Красота или защита? Прозрачные блестки — это двойной удар по скучному маникюру и ломкости ногтей

Блестки в лаке повышают его стойкость на ногтях — Vlasta

Глянцевый маникюр способен преобразить ваши руки, создав ощущение безупречного ухода. Однако стойкость покрытия часто оставляет желать лучшего, особенно при активном образе жизни. Прозрачные лаки с блестками могут стать решением этой проблемы, сочетая декоративность с защитными свойствами. Об этом сообщают эксперты в области nail-индустрии, на которых ссылается чешское издание Vlasta.

Фото: ru.freepik.com is licensed under public domain Лак для ногтей

Преимущества прозрачного лака с блестками

Такой лак выполняет сразу несколько важных функций. Во-первых, он создаёт прочное прозрачное покрытие, которое выравнивает ногтевую пластину, придавая ей здоровый блеск за счёт отражения света. Во-вторых, этот слой служит барьером против повседневных агрессивных воздействий.

"Постоянное ношение укрепляющего покрытия смягчает последствия повреждений, что снижает ломкость ногтей и способствует их более быстрому росту", — отмечают мастера маникюра.

Ежедневно ногти подвергаются испытаниям: ультрафиолет на улице, контакт с водой и бытовой химией при уборке без перчаток. Лак берёт на себя основной удар, сохраняя здоровье и структуру натуральной ногтевой пластины.

Как выбрать подходящий лак с блестками

Ассортимент подобных средств огромен, и ключевое правило — выбирать небольшие флаконы. Так лак не успеет загустеть до того, как вы его израсходуете. Эффект зависит от размера и цвета блёсток.

Мелкие однотонные частицы, например, серебристые или золотые, создают тонкое мерцание и универсальны. Они менее заметны при незначительном скалывании покрытия на кончиках ногтей. Разноцветные мелкие блёстки выглядят празднично, но остаются элегантными. Крупные блёстки дают яркий, сверкающий эффект, который особенно хорош для особых случаев.

"Блёстки подходят для ногтей любой длины и формы. Они добавят изюминку короткому маникюру и подчеркнут красоту длинных ногтей", — добавляют стилисты.

Техника нанесения для идеальной стойкости

Долговечность маникюра начинается с подготовки. Крайне важно обезжирить ногтевую пластину. Остатки крема или масляного мыла могут помешать адгезии. Используйте безмасляную жидкость для снятия лака или специальный обезжириватель.

Перед применением хорошо встряхните флакон, чтобы поднять со дна осевшие блёстки. Наносите лак тонким слоем, предварительно убрав излишки о край горлышка. Чтобы распределить блёстки равномерно, а не только у кутикулы, воспользуйтесь приёмом: сначала нанесите немного лака у свободного края, а затем проведите кистью от основания до кончика.

Широкая веерная кисть, которая часто идёт в комплекте с такими лаками, позволяет покрыть всю поверхность за одно движение. Старайтесь не заходить на кутикулу — отслоившийся там лак потянет за собой всё покрытие.

Сравнение типов защитно-декоративных покрытий

Выбирая средство для укрепления и украшения ногтей, можно рассмотреть несколько вариантов. Обычный прозрачный лак даёт лёгкий блеск и базовую защиту, но может быстро стираться. Прозрачный лак с блестками, благодаря своей текстуре, часто оказывается более износостойким и маскирует мелкие неровности. Укрепляющие базовые покрытия (укрепляющие основы) направлены в первую очередь на улучшение структуры ногтя, имеют жидкую текстуру и требуют сверху цветного лака. Гель-лак обеспечивает максимальную стойкость на 2-3 недели, но для его нанесения и снятия требуется профессиональная подготовка и УФ-лампа.

Советы по уходу за маникюром шаг за шагом

Для долговечного результата следуйте проверенному алгоритму.

Подготовьте ногти: удалите старое покрытие и тщательно обезжирьте пластину. Нанесите базовое покрытие. Это укрепит ногти и улучшит сцепление с декоративным лаком. Нанесите прозрачный лак с блестками тонким слоем. Дайте ему полностью высохнуть. Через 1-2 дня можно нанести второй такой же слой для усиления эффекта и прочности. Обновляйте покрытие на кончиках ногтей по мере стирания, чтобы продлить жизнь маникюра. Для снятия плотно прижмите ватный диск, смоченный средством для снятия лака, к ногтю на 30 секунд, а затем аккуратно стирайте покрытие по направлению к кончику.

Популярные вопросы о лаках с блестками

Какой лак с блестками самый стойкий?

Стойкость зависит больше от технологии нанесения и подготовки, чем от бренда. Однако лаки с мелкими плотными блёстками в густой основе, как правило, изнашиваются медленнее, чем с крупными.

Сколько слоев лака с блестками нужно наносить?

Достаточно одного-двух тонких слоев. Толстое покрытие дольше сохнет и с большей вероятностью будет отслаиваться целым пластом.

Что делать, если блёстки легли неровно?

Дождитесь полного высыхания первого слоя. Затем нанесите второй, перед этим вновь интенсивно встряхнув флакон. Второй слой скроет большинство недочетов.