Волосы до плеч снова захватили моду: эффект этой стрижки оказался сильнее ожиданий

Длинный боб вошёл в список самых востребованных женских стрижек 2026 года

В конце прошлого года стилисты вновь выделили длинный боб как одну из ключевых стрижек сезона. Образ, который продемонстрировала Хейли Бибер, быстро вернул лоб в топ самых востребованных вариантов в салонах. Эта длина оказалась компромиссом между практичностью и модным эффектом, об этом сообщает Marianne.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Блондинка с медовым оттенком волос

Почему длинный боб снова стал трендом

Лоб, или длинный боб, — это стрижка длиной до плеч или немного ниже, которая занимает промежуточное положение между каре и длинными волосами. Для многих она становится осознанным выбором, а не временным этапом при отращивании. В 2026 году интерес к лобу усилился благодаря возвращению этой длины в образах инфлюенсеров и моделей, включая Хейли Бибер.

Стрижка воспринимается как современная и "чистая" за счет ровного среза. Она помогает визуально освежить волосы, убрать сухие кончики и сделать образ более собранным без ощущения строгости. При этом лоб хорошо вписывается в общую логику модных стрижек 2026 года, где акцент смещается на естественность и живую текстуру.

Кому подходит лоб

Длинный боб считается универсальной стрижкой, но лучше всего раскрывается на прямых и слегка волнистых волосах. На прямой структуре он подчеркивает геометрию и выглядит аккуратно и элегантно. Волнистые волосы, в свою очередь, придают стрижке движение и расслабленный характер, делая образ менее формальным.

Особенно удачным лоб считается для волос средней плотности. Такая структура позволяет стрижке держать форму и при этом не терять легкость. Кроме того, лоб предоставляет множество вариантов укладки — от гладкой с использованием утюжка до объемной с феном и брашингом, что важно для тех, кто задумывается о прическах для тонких волос.

Влияние структуры волос на результат

На тонких волосах ровный срез длинного боба способен создать ощущение большей густоты. За счет четкой линии форма выглядит плотнее и визуально аккуратнее. При густых волосах важно правильно распределить объем, иначе стрижка может казаться тяжелой и жесткой.

Сильно вьющиеся и непослушные волосы считаются наименее подходящими для классического лоба. В таких случаях форма может терять четкость и требовать слишком частой укладки, что снижает практичность стрижки в повседневной жизни.

Сравнение: лоб, каре и длинные волосы

Лоб часто выбирают как альтернативу классическому каре и длинным волосам. Каре выглядит более строго и требует регулярной коррекции длины. Длинные волосы дают больше свободы для причесок, но нуждаются в более тщательном уходе. Лоб же сочетает аккуратную форму, умеренную длину и удобство в повседневной укладке, что делает его сбалансированным вариантом.

Советы по выбору стрижки лоб шаг за шагом

Проанализируйте структуру и плотность волос перед визитом в салон. Определите желаемую длину — ровно до плеч или немного ниже. Решите, нужен ли строгий ровный срез или легкая текстура. Подберите средства для укладки, подходящие именно вашему типу волос.

Популярные вопросы о стрижке лоб

Как выбрать подходящую длину лоб? Лучше ориентироваться на форму лица и привычный способ укладки.

Сколько стоит стрижка лоб? Стоимость зависит от уровня салона и мастера, чаще всего она находится в среднем ценовом сегменте.

Что практичнее — лоб или каре? Лоб проще в уходе при отращивании и дает больше свободы в укладке.