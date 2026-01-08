Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жидкое золото из кухни добралось до лица: этот продукт меняет привычный уход за кожей

Использование оливкового масла для кожи лица и тела зависит от типа кожи — InStyle
Оливковое масло давно вышло за рамки кулинарии и закрепилось в уходе за кожей как проверенный натуральный компонент. Его используют в домашних ритуалах красоты, сравнивая с кремами, сыворотками и базовыми маслами для лица. Но универсальным средством оно так и не стало — результат всегда зависит от нюансов, об этом сообщает Instyle.

оливковое масло
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
Почему оливковое масло вообще наносят на кожу

Интерес к оливковому маслу связан с его составом. В нём есть мононенасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты и витамины, которые помогают коже удерживать влагу и справляться с внешним стрессом. В средиземноморской культуре его традиционно использовали не только для питания, но и для защиты кожи от сухого климата и ветра.

В домашнем уходе масло часто становится частью процедур, где важны простота и доступность — например, его добавляют в скрабы или используют как основу для ухода за кожей из подручных ингредиентов. При этом оно не работает одинаково для всех и требует осознанного подхода.

Реальные плюсы оливкового масла для кожи

Для сухой и чувствительной кожи оливковое масло способно сыграть роль защитного слоя. Оно снижает ощущение стянутости, уменьшает шелушение и помогает сохранить влагу, особенно в холодный сезон или после контакта с сухим воздухом.

За счёт противовоспалительных и антиоксидантных свойств масло поддерживает восстановление кожи. Это актуально для пересушенных участков, локтей, рук, ног и зон, которые часто подвергаются трению или температурным перепадам.

В составе оливкового масла есть компоненты, которые участвуют в поддержке упругости кожи. Оно может смягчать визуальное проявление мелких линий, но не заменяет полноценный антивозрастной уход с кремами, сыворотками и солнцезащитой.

Когда оливковое масло может навредить

Основной риск — неправильное использование. Масло, нанесённое на сухую кожу, не увлажняет, а лишь "запечатывает" обезвоженность. Ещё одна ошибка — применение перед выходом на солнце: плотная текстура может усилить нагрузку на кожу.

Для жирной и проблемной кожи оливковое масло часто оказывается слишком тяжёлым. Оно может создавать ощущение плёнки и повышать риск закупорки пор, особенно если кожа уже склонна к высыпаниям.

Как правильно использовать оливковое масло

Лучшее время для применения — вечер. Идеальный момент — сразу после душа, когда кожа ещё слегка влажная и лучше удерживает влагу.

Используйте всего несколько капель. Масло распределяют мягкими движениями или лёгкими похлопываниями, чаще всего поверх базового увлажняющего средства, чтобы усилить эффект. Такой подход особенно актуален в периоды, когда меняется сезон и требуется более продуманный зимний уход за кожей.

Наиболее безопасные зоны — участки, не склонные к высыпаниям: руки, ноги, локти и очень сухие области лица. Важно выбирать качественное, органическое оливковое масло холодного отжима.

Сравнение: оливковое масло и другие растительные масла

Оливковое масло плотное и насыщенное, поэтому больше подходит для сухой кожи и локального применения. Более лёгкие масла, такие как жожоба или виноградной косточки, быстрее впитываются и чаще используются в уходе за комбинированной и проблемной кожей. Они дают увлажнение без выраженного ощущения тяжести.

Советы по использованию оливкового масла шаг за шагом

  1. Очистите кожу мягким средством без агрессивных компонентов.

  2. Наносите масло только на слегка влажную кожу.

  3. Используйте 2-3 капли, не больше.

  4. Применяйте вечером, избегая утреннего ухода перед солнцем.

  5. Следите за реакцией кожи в течение нескольких дней.

Популярные вопросы о применении оливкового масла для кожи

Можно ли наносить оливковое масло на лицо каждый день?
При сухой коже — да, но не ежедневно и в небольших количествах. Для жирной кожи регулярное использование не рекомендуется.

Что лучше: оливковое масло или крем для лица?
Кремы обеспечивают комплексный уход. Оливковое масло — это вспомогательный продукт, а не полноценная замена.

Подходит ли оливковое масло для снятия макияжа?
Да, особенно для плотных и водостойких текстур, если затем использовать мягкое очищающее средство.

