Больше никаких неудачных стрижек: метод, который помогает выбрать лучшую прическу под форму лица

Новогодние перемены часто начинаются с парикмахерского кресла. Но прежде чем решиться на каре, челку или кардинальное укорочение, важно учитывать не только тренды, но и форму лица, особенности костной структуры и пропорции. Правильно подобранная стрижка способна подчеркнуть лучшие черты, визуально скорректировать линии и добавить выразительности, сообщает Tialoto.
Круглую форму определяют мягкие контуры, отсутствие выраженных углов и почти одинаковая высота и ширина лица. Правильная стрижка должна добавить вертикаль и угловатость — визуально вытянуть силуэт.
Подходящие варианты:
Стрижка butterfly выгодно работает за счёт объёма на макушке и каскадных прядей, обрамляющих лицо — это создаёт иллюзию более вытянутой формы.
Характерные особенности — узкий лоб, ярко выраженные скулы и заострённая нижняя часть лица. Задача стрижки — смягчить углы и выровнять пропорции.
Подходящие варианты:
Глубокий боковой пробор помогает сместить фокус на глаза и скулы — самые выигрышные черты этого типа лица.
Угловатая линия челюсти, широкий лоб и прямые пропорции требуют особенно деликатной работы. Здесь важно смягчить линии, добавив воздушности.
Подходящие варианты:
Лучше всего работают стрижки с мягкими, струящимися линиями — эффект супермоделей 90-х, где объём и "воздух" заменяют жесткую геометрию.
Сбалансированные пропорции и мягкие линии позволяют эксперименты любого масштаба — от ультракороткой пикси до длинных волн.
Подходящие варианты:
Овальная форма лица — самая гибкая в плане стиля, поэтому можно спокойно менять длину и пробовать новые силуэты.
Отличительные признаки — широкий лоб, яркие скулы и узкий заострённый подбородок. Стрижка должна смещать объём вниз и смягчать верхнюю часть лица.
Подходящие варианты:
Прически, которые расширяют зону подбородка, визуально гармонизируют форму — отсюда популярность каре до линии челюсти. Дополнительный объём в нижней части хорошо раскрывается в силуэте, который часто рекомендуют для тонких волос с акцентом на форму.
Сделайте фото строго анфас и сравните пропорции: что шире, какие линии доминируют — округлые или угловатые.
Да — лоб до плеч с мягкими слоями подходит почти всем, кроме очень круглой формы.
Да, но только после анализа формы лица. Модная стрижка может работать идеально, а может усугубить диспропорции.
