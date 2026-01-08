Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Тренд свободы и фактур: шуба с творческим характером стала главным модным сюрпризом сезона

Дублёнка в стиле бохо стала главным трендом зимы 2026 — стилист Анна Притчина
Моя семья » Красота и стиль

Зима 2026 года в моде проходит под знаком фактуры, свободы и выразительных форм. На смену универсальным пуховикам приходит вещь с характером — бохо-дублёнка с объёмным мехом и винтажным настроением. Этот тренд сложно не заметить, но ещё важнее — правильно его носить.

Дублёнка в стиле бохо
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Дублёнка в стиле бохо

Почему бохо снова в центре внимания

Бохо-шик возвращается не резко, а последовательно. За последние сезоны в гардеробах уже закрепились казаки, замша, бахрома, клёш и этнические мотивы. В 2026 году эта эстетика выходит на новый уровень — более осознанный и современный.

"Современный бохо строится на многослойности, натуральных фактурах, сложных оттенках и выразительных аксессуарах", — отмечает стилист Анна Притчина.

Исторически стиль вырос из среды творческой интеллигенции и цыганских сообществ Европы после Французской революции. Любовь к свободным силуэтам, природной палитре и этнике сегодня легко считывается в дублёнках с мехом, которые выглядят не как стилизация, а как живое продолжение модной истории.

Кому подойдёт бохо-дублёнка

Важно понимать: бохо-дублёнка — не универсальная база. Это акцентная вещь, которая требует стилистической поддержки и уверенности в образе.

"Если бохо уже присутствует в вашем гардеробе, дублёнка впишется органично. Если же вы живёте в строгой классике или чистом спорте, адаптировать её будет гораздо сложнее", — подчёркивает эксперт.

Наиболее гармонично такие модели смотрятся на высоких девушках и на тех, чья внешность несёт мягкую этнику: волнистые или кудрявые волосы, пластичность движений, выразительные черты. Миниатюрным стоит внимательнее относиться к длине и объёму меха, чтобы не нарушить пропорции.

Как носить бохо-дублёнку: три удачные стратегии

Бохо-дублёнка может быть как центром образа, так и частью цельной стилистики. Всё зависит от подхода.

Первый путь — поддержать бохо-эстетику. Брюки-клёш, замшевые сапоги, сумка с бахромой, этно-украшения создают выразительный ансамбль. Здесь важно соблюдать меру и не перегружать образ.

Второй вариант — добавить романтики. Летящие юбки, блузы с рюшами, мягкие локоны и винтажные аксессуары создают образ с налётом ретро, отсылающий к хиппи 60-70-х и эстетике начала XX века. Об этом сообщает metro MOSCOV.

Третий способ — "успокоить" образ минимализмом. Однотонная водолазка, прямые джинсы, лаконичные ботильоны и сумка-тоут позволяют сделать дублёнку единственным модным акцентом.

"В этом случае дублёнка работает как модное заявление, а не как костюм", — добавляет Анна Притчина.

Как выбрать идеальную модель

Выбор бохо-дублёнки начинается с анализа гардероба и пропорций.

Цвет лучше подбирать под привычную палитру. Ахроматичным образам подойдут чёрные модели, любителям природных оттенков — коричневые варианты с мехом светлее или темнее основы. Тем, кто любит акценты, стоит обратить внимание на контрастный или цветной мех.

Длина напрямую связана с ростом. Высоким доступны почти любые варианты. Невысоким лучше выбирать укороченные модели с коротким мехом — не ниже линии паха. Средняя длина до колена считается самой сложной с точки зрения пропорций.

Как носить тренд без ошибок

  1. Определите, есть ли в гардеробе вещи в стиле бохо.

  2. Выберите дублёнку, подходящую по длине и объёму.

  3. Сделайте её главным акцентом образа.

  4. Добавляйте не более одной дополнительной выразительной детали.

  5. Балансируйте фактуры простыми базовыми вещами.

Популярные вопросы о бохо-дублёнках

Подойдёт ли такая дублёнка на каждый день?
Да, если образ выстроен на базе и не перегружен деталями.

Стоит ли инвестировать в дорогую модель?
Если планируете носить несколько сезонов — да. Для эксперимента подойдёт масс-маркет.

Где искать уникальные варианты?
В винтажных магазинах и на ресейл-платформах.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль одежда гардероб
Новости Все >
Верховный суд Швеции отказал акционерам "Укрнафты" в пересмотре дела о компенсации
96% водителей хотя бы раз в год ведут себя агрессивно за рулём — данные Actualno
Две семьи в Подмосковье могли отравиться кониной
Берлин остался без света, школы закрылись, а власти играли в теннис — Tagesspiegel
Зачем низовые структуры мэрии Москвы пытаются подставить Сергея Собянина из-за снега
Выживание тихоходок связано с окислением аминокислоты цистеина — Popular Science
Японская Toho Gas подчеркнула значимость поставок СПГ из России
Игровое поле патолли из мозаики выявили в Гватемале
Холостой прогрев двигателя увеличивает износ и расход топлива — вывод Actualno
Азербайджан планирует значительно увеличить экспорт газа
Сейчас читают
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Красота и стиль
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Садоводство, цветоводство
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Популярное
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской

Шоколадный заварной крем с какао — удобная альтернатива вариантам на творожном сыре, подходящая для тортов, эклеров и аккуратного декора.

Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Погребённые под водой 140 000 лет: океан открыл следы мира, где жили люди и гигантские звери
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Последние материалы
Чередование медленных и быстрых повторений повышает эффективность тренировки
Горбушу выдерживают 10 минут в рассоле для текстуры лосося
Расклад Таро отметил важность паузы в решениях 8 января
Цинковая столешница возвращается в дизайн кухонь 2026 года — ouest-france
Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Глаза гренландской акулы не деградируют сотни лет — Popular Science
Гороховый суп обеспечивает длительное чувство сытости за счёт белка и клетчатки
В январе садоводам рекомендуют проводить обрезку и планировать посадки — Actualno
Белое вещество мозга ускоряет переход от мышления к реакции — Линден Паркс
Электроника теряет работоспособность после зимы на балконе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.