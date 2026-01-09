Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Зимний шик от Беллы Хадид: белые джинсы и черная куртка — как создать идеальный образ

Белые джинсы и черная куртка тренд зимы 2026 года
Моя семья » Красота и стиль

Зимний курорт давно перестал быть местом только для спортивной экипировки и пуховиков. Даже в разгар горнолыжного сезона он превращается в подиум для новых модных идей. Белла Хадид на собственном примере показывает, как можно освежить привычный зимний гардероб, не выходя за рамки комфорта.

Девушка в зимнем образе
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка в зимнем образе

Аспен как территория зимнего гламура

Аспен в Колорадо давно закрепил за собой статус одного из самых стильных зимних курортов США. Здесь спорт соседствует с искусством, а лыжные трассы — с бутиками люксовых брендов, галереями и атмосферой après-ski. Этот город задаёт тон зимней моде, объединяя городскую эстетику, элементы конного стиля и расслабленную роскошь. Именно поэтому появление Беллы Хадид в Аспене всегда рассматривают как модный ориентир, а не просто отпускной выход.

Белые джинсы как альтернатива зимней классике

Отказ от привычной тёмной палитры зимой — один из заметных трендов 2026 года. Белые джинсы, которые раньше ассоциировались в основном с весной и летом, всё чаще становятся частью холодного сезона. Варианты кроя могут быть разными: прямые, широкие, укороченные, узкие или фасон "бочка", расширяющийся книзу и аккуратно сужающийся к щиколотке. Такой приём хорошо вписывается в логику зимних цветовых дуэтов, где контраст становится главным выразительным инструментом.

Белла Хадид, как и другие модели мирового уровня, доказывает, что светлый деним способен работать как база повседневного образа даже при минусовых температурах, если правильно подобрать материалы и слои.

Чёрная кожаная куртка — универсальный акцент

Кожаная куртка давно вышла за пределы рокерского образа и превратилась в универсальный элемент гардероба. Особенно актуальна укороченная модель из мягкой матовой кожи с лаконичным кроем. Она добавляет структуру и собирает образ, не перегружая его деталями. В сочетании с базовой белой футболкой и светлым денимом такая куртка задаёт сдержанный, но выразительный характер всему комплекту.

Образ Беллы Хадид: детали и пропорции

В Аспене модель появилась в свободных белых джинсах прямого кроя, которые слегка открывали чёрные ботильоны на устойчивом низком каблуке. Такой приём визуально вытягивает силуэт и добавляет образу аккуратности. Винтажная чёрная кожаная куртка с круглым вырезом, надетая поверх простой белой футболки, завершила двухцветный ансамбль.

Подобная работа с формой и фактурой перекликается с тем, как в зимних образах всё чаще используются светлые фактурные брюки, смещая акцент с привычной тёмной базы.

Белые и тёмные джинсы зимой

Белые джинсы и классический тёмный деним выполняют разные задачи в холодный сезон. Тёмные модели практичнее и менее требовательны к уходу, они легко вписываются в многослойные образы с объёмной верхней одеждой. Белые джинсы, в свою очередь, работают как визуальный акцент, делают образ легче и современнее, особенно в сочетании с чёрной кожей, шерстяным пальто или укороченным пуховиком. Об этом сообщает Vogue Italia.

Плюсы и минусы белых джинсов в холодное время года

Белые джинсы всё чаще появляются в зимних коллекциях, но у этого решения есть свои особенности.

  • Они освежают гардероб и делают образ визуально дороже.
  • Хорошо сочетаются с чёрной кожей, трикотажем и нейтральными аксессуарами.
  • Требуют аккуратности в носке и плотных тканей, чтобы выглядеть уместно зимой.

Советы по созданию зимнего образа с белыми джинсами

  1. Выбирайте плотный деним с минимальной прозрачностью.
  2. Сочетайте белый цвет с чёрной кожаной курткой или тёмным пальто.
  3. Используйте многослойность: футболка, свитер или тонкий трикотаж.
  4. Делайте ставку на обувь с устойчивой подошвой.

Популярные вопросы о зимних образах с белыми джинсами

Можно ли носить белые джинсы зимой каждый день?

Да, при умеренной погоде и аккуратных сочетаниях.

Что лучше сочетать с белыми джинсами в холодный сезон?

Чёрную кожаную куртку, шерстяное пальто и базовый трикотаж.

Насколько они практичны для зимнего курорта?

Менее универсальны, чем тёмные модели, но отлично работают в городских и курортных условиях.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль одежда красота
Новости Все >
Суперфуды и витамины зимой — это часто маркетинг — диетолог Лебедева
Головокружение и шум в ушах могут указывать на сужение сосудов шеи — невролог Алмазов
Морковный рулет с творожным сыром и зеленью без муки
Свинина Гармошка с сыром и помидорами: рецепт запекания в духовке
Астрономы обнаружили объект Cloud-9 без звёзд рядом с галактикой M94
Специалисты по уходу за растениями рекомендовали снижать дозировку удобрений зимой
Русская неваляшка затмила все игрушки во Вьетнаме
Полярная сова исчезла в Швеции из-за климатических изменений
Система "Всё включено" снова актуальна при выборе страны
Страны ЕС больше всего пострадали от сокращения экспорта в Россию
Сейчас читают
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Садоводство, цветоводство
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Еда и рецепты
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Популярное
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму

Сорт "Малиновка яблочная" обещает рекордный урожай в новом сезоне, а садоводы уже отмечают неожиданные преимущества, которые могут изменить весь дачный план.

Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
Последние материалы
Стрижка бикси самая модная прическа 2026 года
Охлаждение песочного теста предотвращает усадку при выпечке — ouest-france
Фиалки-химеры теряют окраску при размножении листом
Суперфуды и витамины зимой — это часто маркетинг — диетолог Лебедева
Пересадка кожи спасает жизни при тяжелых ожогах
Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Кактусы зацветают только при 4–6 часах прямого солнца
Отказ от воды при разморозке сохраняет текстуру мяса
Гюрза заняла первое место по опасности среди змей России
Hair slugging удерживает влагу в волосах при ночном уходе — Instyle
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.