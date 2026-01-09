Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Волосы теряют влагу каждую ночь — этот бьюти-ритуал превращает сон в восстановление

Hair slugging удерживает влагу в волосах при ночном уходе — Instyle
Моя семья » Красота и стиль

Если пролистать ленту TikTok с бьюти-трендами, почти наверняка попадётся термин hair slugging. Его нередко сравнивают с одноимённой процедурой для кожи, после которой утром она выглядит напитанной и гладкой. В случае с волосами эффект обещают похожий: мягкость, блеск и ухоженный вид, об этом сообщает Instyle.

Женщина с длинными волосами
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Женщина с длинными волосами

Что такое hair slugging и откуда он появился

Несмотря на активное распространение в соцсетях, метод нельзя назвать новым. По сути, hair slugging — это разновидность масляного ухода за волосами (hair oiling), практики, известной на протяжении веков в разных культурах. Суть подхода заключается в нанесении масла плотным слоем, чтобы удержать влагу внутри волоса.

Чаще всего к этой технике прибегают при сухости, ломкости и тусклом цвете. Особенно заметен эффект в холодный сезон, когда волосы быстрее теряют влагу и начинают пушиться, а привычный уход перестаёт справляться с нагрузкой.

Как работает hair slugging

Масло, а в некоторых случаях и вазелин, образует на поверхности волос защитный слой. Он препятствует испарению влаги и помогает сохранить питание после мытья. Такой барьер особенно полезен для повреждённых и пересушенных волос, которые быстро реагируют на сухой воздух и перепады температуры.

Подобный подход хорошо сочетается с домашними масляными смесями, которые используют для ночного восстановления и смягчения структуры волос, когда пряди путаются и теряют гладкость уже к утру.

Какие масла подходят для hair slugging

Выбор масла напрямую влияет на результат, поэтому ориентироваться стоит на тип и состояние волос.

Аргановое масло известно выраженными увлажняющими и восстанавливающими свойствами. Оно помогает улучшить внешний вид ослабленных волос и придаёт им естественный блеск.

Кокосовое масло считается одним из самых питательных. Оно снижает пушистость и защищает волосы от повреждений, связанных с горячей укладкой, поэтому чаще подходит для средней и плотной структуры, а также используется в натуральных масляных смесях для восстановления волос.

Подсолнечное масло помогает уменьшить ломкость, поддерживает насыщенность цвета окрашенных волос и облегчает расчёсывание.

Касторовое масло ценят за укрепляющее действие. Его используют, когда хотят, чтобы волосы выглядели более густыми и плотными.

Как правильно делать hair slugging

Процедура начинается с обычного мытья головы. На слегка влажные волосы наносят щедрое количество масла, распределяя его по длине и кончикам. Для равномерного нанесения удобно использовать пальцы или расчёску с редкими зубьями.

Затем волосы убирают под шёлковый платок, специальный боннет или, при отсутствии альтернатив, под обычную шапочку для душа. Средство оставляют на всю ночь, а утром тщательно смывают. Иногда требуется два-три подхода с шампунем, чтобы полностью удалить масло, особенно если использовались плотные составы.

Сравнение hair slugging и классического масляного ухода

Оба метода направлены на питание и защиту волос, но отличаются форматом. Hair oiling обычно проводят за несколько часов до мытья или в виде короткой процедуры. Hair slugging предполагает более плотный слой средства и длительное воздействие в течение ночи.

Именно поэтому его часто выбирают при выраженной сухости, а также в ситуациях, когда волосы нуждаются в быстром восстановлении после холода, окрашивания или агрессивной укладки, как это бывает при использовании масляных масок для интенсивного ухода.

Плюсы и минусы hair slugging

Метод привлекает доступностью и простотой. Его легко включить в домашний уход, не прибегая к салонным процедурам. Многие отмечают, что волосы становятся более гладкими, меньше пушатся и выглядят более блестящими уже после нескольких применений.

При этом есть ограничения. Для тонких волос техника может оказаться слишком тяжёлой. Кроме того, неправильно подобранное масло или его избыток усложняют очищение и требуют более тщательного мытья.

Советы по уходу за волосами при hair slugging

Перед первым применением лучше протестировать метод на небольшом участке волос. Начинать стоит с минимального количества масла, постепенно подбирая оптимальный объём. Также важно учитывать тип волос, их плотность и степень повреждения, чтобы уход не утяжелял причёску.

Популярные вопросы о hair slugging

Кому подходит hair slugging?

Чаще всего его выбирают обладатели сухих, повреждённых и вьющихся волос, которым не хватает влаги и гладкости.

Как часто можно делать hair slugging?

Для большинства достаточно одного раза в неделю. Более частое применение может утяжелять волосы.

Что лучше — hair slugging или маска?

Hair slugging помогает удерживать влагу, а маска насыщает волосы активными компонентами. Эти методы можно сочетать, но не в один день.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы волосы красота
Новости Все >
Головокружение и шум в ушах могут указывать на сужение сосудов шеи — невролог Алмазов
Морковный рулет с творожным сыром и зеленью без муки
Свинина Гармошка с сыром и помидорами: рецепт запекания в духовке
Астрономы обнаружили объект Cloud-9 без звёзд рядом с галактикой M94
Специалисты по уходу за растениями рекомендовали снижать дозировку удобрений зимой
Русская неваляшка затмила все игрушки во Вьетнаме
Полярная сова исчезла в Швеции из-за климатических изменений
Система "Всё включено" снова актуальна при выборе страны
Страны ЕС больше всего пострадали от сокращения экспорта в Россию
Ослабленные колесные болты могут привести к аварии — Actualno
Сейчас читают
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera
Военные новости
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Садоводство, цветоводство
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Популярное
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму

Сорт "Малиновка яблочная" обещает рекордный урожай в новом сезоне, а садоводы уже отмечают неожиданные преимущества, которые могут изменить весь дачный план.

Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Последние материалы
Кисть подходит для уборки пыли в щелях, плинтусах и электронике — Real Simple
Памирский ледник Кон-Чукурбаши продолжает расти — Popular Mechanics
Баклажан Бибо F1 устойчив к болезням и плодоносит всё лето
Головокружение и шум в ушах могут указывать на сужение сосудов шеи — невролог Алмазов
Морковный рулет с творожным сыром и зеленью без муки
Свинина Гармошка с сыром и помидорами: рецепт запекания в духовке
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Астрономы обнаружили объект Cloud-9 без звёзд рядом с галактикой M94
Шиньон стал ключевой причёской сезона весна–лето 2026 на подиумах — Vogue
Специалисты по уходу за растениями рекомендовали снижать дозировку удобрений зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.