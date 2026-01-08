Жидкое золото из кухни добралось до лица: этот продукт меняет привычный уход за кожей

Оливковое масло давно вышло за рамки кулинарии и закрепилось в уходе за кожей как проверенный натуральный компонент. Его используют в домашних ритуалах красоты, сравнивая с кремами, сыворотками и базовыми маслами для лица. Но универсальным средством оно так и не стало — результат всегда зависит от нюансов, об этом сообщает Instyle.
Интерес к оливковому маслу связан с его составом. В нём есть мононенасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты и витамины, которые помогают коже удерживать влагу и справляться с внешним стрессом. В средиземноморской культуре его традиционно использовали не только для питания, но и для защиты кожи от сухого климата и ветра.
В домашнем уходе масло часто становится частью процедур, где важны простота и доступность — например, его добавляют в скрабы или используют как основу для ухода за кожей из подручных ингредиентов. При этом оно не работает одинаково для всех и требует осознанного подхода.
Для сухой и чувствительной кожи оливковое масло способно сыграть роль защитного слоя. Оно снижает ощущение стянутости, уменьшает шелушение и помогает сохранить влагу, особенно в холодный сезон или после контакта с сухим воздухом.
За счёт противовоспалительных и антиоксидантных свойств масло поддерживает восстановление кожи. Это актуально для пересушенных участков, локтей, рук, ног и зон, которые часто подвергаются трению или температурным перепадам.
В составе оливкового масла есть компоненты, которые участвуют в поддержке упругости кожи. Оно может смягчать визуальное проявление мелких линий, но не заменяет полноценный антивозрастной уход с кремами, сыворотками и солнцезащитой.
Основной риск — неправильное использование. Масло, нанесённое на сухую кожу, не увлажняет, а лишь "запечатывает" обезвоженность. Ещё одна ошибка — применение перед выходом на солнце: плотная текстура может усилить нагрузку на кожу.
Для жирной и проблемной кожи оливковое масло часто оказывается слишком тяжёлым. Оно может создавать ощущение плёнки и повышать риск закупорки пор, особенно если кожа уже склонна к высыпаниям.
Лучшее время для применения — вечер. Идеальный момент — сразу после душа, когда кожа ещё слегка влажная и лучше удерживает влагу.
Используйте всего несколько капель. Масло распределяют мягкими движениями или лёгкими похлопываниями, чаще всего поверх базового увлажняющего средства, чтобы усилить эффект. Такой подход особенно актуален в периоды, когда меняется сезон и требуется более продуманный зимний уход за кожей.
Наиболее безопасные зоны — участки, не склонные к высыпаниям: руки, ноги, локти и очень сухие области лица. Важно выбирать качественное, органическое оливковое масло холодного отжима.
Оливковое масло плотное и насыщенное, поэтому больше подходит для сухой кожи и локального применения. Более лёгкие масла, такие как жожоба или виноградной косточки, быстрее впитываются и чаще используются в уходе за комбинированной и проблемной кожей. Они дают увлажнение без выраженного ощущения тяжести.
Очистите кожу мягким средством без агрессивных компонентов.
Наносите масло только на слегка влажную кожу.
Используйте 2-3 капли, не больше.
Применяйте вечером, избегая утреннего ухода перед солнцем.
Следите за реакцией кожи в течение нескольких дней.
Можно ли наносить оливковое масло на лицо каждый день?
При сухой коже — да, но не ежедневно и в небольших количествах. Для жирной кожи регулярное использование не рекомендуется.
Что лучше: оливковое масло или крем для лица?
Кремы обеспечивают комплексный уход. Оливковое масло — это вспомогательный продукт, а не полноценная замена.
Подходит ли оливковое масло для снятия макияжа?
Да, особенно для плотных и водостойких текстур, если затем использовать мягкое очищающее средство.
