8 модных вещей, которые нужно оставить в 2025: тренды, что взорвали год, но в 2026 им уже не рады

Новый сезон всегда приносит с собой обновление модной повестки. Некоторые вещи стремительно становятся вирусными, а затем так же быстро теряют актуальность. В конце 2025 года особенно заметно, какие тренды уже исчерпали себя и уступают место свежим решениям.
Год начался с ярких образов звёзд в объёмных меховых изделиях. Особенно обсуждали шубу с акцентной линией плеч, которую представили на показах и в уличных хрониках. Такие модели задавали тон всему направлению, но сейчас всё чаще уступают место минимализму.
Мода уходит от тяжёлых силуэтов: покупатели выбирают более лёгкие экомеха и укороченные формы, которые проще вписать в повседневный гардероб. Это делает прежние вирусные модели слишком броскими для повседневной носки.
Внимание модниц привлекли пары с внешними швами и эффектом искусственного состаривания. Они стали частью тренда на "неидеальную" эстетику, но уже в конце года интерес смещается в сторону классического блеска и чистых линий.
Коллекции ведущих домов показывают: модели на устойчивом каблуке и лодочки с глянцевой отделкой вновь становятся фаворитами. Это создаёт ощущение завершённости образа и легче комбинируется с базовыми вещами.
Лёгкие непромокаемые куртки хлопнули по трендам настолько громко, что за ними выстраивались очереди. Однако пик их популярности уже позади. Потребители всё чаще обращают внимание на плотные утеплённые модели, рассчитанные на переменчивую погоду и долгий срок службы.
Рост популярности слоистых образов также снижает востребованность изделий с акцентным воротом, поскольку они ограничивают свободу стилизации.
Удобные пары с акцентной перемычкой стали символом сочетания комфорта и модной подачи. Но новые тенденции возвращают интерес к более строгим формам. Балетки уступают место классическим туфлям и обуви с чёткой конструкцией, что делает прежние модели менее универсальными.
Тем не менее многие сохраняют их в гардеробе как обувь для путешествий и длительных прогулок — за комфорт они всё ещё в лидерах.
Погоня за идеальной винтажной сумкой стала одной из модных историй года. Однако насыщение рынка постепенно снижает ажиотаж. На первый план выходят современные версии классики и более функциональные модели с жёстким каркасом.
Потребители обращают внимание на практичные конструкции, которые подходят под ритм городской жизни и выдерживают высокую нагрузку.
Эти пары отличались элегантностью и особым блеском, но в 2026 году тренд смещается к матовым текстурам и округлым носам. Обувь становится менее декоративной, что соответствует тенденции к универсальности.
Глянцевые варианты сохраняют востребованность для вечерних образов, но постепенно уходят с позиции must-have.
Короткие гольфы стали символом игривости: их носили со всеми видами обуви и юбок. Но наступающий сезон предлагает более спокойную трактовку образа. На смену гольфам приходят плотные высокие носки и лаконичные гетры, которые легче сочетаются с тёплой верхней одеждой.
Этот переход отражает общее стремление к практичности и комфорту.
Самой обсуждаемой парой года стали минималистичные вьетнамки с высокой ценой. И хотя они стали виральными, их популярность быстро снижает темп. Покупатели предпочитают закрытые модели, которые подходят для межсезонья и более разнообразных условий.
Стилисты советуют рассматривать подобную обувь как элемент летнего гардероба, но не как универсальную пару, сообщает the Symbol.
Яркий визуальный образ, поддержка инфлюенсеров и активное обсуждение в соцсетях.
Только если они соответствуют вашему стилю и будут актуальны дольше одного года.
Универсальность, качество материалов и простота комбинирования — ключевые признаки долгоживущей вещи.
