1.hsmedia.ru/ea/b7/7c/eab77c68dd04d3992b309ae4be9794f1/1198x630_0xac120004_8368410691684506650.jpeg Девушка наносит консилер

Почему консилер часто подчёркивает морщины

Многие привычно тянутся к консилеру при любых несовершенствах кожи лица. Однако именно этот продукт чаще всего играет против нас, особенно в зоне под глазами. С возрастом кожа здесь становится тоньше и суше, поэтому плотные текстуры забиваются в складки и подчёркивают мимические линии. Вместо свежего взгляда появляется ощущение тяжести и усталости, а ошибки в технике нанесения консилера только усиливают этот эффект. Консилер может не маскировать, а акцентировать внимание на том, что хотелось бы скрыть.

Как выбрать правильный консилер для области вокруг глаз

Выбор средства — ключевой момент. Существуют камуфляжи для плотного перекрытия, цветные корректоры для выравнивания тона и классические консилеры под оттенок кожи или тонального крема. Для зоны под глазами подойдут только продукты с лёгкой текстурой. Оптимально, если они будут на полтона светлее кожи и с эффектом сияния. Важно помнить, что концентрация пигмента в консилере выше, чем в тональном креме, поэтому перебор с количеством здесь особенно заметен.

Где и как наносить консилер, чтобы он не "западал"

Спешка — главный враг аккуратного макияжа. Использование спонжа может привести к перерасходу продукта и неравномерному покрытию. Более точный способ — наносить консилер пальцами. Сначала распределите его на тыльной стороне руки, чтобы он слегка согрелся, а затем мягко перенесите на кожу. При этом важно не накладывать средство прямо под глаз — это визуально уменьшает его и усиливает акцент на морщинах.

Известный приём, который использует визажист Марио Дедиванович, заключается в многослойности. Сначала уход за кожей, затем тональный крем, после — крем для области вокруг глаз, и только потом минимальное количество консилера. Такой подход хорошо вписывается в принципы антивозрастного макияжа глаз и помогает сохранить кожу более гладкой визуально.

Тени и бронзер вместо консилера

Интересный профессиональный трюк — использование теней или бронзатора там, где обычно наносят консилер. Тёмный оттенок визуально перекрывает мелкие линии и делает их менее заметными. Тени наносятся даже на нижнее веко, чтобы морщинки "терялись" на фоне цвета. Если тёмные оттенки кажутся слишком смелыми, бронзер станет более нейтральной альтернативой и будет выглядеть естественно.

После этого консилер наносится ниже зоны морщин движением снизу вверх. Такой способ предотвращает его попадание в складки кожи и сохраняет свежий вид макияжа.

Финальный штрих и осветление зоны вокруг глаз

Закрепление — обязательный этап. Небольшое количество рассыпчатой пудры наносится спонжем под глаза, оставляется на минуту, а затем излишки убираются кистью. Этот приём помогает зафиксировать макияж без эффекта сухости. В завершение можно визуально приподнять бровь, нанеся матовые светлые тени под её самую высокую точку. Глаз сразу выглядит более открытым и отдохнувшим.

Сравнение: консилер, бронзер и тени

Консилер подходит для точечной коррекции и осветления, но требует аккуратности и правильной текстуры. Бронзер помогает замаскировать морщины за счёт тени и выглядит максимально естественно. Тени позволяют гибко работать с цветом и текстурой, особенно в сочетании с уходом за кожей. Выбор зависит от состояния кожи, возраста и желаемого эффекта.

Советы по макияжу области вокруг глаз

Всегда начинайте с увлажняющего ухода. Используйте минимальное количество продукта. Наносите средства слоями, а не всё сразу. Закрепляйте макияж лёгкой пудрой без утяжеления.

Популярные вопросы о макияже зоны вокруг глаз

Как выбрать консилер для возрастной кожи?

Лучше отдавать предпочтение лёгким текстурам с увлажняющими компонентами и эффектом сияния.

Что лучше скрывает морщины — консилер или тени?

Тени и бронзер часто работают мягче, так как не забиваются в складки кожи.

Сколько стоит качественный консилер?

Цена зависит от бренда и состава, но хороший продукт можно найти как в среднем, так и в премиальном сегменте.