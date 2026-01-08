Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Шкаф забит вещами, а дома всё равно неудобно: как пижамы и халаты работают против вас

Домашняя одежда из натуральных тканей повышает комфорт и внешний вид
Моя семья » Красота и стиль

Домашняя одежда всё чаще рассматривается как полноценная часть образа, а не как случайный набор удобных вещей. То, в чём человек находится дома, влияет на настроение, уверенность и ощущение комфорта. Осознанный домашний гардероб постепенно становится новой нормой, об этом сообщает стилист Юлия Никифорова.

Пижама и уют дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пижама и уют дома

Домашний гардероб без иллюзий

Дом — это пространство, где внешний вид работает не на публику, а на себя. Изношенные футболки и растянутые штаны не добавляют ни уюта, ни уверенности. Поэтому первый шаг — ревизия гардероба, похожая на расхламление шкафа, когда остаётся только то, что действительно работает на комфорт.

На смену хаотичному набору приходит продуманный минимум: комплекты для отдыха, для домашних дел и для ситуаций, когда хочется выглядеть особенно собранно. Такой подход упрощает выбор и повышает качество повседневного комфорта.

Материалы как ключ к ощущению комфорта

Основа любой домашней одежды — ткань. Натуральные и качественные полусинтетические материалы лучше пропускают воздух, приятнее к телу и дольше сохраняют внешний вид.

Юлия Никифорова подчёркивает, что при выборе стоит обращать внимание на качественный хлопок, а также на вискозу и модал как более доступную альтернативу шелку. Эти ткани обеспечивают мягкость, гладкость и комфорт при ежедневной носке.

Шелк остаётся выбором для тех, кто ценит эстетику и тактильные ощущения. Лен подходит для жаркой погоды благодаря способности "дышать" и быстро сохнуть, даже если слегка мнётся.

Крой и функциональность

Домашняя одежда может быть удобной и при этом выглядеть аккуратно. Классические пижамы с брюками и рубашкой универсальны и подходят для большинства сценариев. Комбинезоны и домашние платья создают цельный образ без лишних усилий, особенно если речь идёт о современной одежде для дома, где комфорт не конфликтует со стилем.

Халат выполняет роль финального слоя. Он завершает образ, добавляет уюта и визуальной собранности, независимо от того, выполнен ли он из шелка, махры или лёгкой ткани в стиле кимоно.

Цвет, принты и визуальные акценты

Цветовая гамма влияет на эмоциональный фон. Пастельные оттенки настраивают на спокойствие, насыщенные цвета добавляют глубины и статуса. Универсальные принты — полоска, клетка, горох — остаются актуальными и легко комбинируются.

Дополнительную выразительность создают детали: кружево, декоративные пуговицы, вышивка, аккуратные пояса. Именно они делают домашний образ законченным, даже без украшений.

Практичные привычки и уход

Домашний гардероб удобнее разделять по сценариям: для отдыха, работы из дома и неспешных будней. Качество здесь важнее количества — несколько удачных вещей служат дольше и выглядят лучше.

Аксессуары тоже имеют значение. Домашняя обувь, мягкие тапочки или балетки поддерживают общий стиль. Аккуратный уход, правильная стирка и сушка позволяют сохранить внешний вид и форму тканей.

Сравнение материалов для домашней одежды

Шелк выделяется внешним видом и ощущениями, но требует деликатного ухода. Хлопок практичен и универсален для ежедневной носки. Вискоза и модал удачно сочетают комфорт и доступность. Лен идеален для жары, но менее устойчив к сминанию.

Плюсы и минусы продуманного домашнего гардероба

Осознанный подход имеет очевидные последствия.

  • Плюсы: стабильный комфорт, аккуратный внешний вид, уверенность, долговечность вещей.
  • Минусы: более высокая стоимость качественных тканей и необходимость регулярного ухода.

Советы по созданию домашнего образа шаг за шагом

  1. Уберите из гардероба изношенные и неудобные вещи.

  2. Определите основные сценарии домашней жизни.

  3. Сделайте ставку на качественные ткани.

  4. Добавьте продуманные детали и аксессуары.

  5. Соблюдайте рекомендации по уходу.

Популярные вопросы о домашней одежде

Как выбрать ткань для дома? Ориентируйтесь на сезон, ощущения на коже и частоту носки.
Сколько стоит качественная домашняя одежда? Она дороже масс-маркета, но служит заметно дольше.
Что практичнее — пижама или домашнее платье? Всё зависит от образа жизни и личных привычек.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы мода стиль
Новости Все >
Французские фермеры протестуют в Париже из-за соглашения ЕС и МЕРКОСУР
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале Био-утка — Sciencepost
Инвестор Джим Роджерс продал все российские акции, но оставил рубли на бирже
Олимпийская чемпионка Вайцеховская назвала возвращение Костылевой клеймом
Растительная пища снижает риск рака молочной железы — диетолог Дианова
Компании готовят оптимизацию штатов в 2026 году — экономист Дмитрий Трепольский
В Норфолке нашли почти целую боевую трубу карникс — директор Марк Хинман
Георадар показал крупную подземную структуру возле пирамид Гизы — Sciencepost
Испанский журналист считает, что у Карседо в "Спартаке" всё получится
Швейцарские "Зелёные" раскритиковали визит Трампа на ВЭФ
Сейчас читают
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Красота и стиль
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Недвижимость
Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Популярное
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров

В хрущёвке можно разместить полноценную гардеробную, даже если кажется, что места нет совсем. Достаточно одного нестандартного решения.

Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Нефтяной передел: гигантские активы ЛУКОЙЛа уйдут компаниям Chevron и Quantum Energy Partners
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Последние материалы
Зелёный чай снижает уровень "плохого" холестерина — Metropoles
Brilliance V5 и H530 не обновлялись более двух лет
ЕС четвёртый год не может восстановить инвестиционную привлекательность
Коралловые рифы задают суточный ритм микробам океана — доктор Мигель Фрада
Мягкий детокс восстановливает энергию без жестких ограничений — Marie Claire
Инвестор Джим Роджерс продал все российские акции, но оставил рубли на бирже
Постоянная потребность собаки во внимании вызывает усталость
Денежное дерево в квартире требует регулярной обрезки для сохранения формы
Олимпийская чемпионка Вайцеховская назвала возвращение Костылевой клеймом
Растительная пища снижает риск рака молочной железы — диетолог Дианова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.