Зимний шик от Беллы Хадид: белые джинсы и черная куртка — как создать идеальный образ

Белые джинсы и черная куртка тренд зимы 2026 года

Зимний курорт давно перестал быть местом только для спортивной экипировки и пуховиков. Даже в разгар горнолыжного сезона он превращается в подиум для новых модных идей. Белла Хадид на собственном примере показывает, как можно освежить привычный зимний гардероб, не выходя за рамки комфорта.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка в зимнем образе

Аспен как территория зимнего гламура

Аспен в Колорадо давно закрепил за собой статус одного из самых стильных зимних курортов США. Здесь спорт соседствует с искусством, а лыжные трассы — с бутиками люксовых брендов, галереями и атмосферой après-ski. Этот город задаёт тон зимней моде, объединяя городскую эстетику, элементы конного стиля и расслабленную роскошь. Именно поэтому появление Беллы Хадид в Аспене всегда рассматривают как модный ориентир, а не просто отпускной выход.

Белые джинсы как альтернатива зимней классике

Отказ от привычной тёмной палитры зимой — один из заметных трендов 2026 года. Белые джинсы, которые раньше ассоциировались в основном с весной и летом, всё чаще становятся частью холодного сезона. Варианты кроя могут быть разными: прямые, широкие, укороченные, узкие или фасон "бочка", расширяющийся книзу и аккуратно сужающийся к щиколотке. Такой приём хорошо вписывается в логику зимних цветовых дуэтов, где контраст становится главным выразительным инструментом.

Белла Хадид, как и другие модели мирового уровня, доказывает, что светлый деним способен работать как база повседневного образа даже при минусовых температурах, если правильно подобрать материалы и слои.

Чёрная кожаная куртка — универсальный акцент

Кожаная куртка давно вышла за пределы рокерского образа и превратилась в универсальный элемент гардероба. Особенно актуальна укороченная модель из мягкой матовой кожи с лаконичным кроем. Она добавляет структуру и собирает образ, не перегружая его деталями. В сочетании с базовой белой футболкой и светлым денимом такая куртка задаёт сдержанный, но выразительный характер всему комплекту.

Образ Беллы Хадид: детали и пропорции

В Аспене модель появилась в свободных белых джинсах прямого кроя, которые слегка открывали чёрные ботильоны на устойчивом низком каблуке. Такой приём визуально вытягивает силуэт и добавляет образу аккуратности. Винтажная чёрная кожаная куртка с круглым вырезом, надетая поверх простой белой футболки, завершила двухцветный ансамбль.

Подобная работа с формой и фактурой перекликается с тем, как в зимних образах всё чаще используются светлые фактурные брюки, смещая акцент с привычной тёмной базы.

Белые и тёмные джинсы зимой

Белые джинсы и классический тёмный деним выполняют разные задачи в холодный сезон. Тёмные модели практичнее и менее требовательны к уходу, они легко вписываются в многослойные образы с объёмной верхней одеждой. Белые джинсы, в свою очередь, работают как визуальный акцент, делают образ легче и современнее, особенно в сочетании с чёрной кожей, шерстяным пальто или укороченным пуховиком. Об этом сообщает Vogue Italia.

Плюсы и минусы белых джинсов в холодное время года

Белые джинсы всё чаще появляются в зимних коллекциях, но у этого решения есть свои особенности.

Они освежают гардероб и делают образ визуально дороже.

Хорошо сочетаются с чёрной кожей, трикотажем и нейтральными аксессуарами.

Требуют аккуратности в носке и плотных тканей, чтобы выглядеть уместно зимой.

Советы по созданию зимнего образа с белыми джинсами

Выбирайте плотный деним с минимальной прозрачностью. Сочетайте белый цвет с чёрной кожаной курткой или тёмным пальто. Используйте многослойность: футболка, свитер или тонкий трикотаж. Делайте ставку на обувь с устойчивой подошвой.

Популярные вопросы о зимних образах с белыми джинсами

Можно ли носить белые джинсы зимой каждый день?

Да, при умеренной погоде и аккуратных сочетаниях.

Что лучше сочетать с белыми джинсами в холодный сезон?

Чёрную кожаную куртку, шерстяное пальто и базовый трикотаж.

Насколько они практичны для зимнего курорта?

Менее универсальны, чем тёмные модели, но отлично работают в городских и курортных условиях.