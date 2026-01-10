Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Косметическая классика возвращается: дешёвый крем работает там, где пасуют формулы за тысячи

Формула крема Nivea удерживает влагу кожи без жирности
В мире, где уход за кожей всё чаще превращается в многоступенчатый ритуал, внимание снова смещается к базовым и понятным решениям. Простые средства возвращают себе статус обязательных, потому что они работают без лишних обещаний. Один из таких примеров — классический крем Nivea в синей жестяной банке, который не теряет актуальности даже в 2026 году.

Крем
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Крем

Почему классический крем не сдает позиций

Продукт, созданный более ста лет назад, продолжает уверенно чувствовать себя на фоне дорогих сывороток и сложных формул. Причина его популярности — в четком выполнении основной задачи: увлажнение и защита кожи без ощущения тяжести. За 114 лет концепция средства не изменилась, и именно это обеспечивает ему доверие миллионов пользователей по всему миру.

Дерматологи отмечают, что секрет успеха заключается не в эффекте ностальгии. Формула с глицерином и ланолином помогает удерживать влагу и формирует защитный барьер, который снижает испарение воды с поверхности кожи. Такой подход особенно ценен в условиях холодного климата, сухого воздуха и активного использования отопления.

Как крем работает в повседневном уходе

Классическая текстура делает средство универсальным. Оно подходит для лица, рук, тела и даже отдельных зон, требующих дополнительной защиты. При правильном нанесении крем не перегружает кожу и легко вписывается в минималистичный уход. Простые формулы с проверенными компонентами нередко оказываются эффективнее сложных сочетаний активов.

Практичные способы применения вместо дорогих средств

Крем давно вышел за рамки обычного увлажняющего продукта. Его используют в разных этапах ухода, адаптируя под конкретные задачи. Тонкий слой крема способен заменить праймер, если коже не хватает гладкости перед макияжем.

Он также подходит для зоны вокруг глаз, где кожа особенно чувствительна к сухости. Ланолин помогает смягчить поверхность и снизить ощущение стянутости.

В качестве ночного средства крем нередко комбинируют с натуральными компонентами, например, с мёдом или маслами. Такой вариант используют после ветреной погоды или в холодное время года, когда кожа теряет больше влаги. Об этом сообщает ND Mais.

Крем Nivea и современные сыворотки

Современные сыворотки ориентированы на узкие задачи: пигментацию, тонус или возрастные изменения. Крем в синей банке работает иначе, делая акцент на базовом комфорте кожи. Он не заменяет активные формулы полностью, но способен поддерживать их эффект, снижая риск обезвоживания и раздражения.

Плюсы и минусы классического крема

Средство подходит для разных типов кожи и сезонов. Оно особенно востребовано для ухода за руками, кутикулой и стопами, где требуется плотная текстура.
Среди плюсов можно отметить доступность, универсальность и проверенный состав.
К минусам относят плотность, из-за которой важно контролировать количество при нанесении на лицо.

Советы по использованию крема в уходе

  1. Наносите средство тонким слоем на слегка влажную кожу.
  2. Используйте как завершающий этап вечернего ухода для сохранения влаги.
  3. Для рук и ног применяйте крем перед сном, усиливая эффект хлопковыми перчатками.

Популярные вопросы о креме Nivea

Подходит ли крем для лица каждый день?

Да, при умеренном использовании и учете типа кожи.

Можно ли заменить им ночной крем?

В холодный сезон или при сухости кожи — да.

Что лучше: крем или сыворотка?

Оптимальный вариант — сочетание: сыворотка как актив, крем как защита.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
