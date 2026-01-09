Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Ни блондинка, ни брюнетка: какой цвет станет главным летом 2026 — стилисты уже выбрали фаворита

Лето-2026 приносит тренд на натуральные оттенки волос — Folha Vitoria
Красота и стиль

Летний сезон всегда приносит обновление подходов к окрашиванию, и 2026 год не станет исключением. В центре внимания окажутся оттенки, которые подчёркивают естественную красоту, сохраняют сияние и требуют минимального ухода. Такой выбор отражает новую философию отношения к волосам. Об этом сообщает корреспондент Folha Vitoria.

Волосы цвета тёплый каштан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Волосы цвета тёплый каштан

Баланс натуральности и сияния

Лето 2026 продолжает тенденцию последних лет, в которой окрашивание перестаёт быть резким визуальным экспериментом. На смену сложным холодным тонам приходят мягкие и тёплые нюансы, создающие эффект естественного освещения. Это связано с потребностью адаптировать цвет к климату: солнце, морская вода и хлор активнее влияют на волосы, поэтому натуральные оттенки выцветают более гармонично и выглядят ухоженно дольше.

Профессионалы отмечают, что главным ориентиром становится плавность переходов. Вместо радикального осветления или затемнения применяют техники мягкого мелирования, позволяющие сохранять базовый цвет и добавлять движение. Такая стратегия делает причёску визуально лёгкой и помогает уменьшить частоту окрашиваний.

Светлые оттенки блонда

В 2026 году блонд остаётся популярным, но его подача меняется. Суперхолодные и платиновые оттенки уступают место солнечным вариациям — от бежевого до золотистого. Они визуально осветляют лицо и лучше взаимодействуют с летним светом.

Тёплый блонд проще поддерживать: он менее подвержен вымыванию пигмента и окислению, а значит, сохраняет ровный тон дольше. Это делает его удобным выбором для путешествий, пляжного сезона и активного графика.

Светло-каштановая палитра

Главной тенденцией сезона становятся светло-каштановые оттенки. Тёплый коричневый перестаёт быть фоном и выходит на первый план. Он варьируется от мягкого карамельного до светло-шоколадного, а мелирование вокруг лица подчёркивает естественный загар.

Преимущество таких оттенков — универсальность: они подходят разным типам волос и коже, а отросшие корни гораздо менее заметны, что снижает необходимость частых визитов в салон.

Натуральные рыжие тона

Рыжие оттенки сохраняют популярность, но становятся более спокойными и мягкими. Слишком яркие и искусственные нюансы уступают место светло-медным и золотисто-рыжим. Они сочетаются с загаром, создают эффект глубины и делают образ выразительным без излишней насыщенности.

Благодаря природной палитре такие рыжие оттенки красиво выцветают, что особенно важно в летние месяцы.

Эффект сияющего брюнета

Темные оттенки тоже вошли в летний тренд благодаря технике деликатного подсвечивания. Основная идея — сохранить природную глубину цвета и добавить мягкие акценты меда или фундука для сияния. Такой подход подходит тем, кто хочет изменений, но избегает резких переходов.

Эта техника делает волосы визуально плотнее и подвижнее, а также помогает маскировать сухость после солнечных ванн.

Плавность вместо контраста

Один из устойчивых трендов 2026 года - уменьшение резких линий и контрастов. Сильное затемнение корней и экстремальное осветление кончиков уступают место более равномерным решениям. Это не только эстетично, но и практично: переходы выцветают приятно, а уход упрощается.

Умеренные оттенки лучше адаптируются к климату и выглядят естественно даже после активного отдыха.

Советы по выбору цвета

  • Учитывайте климат: выбирайте оттенки, стойкие к солнцу и воде.
  • Обращайте внимание на уход — блеск подчёркивает любой цвет.
  • Сопоставляйте выбранный оттенок с естественным пигментом волос.
  • Избегайте экстремальных переходов, если хотите снизить частоту окрашивания.

Популярные вопросы о летних оттенках волос

Какой цвет будет главным летом 2026 года

Не один конкретный, а палитра натуральных тонов — блонд, каштановый, мягкий рыжий и тёмные оттенки с подсвечиванием.

Почему натуральные цвета становятся популярнее

Они устойчивее к климату, выглядят мягче после выцветания и требуют меньше ухода.

Какой оттенок выбрать для минимального обслуживания

Ближайший к натуральному — светло-каштановый или тёплый блонд, которые легко обновлять.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
