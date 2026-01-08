Больше никаких неудачных стрижек: метод, который помогает выбрать лучшую прическу под форму лица

Правильная стрижка подчеркивает скулы и линию челюсти — Tialoto

Новогодние перемены часто начинаются с парикмахерского кресла. Но прежде чем решиться на каре, челку или кардинальное укорочение, важно учитывать не только тренды, но и форму лица, особенности костной структуры и пропорции. Правильно подобранная стрижка способна подчеркнуть лучшие черты, визуально скорректировать линии и добавить выразительности, сообщает Tialoto.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Девушка в салоне красоты

Круглое лицо: структура вместо округлости

Круглую форму определяют мягкие контуры, отсутствие выраженных углов и почти одинаковая высота и ширина лица. Правильная стрижка должна добавить вертикаль и угловатость — визуально вытянуть силуэт.

Подходящие варианты:

длинные слои;

челка-бриджит или ее вариации;

асимметрия;

стрижка "шэг";

угловое каре;

боковая челка;

"бабочка" / "контурная" стрижка.

Стрижка butterfly выгодно работает за счёт объёма на макушке и каскадных прядей, обрамляющих лицо — это создаёт иллюзию более вытянутой формы.

Лицо ромбовидной формы: баланс углов

Характерные особенности — узкий лоб, ярко выраженные скулы и заострённая нижняя часть лица. Задача стрижки — смягчить углы и выровнять пропорции.

Подходящие варианты:

длинные слои с мягким контуром;

каре до подбородка;

челка-шторка;

выделенная пикси с объёмом сверху;

многослойные локоны;

плечевой "шэг";

свободные, растрёпанные волны.

Глубокий боковой пробор помогает сместить фокус на глаза и скулы — самые выигрышные черты этого типа лица.

Квадратное лицо: мягкость и движение

Угловатая линия челюсти, широкий лоб и прямые пропорции требуют особенно деликатной работы. Здесь важно смягчить линии, добавив воздушности.

Подходящие варианты:

челка-шторка;

боковая челка с плавным срезом;

итальянский боб;

длинные многослойные прически;

текстурированный лоб;

обрамляющие лицо слои.

Лучше всего работают стрижки с мягкими, струящимися линиями — эффект супермоделей 90-х, где объём и "воздух" заменяют жесткую геометрию.

Овальное лицо: универсальный холст

Сбалансированные пропорции и мягкие линии позволяют эксперименты любого масштаба — от ультракороткой пикси до длинных волн.

Подходящие варианты:

пикси разной длины;

классический и удлинённый боб;

локоны "Шер" длиной ниже груди;

лоб до плеч;

шэг средней длины;

челка-шторка;

рваный текстурированный боб.

Овальная форма лица — самая гибкая в плане стиля, поэтому можно спокойно менять длину и пробовать новые силуэты.

Сердцевидное лицо: балансируем верх, усиливаем низ

Отличительные признаки — широкий лоб, яркие скулы и узкий заострённый подбородок. Стрижка должна смещать объём вниз и смягчать верхнюю часть лица.

Подходящие варианты:

челка-шторка;

удлинённая боковая челка;

лоб до подбородка;

многослойная пикси;

локоны до плеч;

длинные каскады;

острые или структурные бобы.

Прически, которые расширяют зону подбородка, визуально гармонизируют форму — отсюда популярность каре до линии челюсти. Дополнительный объём в нижней части хорошо раскрывается в силуэте, который часто рекомендуют для тонких волос с акцентом на форму.

Что учитывать перед стрижкой: чек-лист

Тип волос: тонкие, густые, пористые, прямые или кудрявые — результат будет разным.

тонкие, густые, пористые, прямые или кудрявые — результат будет разным. Образ жизни: активный ритм лучше сочетается с простыми в укладке формами.

активный ритм лучше сочетается с простыми в укладке формами. Плотность волос: каскад не работает на очень редких волосах, а прямое каре сложно носить с высокой густотой.

каскад не работает на очень редких волосах, а прямое каре сложно носить с высокой густотой. Высота лба и ширина скул: определяют необходимость челки и место начала слоев.

определяют необходимость челки и место начала слоев. Желаемая частота коррекции: короткие стрижки требуют обновления каждые 4-6 недель.

Популярные вопросы

Как определить форму лица

Сделайте фото строго анфас и сравните пропорции: что шире, какие линии доминируют — округлые или угловатые.

Можно ли подобрать универсальную прическу

Да — лоб до плеч с мягкими слоями подходит почти всем, кроме очень круглой формы.

Стоит ли ориентироваться на тренды

Да, но только после анализа формы лица. Модная стрижка может работать идеально, а может усугубить диспропорции.