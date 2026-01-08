Тренд свободы и фактур: шуба с творческим характером стала главным модным сюрпризом сезона

Дублёнка в стиле бохо стала главным трендом зимы 2026 — стилист Анна Притчина

Зима 2026 года в моде проходит под знаком фактуры, свободы и выразительных форм. На смену универсальным пуховикам приходит вещь с характером — бохо-дублёнка с объёмным мехом и винтажным настроением. Этот тренд сложно не заметить, но ещё важнее — правильно его носить.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Дублёнка в стиле бохо

Почему бохо снова в центре внимания

Бохо-шик возвращается не резко, а последовательно. За последние сезоны в гардеробах уже закрепились казаки, замша, бахрома, клёш и этнические мотивы. В 2026 году эта эстетика выходит на новый уровень — более осознанный и современный.

"Современный бохо строится на многослойности, натуральных фактурах, сложных оттенках и выразительных аксессуарах", — отмечает стилист Анна Притчина.

Исторически стиль вырос из среды творческой интеллигенции и цыганских сообществ Европы после Французской революции. Любовь к свободным силуэтам, природной палитре и этнике сегодня легко считывается в дублёнках с мехом, которые выглядят не как стилизация, а как живое продолжение модной истории.

Кому подойдёт бохо-дублёнка

Важно понимать: бохо-дублёнка — не универсальная база. Это акцентная вещь, которая требует стилистической поддержки и уверенности в образе.

"Если бохо уже присутствует в вашем гардеробе, дублёнка впишется органично. Если же вы живёте в строгой классике или чистом спорте, адаптировать её будет гораздо сложнее", — подчёркивает эксперт.

Наиболее гармонично такие модели смотрятся на высоких девушках и на тех, чья внешность несёт мягкую этнику: волнистые или кудрявые волосы, пластичность движений, выразительные черты. Миниатюрным стоит внимательнее относиться к длине и объёму меха, чтобы не нарушить пропорции.

Как носить бохо-дублёнку: три удачные стратегии

Бохо-дублёнка может быть как центром образа, так и частью цельной стилистики. Всё зависит от подхода.

Первый путь — поддержать бохо-эстетику. Брюки-клёш, замшевые сапоги, сумка с бахромой, этно-украшения создают выразительный ансамбль. Здесь важно соблюдать меру и не перегружать образ.

Второй вариант — добавить романтики. Летящие юбки, блузы с рюшами, мягкие локоны и винтажные аксессуары создают образ с налётом ретро, отсылающий к хиппи 60-70-х и эстетике начала XX века. Об этом сообщает metro MOSCOV.

Третий способ — "успокоить" образ минимализмом. Однотонная водолазка, прямые джинсы, лаконичные ботильоны и сумка-тоут позволяют сделать дублёнку единственным модным акцентом.

"В этом случае дублёнка работает как модное заявление, а не как костюм", — добавляет Анна Притчина.

Как выбрать идеальную модель

Выбор бохо-дублёнки начинается с анализа гардероба и пропорций.

Цвет лучше подбирать под привычную палитру. Ахроматичным образам подойдут чёрные модели, любителям природных оттенков — коричневые варианты с мехом светлее или темнее основы. Тем, кто любит акценты, стоит обратить внимание на контрастный или цветной мех.

Длина напрямую связана с ростом. Высоким доступны почти любые варианты. Невысоким лучше выбирать укороченные модели с коротким мехом — не ниже линии паха. Средняя длина до колена считается самой сложной с точки зрения пропорций.

Как носить тренд без ошибок

Определите, есть ли в гардеробе вещи в стиле бохо. Выберите дублёнку, подходящую по длине и объёму. Сделайте её главным акцентом образа. Добавляйте не более одной дополнительной выразительной детали. Балансируйте фактуры простыми базовыми вещами.

Популярные вопросы о бохо-дублёнках

Подойдёт ли такая дублёнка на каждый день?

Да, если образ выстроен на базе и не перегружен деталями.

Стоит ли инвестировать в дорогую модель?

Если планируете носить несколько сезонов — да. Для эксперимента подойдёт масс-маркет.

Где искать уникальные варианты?

В винтажных магазинах и на ресейл-платформах.