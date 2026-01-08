Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Глаза выглядят больше даже без косметики: простой шаг с ресницами ломает правила макияжа

Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Моя семья » Красота и стиль

Пышные и выразительные ресницы чаще всего связывают с удачной тушью — для длины, изгиба или объёма, а иногда и с наращиванием. Но визажисты смотрят на вопрос шире и утверждают, что эффект начинается ещё до первого слоя продукта. Ключевую роль играет инструмент, который многие используют нерегулярно или вовсе игнорируют, об этом сообщает InStyle.

Густые ресницы бьюти образ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Густые ресницы бьюти образ

Недооценённый инструмент для выразительного взгляда

Профессионалы сходятся во мнении: щипцы для завивки ресниц — один из самых недооценённых бьюти-инструментов. Они моментально приподнимают ресницы у корней и визуально раскрывают взгляд даже без макияжа глаз. Такой эффект особенно актуален на фоне тренда на естественные ресницы, где ценится лёгкость и аккуратная форма без перегруженного объёма.

Щипцы работают сами по себе и не требуют обязательного использования косметики. Даже если не наносить тени, подводку или сыворотку, взгляд становится более открытым и отдохнувшим. Это простой способ усилить естественную красоту без дополнительных шагов.

Как щипцы усиливают эффект туши

Даже если вы не представляете макияж без туши — удлиняющей, объёмной или трубчатой, — завивка ресниц перед её нанесением заметно усиливает результат. Ресницы выглядят длиннее, гуще и структурнее, а формула туши распределяется равномернее. Визуально глаза кажутся больше, а сам макияж — аккуратнее, особенно если используются мягкие оттенки вроде серой туши, которая подчёркивает форму без излишней драмы.

При этом щипцы дают эффект и без косметики, а в сочетании с любимой тушью результат становится более выразительным и стойким. Это базовый этап, который напрямую влияет на финальный вид макияжа.

Почему этот шаг часто пропускают

Завивку ресниц нередко считают необязательной или сложной процедурой. На практике всё решает правильный инструмент и корректная техника. Хорошие щипцы не ломают ресницы, не оставляют заломов и позволяют контролировать изгиб, особенно если дополнить уход минималистичными средствами вроде вазелина для ресниц, который усиливает блеск и подчёркивает форму.

При регулярном использовании этот этап перестаёт быть "лишним" и становится привычной частью бьюти-рутины.

Сравнение: макияж глаз с щипцами и без них

При использовании щипцов ресницы приподнимаются у корней, лучше держат форму и визуально усиливают эффект туши. Взгляд становится более открытым, а глаза — выразительнее даже при минимальном макияже.
Без завивки ресницы часто остаются прямыми, тушь утяжеляет их, а общий результат выглядит менее аккуратно, особенно при дневном свете.

Плюсы и минусы использования щипцов для ресниц

Этот инструмент имеет очевидные преимущества, но требует аккуратного подхода.

Плюсы:

  • моментальный эффект лифтинга без косметики;

  • усиливает действие любой туши;

  • делает взгляд более открытым;

  • подходит для минималистичного макияжа.

Минусы:

  • при неправильной технике можно повредить ресницы;

  • дешёвые модели могут давать заломы;

  • требует привычки и аккуратности.

Советы по использованию щипцов для ресниц шаг за шагом

  1. Используйте щипцы только на чистых, сухих ресницах без туши.

  2. Расположите инструмент как можно ближе к корням, не зажимая кожу.

  3. Аккуратно сожмите щипцы на 5-10 секунд, без резких движений.

  4. При необходимости повторите завивку по длине ресниц.

  5. После этого наносите тушь или оставляйте ресницы без макияжа.

Популярные вопросы о щипцах для ресниц

Как выбрать щипцы для ресниц?

Обращайте внимание на плавный ход, мягкую силиконовую подушечку и форму, подходящую под разрез глаз.

Можно ли пользоваться щипцами каждый день?

Да, при аккуратном использовании и качественном инструменте ежедневное применение допустимо.

Что лучше: щипцы или завивающая тушь?

Щипцы задают форму, а тушь усиливает эффект. Лучший результат достигается при их сочетании.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы макияж
Новости Все >
EWF выступила против дискриминации спортсменов по политическим признакам
Профсоюзы обвиняют McDonald's в домогательствах к подросткам-работникам
Сбербанк заявил о снижении мошеннических хищений у клиентов — Кузнецов
Минпромторг продвигает "российскую полку" в рознице
Тематический парк в Йоркшире получает вторую жизнь — The Sun
Верховный суд Швеции отказал акционерам "Укрнафты" в пересмотре дела о компенсации
96% водителей хотя бы раз в год ведут себя агрессивно за рулём — данные Actualno
Две семьи в Подмосковье могли отравиться кониной
Берлин остался без света, школы закрылись, а власти играли в теннис — Tagesspiegel
Зачем низовые структуры мэрии Москвы пытаются подставить Сергея Собянина из-за снега
Сейчас читают
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года — Popsci
Наука и техника
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года — Popsci
Популярное
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда

Забытая магистраль за Полярным кругом скрывает причины, по которым грандиозный проект СССР мог изменить карту страны — но не успел.

Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Нефтяной передел: гигантские активы ЛУКОЙЛа уйдут компаниям Chevron и Quantum Energy Partners
Погребённые под водой 140 000 лет: океан открыл следы мира, где жили люди и гигантские звери
Погребённые под водой 140 000 лет: океан открыл следы мира, где жили люди и гигантские звери
Последние материалы
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Голубой жасмин обрезают после окончания цветения
Ученые извлекли ДНК с рисунка Леонардо да Винчи — Daily Mail
British Airways получает больше всего жалоб на место для ног
Кардиологи оспаривают новые пороги гипертонии — эксперты AHA
EWF выступила против дискриминации спортсменов по политическим признакам
Мягкие волны и короткие стрижки меняют восприятие возраста — Marianne
Энергетику Германии назвали дорогой и ненадежной после разрыва с Россией
Молодые шимпанзе чаще взрослых придумывают новые игры — антрополог Бадеску
Рак и Скорпион вошли в топ самых бережливых знаков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.