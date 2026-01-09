Ни блондинка, ни брюнетка: какой цвет станет главным летом 2026 — стилисты уже выбрали фаворита

Летний сезон всегда приносит обновление подходов к окрашиванию, и 2026 год не станет исключением. В центре внимания окажутся оттенки, которые подчёркивают естественную красоту, сохраняют сияние и требуют минимального ухода. Такой выбор отражает новую философию отношения к волосам. Об этом сообщает корреспондент Folha Vitoria.
Лето 2026 продолжает тенденцию последних лет, в которой окрашивание перестаёт быть резким визуальным экспериментом. На смену сложным холодным тонам приходят мягкие и тёплые нюансы, создающие эффект естественного освещения. Это связано с потребностью адаптировать цвет к климату: солнце, морская вода и хлор активнее влияют на волосы, поэтому натуральные оттенки выцветают более гармонично и выглядят ухоженно дольше.
Профессионалы отмечают, что главным ориентиром становится плавность переходов. Вместо радикального осветления или затемнения применяют техники мягкого мелирования, позволяющие сохранять базовый цвет и добавлять движение. Такая стратегия делает причёску визуально лёгкой и помогает уменьшить частоту окрашиваний.
В 2026 году блонд остаётся популярным, но его подача меняется. Суперхолодные и платиновые оттенки уступают место солнечным вариациям — от бежевого до золотистого. Они визуально осветляют лицо и лучше взаимодействуют с летним светом.
Тёплый блонд проще поддерживать: он менее подвержен вымыванию пигмента и окислению, а значит, сохраняет ровный тон дольше. Это делает его удобным выбором для путешествий, пляжного сезона и активного графика.
Главной тенденцией сезона становятся светло-каштановые оттенки. Тёплый коричневый перестаёт быть фоном и выходит на первый план. Он варьируется от мягкого карамельного до светло-шоколадного, а мелирование вокруг лица подчёркивает естественный загар.
Преимущество таких оттенков — универсальность: они подходят разным типам волос и коже, а отросшие корни гораздо менее заметны, что снижает необходимость частых визитов в салон.
Рыжие оттенки сохраняют популярность, но становятся более спокойными и мягкими. Слишком яркие и искусственные нюансы уступают место светло-медным и золотисто-рыжим. Они сочетаются с загаром, создают эффект глубины и делают образ выразительным без излишней насыщенности.
Благодаря природной палитре такие рыжие оттенки красиво выцветают, что особенно важно в летние месяцы.
Темные оттенки тоже вошли в летний тренд благодаря технике деликатного подсвечивания. Основная идея — сохранить природную глубину цвета и добавить мягкие акценты меда или фундука для сияния. Такой подход подходит тем, кто хочет изменений, но избегает резких переходов.
Эта техника делает волосы визуально плотнее и подвижнее, а также помогает маскировать сухость после солнечных ванн.
Один из устойчивых трендов 2026 года - уменьшение резких линий и контрастов. Сильное затемнение корней и экстремальное осветление кончиков уступают место более равномерным решениям. Это не только эстетично, но и практично: переходы выцветают приятно, а уход упрощается.
Умеренные оттенки лучше адаптируются к климату и выглядят естественно даже после активного отдыха.
Не один конкретный, а палитра натуральных тонов — блонд, каштановый, мягкий рыжий и тёмные оттенки с подсвечиванием.
Они устойчивее к климату, выглядят мягче после выцветания и требуют меньше ухода.
Ближайший к натуральному — светло-каштановый или тёплый блонд, которые легко обновлять.
Сорт "Малиновка яблочная" обещает рекордный урожай в новом сезоне, а садоводы уже отмечают неожиданные преимущества, которые могут изменить весь дачный план.