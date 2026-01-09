Зимний шик от Беллы Хадид: белые джинсы и черная куртка — как создать идеальный образ

Зимний курорт давно перестал быть местом только для спортивной экипировки и пуховиков. Даже в разгар горнолыжного сезона он превращается в подиум для новых модных идей. Белла Хадид на собственном примере показывает, как можно освежить привычный зимний гардероб, не выходя за рамки комфорта.
Аспен в Колорадо давно закрепил за собой статус одного из самых стильных зимних курортов США. Здесь спорт соседствует с искусством, а лыжные трассы — с бутиками люксовых брендов, галереями и атмосферой après-ski. Этот город задаёт тон зимней моде, объединяя городскую эстетику, элементы конного стиля и расслабленную роскошь. Именно поэтому появление Беллы Хадид в Аспене всегда рассматривают как модный ориентир, а не просто отпускной выход.
Отказ от привычной тёмной палитры зимой — один из заметных трендов 2026 года. Белые джинсы, которые раньше ассоциировались в основном с весной и летом, всё чаще становятся частью холодного сезона. Варианты кроя могут быть разными: прямые, широкие, укороченные, узкие или фасон "бочка", расширяющийся книзу и аккуратно сужающийся к щиколотке. Такой приём хорошо вписывается в логику зимних цветовых дуэтов, где контраст становится главным выразительным инструментом.
Белла Хадид, как и другие модели мирового уровня, доказывает, что светлый деним способен работать как база повседневного образа даже при минусовых температурах, если правильно подобрать материалы и слои.
Кожаная куртка давно вышла за пределы рокерского образа и превратилась в универсальный элемент гардероба. Особенно актуальна укороченная модель из мягкой матовой кожи с лаконичным кроем. Она добавляет структуру и собирает образ, не перегружая его деталями. В сочетании с базовой белой футболкой и светлым денимом такая куртка задаёт сдержанный, но выразительный характер всему комплекту.
В Аспене модель появилась в свободных белых джинсах прямого кроя, которые слегка открывали чёрные ботильоны на устойчивом низком каблуке. Такой приём визуально вытягивает силуэт и добавляет образу аккуратности. Винтажная чёрная кожаная куртка с круглым вырезом, надетая поверх простой белой футболки, завершила двухцветный ансамбль.
Подобная работа с формой и фактурой перекликается с тем, как в зимних образах всё чаще используются светлые фактурные брюки, смещая акцент с привычной тёмной базы.
Белые джинсы и классический тёмный деним выполняют разные задачи в холодный сезон. Тёмные модели практичнее и менее требовательны к уходу, они легко вписываются в многослойные образы с объёмной верхней одеждой. Белые джинсы, в свою очередь, работают как визуальный акцент, делают образ легче и современнее, особенно в сочетании с чёрной кожей, шерстяным пальто или укороченным пуховиком. Об этом сообщает Vogue Italia.
Белые джинсы всё чаще появляются в зимних коллекциях, но у этого решения есть свои особенности.
Да, при умеренной погоде и аккуратных сочетаниях.
Чёрную кожаную куртку, шерстяное пальто и базовый трикотаж.
Менее универсальны, чем тёмные модели, но отлично работают в городских и курортных условиях.
