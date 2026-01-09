Гладко снаружи, дерзко внутри: эта причёска неожиданно стала главным бьюти-символом 2026 года

Аккуратные причёски снова выходят на первый план, и подиумы сезона весна-лето 2026 подтверждают этот сдвиг. На фоне моды на естественные оттенки волос с затемнёнными корнями особое внимание уделяется форме и чистоте укладки. Одним из ключевых возвращений стал шиньон — причёска с долгой историей, которая в новом сезоне зазвучала по-современному, об этом сообщает Vogue.
В 2026 году стилисты делают ставку не на сложность, а на выверенность образа. Причёски выглядят собранными, продуманными и визуально "чистыми", даже если в них присутствует элемент небрежности. Шиньон оказался идеальным ответом на этот запрос: он подчёркивает черты лица, сочетается с минималистичными образами и подходит как для дневных выходов, так и для вечерних мероприятий. Такая укладка органично смотрится с актуальными категориями бьюти-ухода — от стайлинговых гелей и кремов до щёток с натуральной щетиной и фиксирующих средств без эффекта склеивания, особенно если волосы склонны к пушистости в холодный сезон, когда важен грамотный уход за волосами зимой.
Классический вариант шиньона, уложенный низко или по центру затылка, стал одним из самых узнаваемых на показах сезона. Его можно было увидеть у Bottega Veneta, Off-White, Schiaparelli, Zimmermann, Dolce & Gabbana и Calvin Klein. Причёска выглядит сдержанно и универсально, а её популярность объясняется простотой исполнения и аккуратным результатом.
Для создания такого шиньона используется плотная щётка, которая приглаживает волосы, и незаметная фиксация. В итоге пучок выглядит цельным и устойчивым, без лишнего объёма и сложных конструкций. Этот вариант особенно хорошо сочетается с лаконичными платьями, костюмами и минималистичными украшениями, а также подчёркивает естественную текстуру волос, которая становится всё более востребованной в эпоху отказа от перегруженных укладок.
На показах Mugler и Prabal Gurung шиньон получил более смелое прочтение. Здесь он трансформировался из классического пучка в архитектурный элемент образа. Низкие хвосты собирались в необычные формы — от закрученных узлов до петель с намеренно оставленными концами.
Такие причёски требуют большего количества стайлинга: геля, воска или крема для текстуры. За счёт этого шиньон становится частью дизайнерского высказывания и работает как аксессуар, дополняя строгие силуэты и подчёркивая авангардный характер коллекций. Подобный подход перекликается с общим трендом на выразительные формы, который заметен и в других направлениях — от модных стрижек до укладок, где текстура важнее длины.
Ещё один заметный вариант — шиньон с эффектом лёгкой небрежности. Он сохраняет общую аккуратность формы, но допускает выбившиеся пряди, мягкие волны или асимметричную чёлку. Такой приём позволяет адаптировать классическую причёску к более повседневному и современному стилю.
Этот формат особенно актуален для тех, кто хочет совместить ухоженность и естественность. Он хорошо работает с натуральной текстурой волос и не требует идеальной гладкости, что делает его практичным выбором для повседневных образов 2026 года, особенно если учитывать современные тренды окрашивания волос, где ценится глубина оттенка, а не контраст.
Использование аксессуаров стало ещё одним способом обновить шиньон. На показе Max Mara чёрные ленты добавили причёске лёгкое ретро-настроение, отсылающее к эстетике 60-х. Такой приём делает образ более игривым и индивидуальным, не перегружая его деталями.
Аксессуары позволяют экспериментировать с причёской без радикальных изменений: достаточно добавить ленту, заколку или минималистичный ободок, чтобы шиньон заиграл по-новому и стал логичным продолжением образа.
Подготовьте волосы с помощью лёгкого стайлингового средства для гладкости или текстуры.
Соберите волосы в хвост на нужной высоте — низко или по центру затылка.
Скрутите хвост в пучок, формируя желаемую форму.
Закрепите шиньон невидимками или тонкой резинкой и при необходимости добавьте аксессуар.
Для ежедневной носки лучше выбрать расслабленный вариант с мягкими прядями и минимальной фиксацией.
В среднем на создание простого шиньона уходит от 5 до 10 минут при наличии базовых навыков.
Оптимальны гели и кремы с лёгкой текстурой, которые сохраняют форму без эффекта жёсткости.
Сорт "Малиновка яблочная" обещает рекордный урожай в новом сезоне, а садоводы уже отмечают неожиданные преимущества, которые могут изменить весь дачный план.