Мария Круглова

Чёрный больше не нужен: самый выразительный оттенок сезона 2026 — и сумка, которая всё решает

В 2026 году бургунди стал альтернативой чёрному в сумках — Elle
Модная палитра 2026 года смещает акценты: нейтральные оттенки становятся выразительнее, а привычные фавориты уступают место новым решениям. Среди ярких трендов сезона особенно выделяется глубокий бургунди — цвет, который уверенно выходит из тени и претендует на роль новой базы, сообщает Elle.

Сумка цвета бургунди
Сумка цвета бургунди

Почему бургунди становится новым акцентом года

Мода всё реже определяется отдельными эффектными приемами и всё чаще строится на нюансах и внимании к деталям. На фоне сложных оранжевых и фиолетовых оттенков, а также светлых тонов вроде Pantone Cloud Dancer, именно бургунди выделяется как спокойный, зрелый и выразительный цвет. Он не привлекает внимание громкими решениями, но задаёт правильное настроение образу.

Несмотря на то что несколько сезонов назад этот оттенок звучал слишком громко, сейчас он возвращается в более сдержанном формате. Дизайнеры предлагают использовать его точечно — прежде всего в аксессуарах. Такой подход делает цвет универсальным и избавляет от риска "перегрузить" гардероб.

Особенно эффектно бургунди проявляется в сумках: аксессуар становится самостоятельным элементом стиля, способным объединить образ и задать ему выразительный центр тяжести.

Сумка бургунди как главный выбор сезона

Аксессуары играют ключевую роль в формировании стиля в 2026 году. Они создают структуру образа, придают ему завершённость и позволяют адаптировать даже самый простой комплект к текущим трендам.

Сумка в оттенке бургунди работает как универсальный выразительный акцент. Она дополняет строгий жакет, классические джинсы или белую футболку, моментально повышая статус простого повседневного комплекта. Оттенок мягко выделяется, сохраняя при этом спокойный характер, что делает его идеальным для базового гардероба.

Формы сумок остаются разнообразными: вместительные тоуты подходят для ежедневных дел, модели top-handle подчеркивают элегантность, а мягкие клатчи добавляют расслабленности вечерним выходам. Цвет выразительно проявляется как в лаковой коже, так и в замше или гладких текстурах.

Где бургунди раскрывается лучше всего

Одной из главных причин возвращения этого оттенка является его гибкость в стилизации. Он гармонично сочетается с бежевым, серым, коричневым, молочным, голубым и чёрным — то есть со всеми ключевыми цветами базовой капсулы.

Бургунди не конфликтует с минималистичными образами, а наоборот, усиливает их, добавляя глубину и благородный акцент. Благодаря этому цвет становится альтернативой традиционному чёрному: менее очевидный и более индивидуальный, он освежает привычные комбинации и подходит для любого сезона.

Сумка в этом оттенке не выглядит временным трендом. Она сохраняет актуальность независимо от модных циклов оставаясь долговечным элементом капсулы.

Советы по выбору сумки бургунди

  • Выбирайте качественные материалы: кожа лучше подчёркивает глубину цвета.
  • Ориентируйтесь на универсальную форму — тоут или средний top-handle.
  • Сочетайте сумку с одеждой спокойных тонов, чтобы акцент звучал мягко.
  • Для ярких образов выбирайте матовые текстуры — они смотрятся деликатнее.

Популярные вопросы

Почему бургунди снова в тренде

Цвет отвечает запросу на выразительную, но не кричащую базу, легко сочетается с капсульным гардеробом и подходит для разных стилей.

С чем лучше носить бордовую сумку

С серым, бежевым, голубым, коричневым и чёрным — оттенок поддерживает как натуральную, так и строгую палитру.

Подойдёт ли бургунди для офисного образа

Да, особенно в лаконичных формах: он добавляет элегантности, не нарушая делового стиля.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
