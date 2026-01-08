Утренние фанаты молчат об этом: вечерние тренировки запускают совсем другой эффект

Для многих людей самая большая проблема в спорте — не мотивация, а время. Плотный график часто оставляет единственное окно для тренировок ближе к вечеру, и именно здесь начинаются сомнения: действительно ли такие занятия менее полезны, чем утренние, как уверяют фитнес-блогеры в соцсетях? Эксперты предлагают смотреть на этот вопрос без крайностей, об этом сообщает Glamour.
Люди делятся на тех, кто легко встраивает спорт в утро, и тех, кому нужен медленный старт дня. Для последних вечерняя тренировка — не компромисс, а рабочая стратегия. Она помогает переключиться после работы, снять стресс и логично закрыть день. При этом главный страх связан не с эффективностью, а со сном: не "разгонят" ли эндорфины организм перед ночным отдыхом.
Профессиональные тренеры подчёркивают, что проблема не в самом времени суток, а в том, насколько близко тренировка расположена ко сну. Здесь важна индивидуальная реакция организма, а не универсальные советы из TikTok.
"С физиологической точки зрения "поздно" — это не столько само время, сколько близость ко сну. Тренировка считается ночной, если вы занимаетесь в течение двух часов до отбоя", — объясняет профессиональный тренер Хуан Антонио Мартин.
Во время тренировки активируется симпатическая нервная система, повышается температура тела и уровень гормонов стресса. Особенно это касается силовых нагрузок и высокоинтенсивных форматов вроде HIIT. Всё это отлично работает для продуктивного дня, но может мешать засыпанию.
Если тренировка заканчивается слишком поздно, организму не хватает времени, чтобы вернуться в состояние покоя. В результате нарушается циркадный ритм, становится сложнее погрузиться в глубокий сон. При этом реакция индивидуальна: кто-то засыпает без проблем, а кто-то ворочается часами. Тело в таких случаях — лучший индикатор.
Ключевой принцип прост: чем выше интенсивность, тем больше времени нужно на восстановление перед сном. В идеале между окончанием тренировки и отходом ко сну должно пройти не менее 90-120 минут. За это время полезны растяжка, спокойная прогулка, умеренная ходьба с акцентом на корпус и отказ от экранов.
"Есть люди, которые наиболее энергичны днём или вечером. Принуждение к ранним тренировкам может привести к усталости, снижению мотивации и даже повышенному риску травм", — отмечает Хуан Антонио Мартин.
Если вечерний спорт помогает сбросить напряжение и не ухудшает сон, менять его только из-за модных советов нет смысла.
С точки зрения физиологии, время тренировки не является решающим фактором для сжигания жира или набора мышечной массы. Гораздо важнее регулярность, питание и восстановление. Это одинаково справедливо как для занятий в зале, так и для домашних тренировок для ног, которые многие выбирают именно вечером.
"Организм реагирует на сигналы и постоянство, а не на часы. Проблема возникает, если тренировки настолько поздние, что вы жертвуете сном", — говорит тренер Хуан Мануэль.
Недосып напрямую влияет на метаболизм, уровень энергии и восстановление мышц, поэтому здесь компромиссов быть не должно.
Утренние занятия часто дисциплинируют и снижают риск пропустить тренировку из-за дел. Они хорошо подходят тем, кто рано просыпается и чувствует прилив энергии с утра. Вечерние тренировки, в свою очередь, позволяют тренироваться с большей силой и концентрацией, так как тело уже "разогрето" за день. Минус — необходимость чётко контролировать время и интенсивность, чтобы не пострадал сон.
Планируйте тренировку так, чтобы до сна оставалось минимум полтора часа.
Снижайте интенсивность ближе к ночи, отдавая предпочтение умеренным нагрузкам.
Не пропускайте ужин: восстановление требует белков и углеводов.
Завершайте тренировку растяжкой и спокойными ритуалами.
Да, если это не влияет на качество сна и общее самочувствие.
Оба варианта допустимы, но силовые и HIIT лучше заканчивать раньше.
Оптимально 45-60 минут с учётом разминки и заминки.
В хрущёвке можно разместить полноценную гардеробную, даже если кажется, что места нет совсем. Достаточно одного нестандартного решения.