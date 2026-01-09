Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Красный — не предел: оттенки помады, которые неожиданно включают лицо брюнетки

Красные, коралловые и ягодные помады чаще подходят брюнеткам — Jenny
Моя семья » Красота и стиль

Цвет губной помады способен полностью изменить восприятие образа: освежить лицо, подчеркнуть черты и добавить уверенности. Для брюнеток это особенно заметно — тёмные волосы усиливают контраст и делают даже спокойные оттенки выразительными. Грамотный выбор цвета помогает подчеркнуть тон кожи и избежать эффекта тяжёлого макияжа, об этом сообщает Jenny.

Женщина с нюдовой помадой на губах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с нюдовой помадой на губах

Почему брюнеткам подходит больше оттенков помады

Тёмные волосы создают естественную рамку для лица, поэтому нюдовые, розовые и насыщенные оттенки выглядят глубже и чище. Именно контраст позволяет губам быть акцентом без перегруженности. Визуально это работает так же, как эффект лифтинга с помощью помады - один цвет может изменить пропорции и "собрать" образ.

Тёплый нюд: база без эффекта усталости

Одна из самых частых ошибок — слишком светлый или холодный беж. Такие оттенки могут делать лицо плоским. Брюнеткам лучше выбирать нюды с теплом: карамель, розово-бежевый, мягкий оттенок мокко. Они выглядят естественно, подчёркивают форму губ и не спорят с цветом волос, особенно в повседневном макияже.

Приглушённый розовый для мягкого баланса

Холодный бледно-розовый редко работает в пользу брюнеток. Зато пыльно-розовый, приглушённый розовый и розово-нюдовые оттенки с тёплой базой делают образ сложнее и живее. Эти цвета универсальны: они одинаково уместны днём и вечером, легко сочетаются с нейтральным макияжем глаз.

Коралловые оттенки для свежести

Коралловые и персиковые помады особенно хорошо раскрываются весной и летом. Они добавляют коже визуального спокойствия и лёгкого сияния, делая образ динамичным. На брюнетках такие оттенки выглядят ярко, но не кричаще.

Красный как вечная классика

Красный остаётся самым надёжным выбором. От классического алого до вишнёвого, кирпичного и оттенков с бордовым или кофейным подтоном — вариаций много. Яркие красные усиливают контраст с волосами, а глубокие создают вечерний, драматичный эффект. Не случайно даже тенденции вроде коричневой помады не вытесняют красный, а лишь расширяют палитру.

Ягодные оттенки для выразительных образов

Бордовый, винный, сливовый и ягодные оттенки выглядят на брюнетках особенно благородно. Эти цвета делают губы главным акцентом и чаще выбираются для вечерних выходов или ситуаций, где макияж должен быть заметным, но не агрессивным.

Как подтон кожи влияет на выбор

Цвет волос важен, но решающую роль играет подтон кожи.

  1. Тёплый подтон лучше сочетается с персиковыми, коралловыми и тёплыми красными.

  2. Холодный подтон гармонирует с розовыми оттенками на фиолетовой базе, вишнёвыми и бордовыми цветами.

  3. Нейтральный подтон считается самым универсальным и позволяет экспериментировать почти без ограничений.

Сравнение популярных оттенков для брюнеток

Тёплый нюд создаёт естественный эффект и подходит на каждый день. Приглушённый розовый выглядит мягче и романтичнее, оставаясь универсальным. Коралловые оттенки добавляют сезонной свежести, а красные и ягодные цвета формируют яркий акцент и задают настроение всему образу.

Плюсы и минусы насыщенных помад

Насыщенные оттенки подчёркивают контраст внешности и делают образ выразительным. Они эффектно смотрятся на фото и в вечернем макияже. При этом такие цвета требуют более ровного тона кожи и аккуратного нанесения, особенно если используется матовая текстура.

Советы по выбору помады шаг за шагом

  1. Определите подтон кожи при дневном освещении.

  2. Подберите оттенок, который не спорит с цветом волос и макияжем глаз.

  3. Учитывайте текстуру: кремовые формулы выглядят мягче, матовые — строже.

  4. Проверяйте цвет именно на губах, а не на руке.

Популярные вопросы о помадах для брюнеток

Как выбрать нюдовую помаду, чтобы лицо не выглядело бледным?

Отдавайте предпочтение тёплым или розово-персиковым нюдам и избегайте слишком светлого бежа.

Какие оттенки лучше подходят для вечера?

Для вечернего образа чаще всего выбирают красные, бордовые и ягодные оттенки с насыщенной пигментацией.

Что удобнее в повседневной носке — матовая или кремовая помада?

Кремовая комфортнее для ежедневного макияжа, матовая дольше держится и подчёркивает цвет.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы макияж косметика
Новости Все >
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
В мировом рейтинге Taste Atlas победил наваристый суп из Парагвая
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу автоугонов в 2025 году
Очки Ixi корректируют зрение автоматически с помощью жидких кристаллов
Лекарства на кухне или в ванной теряют свои свойства — профессор Ткачева
Формат работы влияет на доход в нефтегазовой отрасли
Суперфуды и витамины зимой — это часто маркетинг — диетолог Лебедева
Головокружение и шум в ушах могут указывать на сужение сосудов шеи — невролог Алмазов
Астрономы обнаружили объект Cloud-9 без звёзд рядом с галактикой M94
Русская неваляшка затмила все игрушки во Вьетнаме
Сейчас читают
Японский метод укрепляет ноги за 5 минут в день
Новости спорта
Японский метод укрепляет ноги за 5 минут в день
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Садоводство, цветоводство
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera
Военные новости
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera
Популярное
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму

Сорт "Малиновка яблочная" обещает рекордный урожай в новом сезоне, а садоводы уже отмечают неожиданные преимущества, которые могут изменить весь дачный план.

Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
Последние материалы
Контроль укрытия и влажности клубники в январе влияет на сохранность корней
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
В мировом рейтинге Taste Atlas победил наваристый суп из Парагвая
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу автоугонов в 2025 году
Домашний зимний детокс для кожи и волос включает ванны, маски и массаж
Герметичные окна часто блокируют работу вентиляции
Читта ди Кастелло сохранил городскую жизнь эпохи Возрождения
Очки Ixi корректируют зрение автоматически с помощью жидких кристаллов
Лекарства на кухне или в ванной теряют свои свойства — профессор Ткачева
Раскрыт секрет "Орешника": Запад в панике после удара по Львовской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.