Волосы до плеч снова захватили моду: эффект этой стрижки оказался сильнее ожиданий

В конце прошлого года стилисты вновь выделили длинный боб как одну из ключевых стрижек сезона. Образ, который продемонстрировала Хейли Бибер, быстро вернул лоб в топ самых востребованных вариантов в салонах. Эта длина оказалась компромиссом между практичностью и модным эффектом, об этом сообщает Marianne.
Лоб, или длинный боб, — это стрижка длиной до плеч или немного ниже, которая занимает промежуточное положение между каре и длинными волосами. Для многих она становится осознанным выбором, а не временным этапом при отращивании. В 2026 году интерес к лобу усилился благодаря возвращению этой длины в образах инфлюенсеров и моделей, включая Хейли Бибер.
Стрижка воспринимается как современная и "чистая" за счет ровного среза. Она помогает визуально освежить волосы, убрать сухие кончики и сделать образ более собранным без ощущения строгости. При этом лоб хорошо вписывается в общую логику модных стрижек 2026 года, где акцент смещается на естественность и живую текстуру.
Длинный боб считается универсальной стрижкой, но лучше всего раскрывается на прямых и слегка волнистых волосах. На прямой структуре он подчеркивает геометрию и выглядит аккуратно и элегантно. Волнистые волосы, в свою очередь, придают стрижке движение и расслабленный характер, делая образ менее формальным.
Особенно удачным лоб считается для волос средней плотности. Такая структура позволяет стрижке держать форму и при этом не терять легкость. Кроме того, лоб предоставляет множество вариантов укладки — от гладкой с использованием утюжка до объемной с феном и брашингом, что важно для тех, кто задумывается о прическах для тонких волос.
На тонких волосах ровный срез длинного боба способен создать ощущение большей густоты. За счет четкой линии форма выглядит плотнее и визуально аккуратнее. При густых волосах важно правильно распределить объем, иначе стрижка может казаться тяжелой и жесткой.
Сильно вьющиеся и непослушные волосы считаются наименее подходящими для классического лоба. В таких случаях форма может терять четкость и требовать слишком частой укладки, что снижает практичность стрижки в повседневной жизни.
Лоб часто выбирают как альтернативу классическому каре и длинным волосам. Каре выглядит более строго и требует регулярной коррекции длины. Длинные волосы дают больше свободы для причесок, но нуждаются в более тщательном уходе. Лоб же сочетает аккуратную форму, умеренную длину и удобство в повседневной укладке, что делает его сбалансированным вариантом.
Проанализируйте структуру и плотность волос перед визитом в салон.
Определите желаемую длину — ровно до плеч или немного ниже.
Решите, нужен ли строгий ровный срез или легкая текстура.
Подберите средства для укладки, подходящие именно вашему типу волос.
Как выбрать подходящую длину лоб? Лучше ориентироваться на форму лица и привычный способ укладки.
Сколько стоит стрижка лоб? Стоимость зависит от уровня салона и мастера, чаще всего она находится в среднем ценовом сегменте.
Что практичнее — лоб или каре? Лоб проще в уходе при отращивании и дает больше свободы в укладке.
Забытая магистраль за Полярным кругом скрывает причины, по которым грандиозный проект СССР мог изменить карту страны — но не успел.