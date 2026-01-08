Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Больше никаких неудачных стрижек: метод, который помогает выбрать лучшую прическу под форму лица

Правильная стрижка подчеркивает скулы и линию челюсти — Tialoto
Новогодние перемены часто начинаются с парикмахерского кресла. Но прежде чем решиться на каре, челку или кардинальное укорочение, важно учитывать не только тренды, но и форму лица, особенности костной структуры и пропорции. Правильно подобранная стрижка способна подчеркнуть лучшие черты, визуально скорректировать линии и добавить выразительности, сообщает Tialoto.

Девушка в салоне красоты
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Девушка в салоне красоты

Круглое лицо: структура вместо округлости

Круглую форму определяют мягкие контуры, отсутствие выраженных углов и почти одинаковая высота и ширина лица. Правильная стрижка должна добавить вертикаль и угловатость — визуально вытянуть силуэт.

Подходящие варианты:

  • длинные слои;
  • челка-бриджит или ее вариации;
  • асимметрия;
  • стрижка "шэг";
  • угловое каре;
  • боковая челка;
  • "бабочка" / "контурная" стрижка.

Стрижка butterfly выгодно работает за счёт объёма на макушке и каскадных прядей, обрамляющих лицо — это создаёт иллюзию более вытянутой формы.

Лицо ромбовидной формы: баланс углов

Характерные особенности — узкий лоб, ярко выраженные скулы и заострённая нижняя часть лица. Задача стрижки — смягчить углы и выровнять пропорции.

Подходящие варианты:

  • длинные слои с мягким контуром;
  • каре до подбородка;
  • челка-шторка;
  • выделенная пикси с объёмом сверху;
  • многослойные локоны;
  • плечевой "шэг";
  • свободные, растрёпанные волны.

Глубокий боковой пробор помогает сместить фокус на глаза и скулы — самые выигрышные черты этого типа лица.

Квадратное лицо: мягкость и движение

Угловатая линия челюсти, широкий лоб и прямые пропорции требуют особенно деликатной работы. Здесь важно смягчить линии, добавив воздушности.

Подходящие варианты:

  • челка-шторка;
  • боковая челка с плавным срезом;
  • итальянский боб;
  • длинные многослойные прически;
  • текстурированный лоб;
  • обрамляющие лицо слои.

Лучше всего работают стрижки с мягкими, струящимися линиями — эффект супермоделей 90-х, где объём и "воздух" заменяют жесткую геометрию.

Овальное лицо: универсальный холст

Сбалансированные пропорции и мягкие линии позволяют эксперименты любого масштаба — от ультракороткой пикси до длинных волн.

Подходящие варианты:

  • пикси разной длины;
  • классический и удлинённый боб;
  • локоны "Шер" длиной ниже груди;
  • лоб до плеч;
  • шэг средней длины;
  • челка-шторка;
  • рваный текстурированный боб.

Овальная форма лица — самая гибкая в плане стиля, поэтому можно спокойно менять длину и пробовать новые силуэты.

Сердцевидное лицо: балансируем верх, усиливаем низ

Отличительные признаки — широкий лоб, яркие скулы и узкий заострённый подбородок. Стрижка должна смещать объём вниз и смягчать верхнюю часть лица.

Подходящие варианты:

  • челка-шторка;
  • удлинённая боковая челка;
  • лоб до подбородка;
  • многослойная пикси;
  • локоны до плеч;
  • длинные каскады;
  • острые или структурные бобы.

Прически, которые расширяют зону подбородка, визуально гармонизируют форму — отсюда популярность каре до линии челюсти. Дополнительный объём в нижней части хорошо раскрывается в силуэте, который часто рекомендуют для тонких волос с акцентом на форму.

Что учитывать перед стрижкой: чек-лист

  • Тип волос: тонкие, густые, пористые, прямые или кудрявые — результат будет разным.
  • Образ жизни: активный ритм лучше сочетается с простыми в укладке формами.
  • Плотность волос: каскад не работает на очень редких волосах, а прямое каре сложно носить с высокой густотой.
  • Высота лба и ширина скул: определяют необходимость челки и место начала слоев.
  • Желаемая частота коррекции: короткие стрижки требуют обновления каждые 4-6 недель.

Популярные вопросы

Как определить форму лица

Сделайте фото строго анфас и сравните пропорции: что шире, какие линии доминируют — округлые или угловатые.

Можно ли подобрать универсальную прическу

Да — лоб до плеч с мягкими слоями подходит почти всем, кроме очень круглой формы.

Стоит ли ориентироваться на тренды

Да, но только после анализа формы лица. Модная стрижка может работать идеально, а может усугубить диспропорции.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
