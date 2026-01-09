Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гладко снаружи, дерзко внутри: эта причёска неожиданно стала главным бьюти-символом 2026 года

Шиньон стал ключевой причёской сезона весна–лето 2026 на подиумах — Vogue
Моя семья » Красота и стиль

Аккуратные причёски снова выходят на первый план, и подиумы сезона весна-лето 2026 подтверждают этот сдвиг. На фоне моды на естественные оттенки волос с затемнёнными корнями особое внимание уделяется форме и чистоте укладки. Одним из ключевых возвращений стал шиньон — причёска с долгой историей, которая в новом сезоне зазвучала по-современному, об этом сообщает Vogue.

Фото: freepik.com by ansiia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ухоженность как главный тренд сезона

В 2026 году стилисты делают ставку не на сложность, а на выверенность образа. Причёски выглядят собранными, продуманными и визуально "чистыми", даже если в них присутствует элемент небрежности. Шиньон оказался идеальным ответом на этот запрос: он подчёркивает черты лица, сочетается с минималистичными образами и подходит как для дневных выходов, так и для вечерних мероприятий. Такая укладка органично смотрится с актуальными категориями бьюти-ухода — от стайлинговых гелей и кремов до щёток с натуральной щетиной и фиксирующих средств без эффекта склеивания, особенно если волосы склонны к пушистости в холодный сезон, когда важен грамотный уход за волосами зимой.

Балетный шиньон

Классический вариант шиньона, уложенный низко или по центру затылка, стал одним из самых узнаваемых на показах сезона. Его можно было увидеть у Bottega Veneta, Off-White, Schiaparelli, Zimmermann, Dolce & Gabbana и Calvin Klein. Причёска выглядит сдержанно и универсально, а её популярность объясняется простотой исполнения и аккуратным результатом.

Для создания такого шиньона используется плотная щётка, которая приглаживает волосы, и незаметная фиксация. В итоге пучок выглядит цельным и устойчивым, без лишнего объёма и сложных конструкций. Этот вариант особенно хорошо сочетается с лаконичными платьями, костюмами и минималистичными украшениями, а также подчёркивает естественную текстуру волос, которая становится всё более востребованной в эпоху отказа от перегруженных укладок.

Скульптурные формы и авангард

На показах Mugler и Prabal Gurung шиньон получил более смелое прочтение. Здесь он трансформировался из классического пучка в архитектурный элемент образа. Низкие хвосты собирались в необычные формы — от закрученных узлов до петель с намеренно оставленными концами.

Такие причёски требуют большего количества стайлинга: геля, воска или крема для текстуры. За счёт этого шиньон становится частью дизайнерского высказывания и работает как аксессуар, дополняя строгие силуэты и подчёркивая авангардный характер коллекций. Подобный подход перекликается с общим трендом на выразительные формы, который заметен и в других направлениях — от модных стрижек до укладок, где текстура важнее длины.

Расслабленный шиньон

Ещё один заметный вариант — шиньон с эффектом лёгкой небрежности. Он сохраняет общую аккуратность формы, но допускает выбившиеся пряди, мягкие волны или асимметричную чёлку. Такой приём позволяет адаптировать классическую причёску к более повседневному и современному стилю.

Этот формат особенно актуален для тех, кто хочет совместить ухоженность и естественность. Он хорошо работает с натуральной текстурой волос и не требует идеальной гладкости, что делает его практичным выбором для повседневных образов 2026 года, особенно если учитывать современные тренды окрашивания волос, где ценится глубина оттенка, а не контраст.

Аксессуары как акцент

Использование аксессуаров стало ещё одним способом обновить шиньон. На показе Max Mara чёрные ленты добавили причёске лёгкое ретро-настроение, отсылающее к эстетике 60-х. Такой приём делает образ более игривым и индивидуальным, не перегружая его деталями.

Аксессуары позволяют экспериментировать с причёской без радикальных изменений: достаточно добавить ленту, заколку или минималистичный ободок, чтобы шиньон заиграл по-новому и стал логичным продолжением образа.

Советы по созданию шиньона шаг за шагом

  1. Подготовьте волосы с помощью лёгкого стайлингового средства для гладкости или текстуры.

  2. Соберите волосы в хвост на нужной высоте — низко или по центру затылка.

  3. Скрутите хвост в пучок, формируя желаемую форму.

  4. Закрепите шиньон невидимками или тонкой резинкой и при необходимости добавьте аксессуар.

Популярные вопросы о шиньоне

Какой шиньон подойдёт для повседневного образа?

Для ежедневной носки лучше выбрать расслабленный вариант с мягкими прядями и минимальной фиксацией.

Сколько времени занимает укладка шиньона?

В среднем на создание простого шиньона уходит от 5 до 10 минут при наличии базовых навыков.

Что лучше использовать для фиксации?

Оптимальны гели и кремы с лёгкой текстурой, которые сохраняют форму без эффекта жёсткости.

