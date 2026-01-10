Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Дерматологи против бьюти-блогеров: потертая баночка за 500 рублей побеждает кремы с лунной водой за 10 000

Простые увлажняющие кремы получают 70% рекомендаций врачей
В мире с тысячами антивозрастных сывороток и кремов с футуристическими формулами дерматологи часто делают неожиданный выбор. Они возвращаются к простым, проверенным временем увлажняющим средствам из аптеки. Эти "скучные" формулы без громких обещаний годами доказывают свою эффективность в поддержании здоровья кожи. Об этом свидетельствуют клинические рекомендации и практика врачей.

Кожа без макияжа после ухода
Фото: https://ru.freepik.com by benzoix is licensed under Free
Кожа без макияжа после ухода

Почему дерматологи выбирают аптечную классику

За яркой упаковкой и маркетингом люксовых брендов часто скрываются базовые увлажняющие компоненты, которые можно найти в недорогих аптечных средствах. Ключевая задача любого ухода — поддержание здорового кожного барьера, который удерживает влагу и защищает от раздражителей. Для этого нужны не экзотические экстракты, а церамиды, гиалуроновая кислота, глицерин и окклюзивные компоненты вроде вазелина.

Именно на этих ингредиентах сфокусированы такие бренды, как CeraVe, Cetaphil и Vanicream. Их формулы минимизируют потенциальные раздражители: отдушки, спирты, сложные композиции эфирных масел. В дерматологических клиниках при лечении экземы, розацеи или простой сухости чаще всего рекомендуют именно эти доступные средства.

"Если бы мне пришлось выбрать один тип средства для лечения 80% проблем, с которыми я сталкиваюсь в клинике, я бы выбрала хороший, простой увлажняющий крем", — признается один лондонский дерматолог, которого цитирует Boc-maintenance.

Как правильно использовать базовый увлажняющий крем

Эффективность простого крема зависит не только от состава, но и от техники нанесения. Главное правило дерматологов: наносите средство на слегка влажную кожу в течение первых 3 минут после умывания или душа. Это помогает "запечатать" влагу, а не просто распределить крем по сухой поверхности.

Для лица достаточно количества размером с горошину. Разогрейте крем между пальцами и аккуратно распределите по коже, избегая сильного втирания. Для очень сухих участков (локти, пятки, зона вокруг носа) можно использовать более плотные средства или тонкий слой вазелина на ночь в качестве окклюзивной маски. На тело крем наносится тонким слоем, который должен впитаться за 1-2 минуты.

Сравнение: аптечный базовый уход vs. люксовый бренд

Выбор между простым аптечным кремом и люксовым средством зависит от целей и потребностей кожи.

Аптечные средства (CeraVe, Cetaphil, Vanicream) сфокусированы на восстановлении и поддержании кожного барьера. Их главные преимущества — доказанная эффективность ключевых ингредиентов, доступная цена, гипоаллергенность и отсутствие отдушек. Они подходят для чувствительной, склонной к реакциям кожи, а также для постоянного ежедневного использования. Их условный "минус" — простая, нефотогеничная упаковка и часто нейтральная или плотная текстура без сенсорного удовольствия от нанесения.

Люксовые бренды предлагают, помимо базового увлажнения, дополнительные сенсорные и эмоциональные бонусы: изысканные текстуры, приятные ароматы, эстетичную упаковку. В их составе могут присутствовать запатентованные комплексы и экстракты, направленные на решение специфических задач (например, антиоксидантная защита). Однако высокая цена часто включает стоимость маркетинга и дизайна, а сложные парфюмерные композиции и обилие активов могут раздражать чувствительную кожу.

Плюсы и минусы "скучного" ухода

Подход, основанный на простых аптечных средствах, имеет ряд весомых преимуществ. Он финансово доступен и подходит для длительного ежедневного использования. Такой уход минимизирует риск раздражений и аллергических реакций, что критически важно для кожи с розацеа, экземой или после процедур. Он учит ценить здоровье кожного барьера как основу красоты, а также легко интегрируется с лечебными назначениями дерматолога (ретиноидами, кислотами).

Однако у этого подхода есть и свои ограничения. Он не предлагает "вау-эффекта" или мгновенного преображения, на которое рассчитывают многие. Текстуры могут быть менее приятными, а отсутствие аромата некоторым кажется скучным. Такой уход решает базовые задачи (увлажнение, защита барьера), но для специфических целей (например, выраженная антиоксидантная защита от поллютантов) может потребовать дополнения сывороткой.

Как интегрировать базовый крем в свою рутину: шаг за шагом

Переход к более осознанному и простому уходу можно осуществить постепенно.

  1. Оцените состояние кожи. Если кожа раздражена, шелушится, реагирует на многие средства — сделайте паузу. На 2-4 недели оставьте только мягкое очищение, выбранный аптечный крем и солнцезащитное средство утром. Это время для "перезагрузки" барьера.

  2. Найдите свою формулу. Для жирной и комбинированной кожи ищите легкие флюиды или лосьоны с пометкой "oil-free" или "для комбинированной кожи". Для сухой и очень сухой — более плотные кремы с церамидами и маслами.

  3. Освойте правильное нанесение. Следуйте золотому правилу: очищение → легкое промокание полотенцем → немедленное нанесение крема на влажную кожу. Это увеличивает эффективность увлажнения в разы.

  4. Добавляйте активы постепенно. После восстановления барьера можно осторожно ввести один активный продукт (например, ретинол или витамин С). Наносите его перед кремом 2-3 раза в неделю, отслеживая реакцию кожи. Крем будет выступать буфером и снижать потенциальное раздражение.

Популярные вопросы об аптечном уходе за кожей

Правда ли, что вазелин (petrolatum) забивает поры?
Нет, это распространённый миф. Вазелин является некомедогенным, то есть не забивает поры. Его молекулы слишком велики для этого. Он создаёт на коже окклюзионную плёнку, которая предотвращает потерю влаги. Однако из-за плотной текстуры его часто используют для локального ухода на очень сухих участках, а не на всё лицо при жирной коже.

Можно ли использовать такой простой крем в качестве базы под макияж?
Да, многие аптечные кремы отлично выполняют эту функцию. Главное — дать крему полностью впитаться (2-3 минуты) перед нанесением тонального средства. Для этой цели лучше выбирать более лёгкие текстуры (лёгкий крем или флюид), чтобы макияж не "скатывался".

Что делать, если простой крем кажется недостаточно эффективным?
Возможно, коже не хватает именно тех ингредиентов, которые в нём есть. Попробуйте наносить крем на идеально влажную кожу — это может кардинально изменить ощущения. Если кожа очень сухая, поверх крема на проблемные зоны можно нанести тонкий слой масла (например, сквалана) или того же вазелина для усиления эффекта.

Какой из популярных аптечных кремов выбрать первым?
Выбор зависит от типа кожи:

  • Для сухой, чувствительной или повреждённой кожи: CeraVe Moisturizing Cream или аналог с церамидами.

  • Для жирной или комбинированной кожи: CeraVe PM Facial Moisturizing Lotion или La Roche-Posay Toleriane Fluid.

  • При склонности к аллергиям или для сверхчувствительной кожи: Vanicream Moisturizing Cream.

  • Для моментального устранения сухости губ, локтей, пяток: Чистый вазелин.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
