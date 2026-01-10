Магия тейпов: эти простые полоски могут помочь избавиться от морщин и подтянуть овал лица

Тейпирование лица помогает от морщин и разглаживает мимику

Вы когда-нибудь видели яркие полоски на лбу и щеках популярной бьюти-блогерки и задумывались, что это за необычные наклейки? Они не являются частью декоративного макияжа, а представляют собой тейпы — средство, которое помогает улучшить состояние кожи. Разбираемся, что это такое и как ими пользоваться.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушки с тейпами на лице

Что такое тейпирование лица

Тейпирование — это методика, пришедшая из альтернативной медицины и популяризированная в косметологии. В 70-х годах ХХ века японский хиропрактик Кензо Касе разработал способ с использованием эластичных полосок, который вначале применялся для лечения суставов. Позже спортсмены стали использовать тейпы для снятия отеков и восстановления после травм. В 1988 году на Олимпийских играх спортсмены удивили публику разноцветными полосками на теле, ставшими знаковыми для метода.

Кинезиотейпы — это эластичные полоски из хлопка, вискозы или нейлона, на которых нанесен акрил, обеспечивающий надежную фиксацию на коже. Эти полоски часто используются не только в медицине, но и в эстетической косметологии, а также даже в макияже.

Как действуют тейпы?

Существует множество мнений, но на данный момент нет однозначных доказательств эффективности тейпирования. Применение тейпов направлено на стимуляцию лимфотока, расслабление мышц, снятие боли и уменьшение отечности. Хотя кожа не активно участвует в движении лимфы, тейпы способны немного снизить давление на другие ткани, что способствует уменьшению отеков.

Исследования показывают, что тейпы могут быть эффективны при устранении болей в суставах и отечности после операций, а также ускоряют процесс реабилитации после косметологических процедур.

Нужны ли вам тейпы для лица?

Многие девушки решаются использовать тейпы в домашних условиях для борьбы с мимическими морщинами. Например, одна из клиенток косметологов, Екатерина, заметила, что у нее появились заломы на лбу из-за привычки хмурить брови. После двух недель тейпирования она заметила, что складки стали менее заметны, а привычка хмуриться — исчезла.

Тейпирование помогает уменьшить выраженность морщин, а также может служить альтернативой более дорогим процедурам, таким как инъекции ботокса. Однако эффект будет краткосрочным, и вам нужно будет повторить процедуру через некоторое время.

Лимфодренажное тейпирование

Этот метод помогает вывести из организма лишнюю жидкость и токсины, что особенно полезно при целлюлите и отечности. Лимфодренажное тейпирование проводится с использованием узких волнообразных полосок, наклеенных по направлению к лимфатическим узлам. Такая техника не вызывает болевых ощущений и позволяет эффективно бороться с отеками.

Лифтинг-тейпирование

Лифтинг-тейпирование используется для подтяжки кожи лица и шеи. Важно правильно наклеить ленты: перед применением необходимо очистить кожу, расслабить мышцы и наклеить полоски с небольшим натяжением по массажным линиям.

Кинезиологическое тейпирование лица

Этот метод помогает расслабить лицевые мышцы и предотвратить образование новых морщин. Кинезиологические тейпы наклеиваются на несколько дней, при этом рекомендуется обращаться к специалистам, чтобы не ошибиться с выбором схемы наложения.

Комбинированное кинезиотейпирование

Комбинированный метод сочетает несколько техник наложения тейпов для более эффективного воздействия на кожу. Такой подход позволяет работать с несколькими проблемными зонами одновременно. Об этом сообщает Халва Медиа.

Как правильно наклеить тейпы на лицо

Тщательно вымойте руки. Очистите кожу с помощью спиртового лосьона. Выполните легкий массаж лица для расслабления. Приклейте тейп по массажным линиям, не натягивая сильно. Для улучшения сцепления слегка потрите наклеенные полоски.

Как выбрать тейпы для лица

При выборе тейпов стоит обращать внимание на их состав и назначение. Спортивные тейпы могут быть слишком агрессивными для лица, поэтому выбирайте гипоаллергенные ленты из натуральных материалов. Проведите тест на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции.

Популярные вопросы о тейпировании лица

Как часто можно применять тейпирование?

Тейпирование можно проводить регулярно, но следует давать коже отдых между процедурами, чтобы избежать раздражений.

Можно ли использовать тейпы для всего лица?

Тейпы можно наклеивать на различные участки лица, но важно соблюдать осторожность и выбирать ленты, подходящие для нежной кожи.

Какие тейпы лучше выбрать?

Для лица рекомендуется использовать гипоаллергенные ленты из натуральных материалов, которые не вызывают раздражений.