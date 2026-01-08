Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Эти 3 техники бровей делают лицо грубее и старше: вот, что выбрать в 2026 для лифтинг-эффекта

Тонкие брови после 40 лет усиливают эффект возрастных изменений — ND+
Моя семья » Красота и стиль

Выбирая уход, женщины часто концентрируются на коже, игнорируя одну из ключевых зон, отвечающих за молодость лица — брови. Именно они формируют выражение, создают естественный лифтинг и задают направление взгляду. Но некоторые техники оформления способны не освежать, а добавлять жёсткости и визуально старить, сообщает ND+.

укладка пушистых бровей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
укладка пушистых бровей

Чрезмерно тонкие и редкие брови

Тонкая "нить" была модой 90-х, но для зрелого лица она — худшее решение. Узкие, чрезмерно выщипанные брови подчёркивают пустоты, делают верхнее веко тяжелее и визуально углубляют морщины.

Почему это старит

  • Недостаток объёма усиливает впечатление обвисания кожи.
  • Лицо теряет чёткость, становится "размытым".
  • Возрастные изменения вокруг глаз становятся заметнее.

Что делать вместо этого

  • Акцентировать рост волосков: масла, сыворотки, массаж.
  • Заполнять пробелы лёгкими штрихами карандаша или тинта, а не сплошным блоком цвета.
  • Рассмотреть мягкие техники микропигментации — они возвращают форму, не создавая эффект накрашенного маркером.

Чересчур высокая дуга или резкие углы

Попытка "приподнять" взгляд за счёт угловатой формы часто приводит к обратному результату: выражение становится жёстким, строгим, а морщины на лбу — заметнее.

Почему это старит

  • Агрессивная геометрия усиливает мимику и делает лицо суровым.
  • Резкие углы диссонируют с естественными изменениями кожи после 40.
  • Взгляд кажется напряжённым, а не молодым.

Что делать вместо этого

  • Выбирать мягкую, плавную дугу, которая следует вашей природной линии.
  • Отказаться от попыток "поднять" бровь за счёт слишком высокой точки изгиба.
  • Добавлять лёгкий объём в центральной части, а хвост делать чуть легче — это создаёт природный эффект лифтинга.

Слишком много макияжа на бровях

Плотные тени, жёсткие карандашные линии, тёмные гели и контрастные оттенки создают тяжёлую, искусственную графику. На зрелой коже это подчёркивает морщины и делает лицо визуально старше.

Почему это старит

  • Тёмный пигмент выделяет неровности и складки.
  • Чёткие границы утяжеляют выражение.
  • Контраст с оттенком кожи усиливает ощущение уставшего, перегруженного макияжа.

Что делать вместо этого

  • Использовать оттенки, близкие к вашему натуральному цвету: холодные брюнеткам, тёплые русым.
  • Работать лёгкими штрихами, имитирующими натуральные волоски.
  • Выбирать гелевые текстуры, которые придают объём без тяжести.

Как поднять взгляд и омолодить лицо в 2026 году

Ставьте естественность на первое место

Форма бровей, которая выглядит как ваша — только чуть ухоженнее и полнее, создаёт самый сильный омолаживающий эффект.

Укрепляйте волоски

Сыворотки с пептидами, касторовое масло, регулярный уход и аккуратное расчесывание помогают вернуть густоту.

Лёгкий макияж вместо плотной графики

Чем меньше продукта, тем моложе смотрится лицо.

Используйте современные процедуры

Микроблейдинг, пудровые брови или нанонапыление дают естественную тень и объём, не создавая эффекта татуажа.

Следите за направлением роста

Правильно уложенные волоски — лучший способ визуально приподнять взгляд без каких-либо манипуляций.

Популярные вопросы

Как выбрать правильную форму

Лучше ориентироваться на естественную линию роста и общие пропорции лица — такие варианты смотрятся мягко и гармонично.

Что подходит для придания объёма

Гели или тени средней плотности помогают создать естественный объём и аккуратно заполнить пробелы без утяжеления.

Что лучше: макияж или микропигментация

Если требуется быстрый и гибкий вариант, подойдёт макияж, а при желании получить длительный результат имеет смысл рассмотреть микропигментацию.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
