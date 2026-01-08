Все снова носят угги: 8 образов 2026 года, которые превращают уютную обувь в настоящий модный приём

Зима-2026 возвращает культовую обувь прошлого десятилетия на передний план. Угги снова стали универсальным инструментом стиля — от офисных образов до расслабленных выходных. Вместо привычного сочетания "джинсы + свитер" мода предлагает куда более интересные варианты, сообщает Elle.
Обувь, которую многие считали слишком повседневной, неожиданно стала частью продуманного гардероба. Причин несколько: изменившийся климат, удобство, которое больше не стыдно демонстрировать, и новые вариации модели — от платформ до гибридов сабо. Знаменитости охотно подхватили тенденцию, закрепив угги как элемент актуального уличного стиля.
При этом спрос растет не только на классические модели, но и на укороченные варианты, сабо, платформы и тапочки-мюли. Именно эти силуэты легче стилизовать необычными способами, делая образ современным, а не ностальгическим.
Давайте разберём 8 способов носить угги прямо сейчас — так, чтобы они выглядели не как обувь "на бегушку", а как часть полноценного модного образа.
Классический "аргайл" снова стал популярным: интеллигентный, немного винтажный и очень уютный. Платформенные угги добавляют объём и визуально уравновешивают расклёшенные джинсы. Образ подойдёт для прогулок и повседневных встреч.
Как усилить эффект: добавьте брошь, шарф или другой принт — угги выдержат игру с деталями.
Тапочки Tasman давно вышли за пределы домашнего гардероба: в сочетании с костюмными брюками и плотным джемпером они работают как стильный контраст. Замша тёплого оттенка гармонирует с ярким пальто, смягчая образ.
Совет: выбирайте технику "взрослого кэжуала" — минимум декоративности и чёткие линии.
Деним-тотал уже несколько сезонов на пике. Уютные Tazz вносят расслабленность в структурированный образ из куртки и джинсов. Получается идеальный вариант на каждый день.
Для баланса: играйте с текстурами — меховая отделка отлично раскрывает задумку.
Образ в стиле студенческого преппи снова актуален. Высокие носки, мини, худи и блейзер создают лёгкую ироничность. Сабо Goldenstar подчёркивают это настроение и делают ансамбль более динамичным.
Работает особенно хорошо: если добавить бейсболку или спортивный шарф.
Простая формула в духе нулевых возвращается, но в новом исполнении. Леггинсы и длинное пальто делают мини-угги частью стройного и продуманного силуэта. Этот образ визуально вытягивает фигуру и идеально подходит для холодной погоды.
Важно: пальто должно быть длиной ниже колена — это задаёт правильную пропорцию.
Широкие брюки скрывают обувь почти полностью, превращая угги в комфортный, но незаметный элемент образа. В итоге костюм-двойка теряет строгость и становится более современным.
Подходит: для офиса со свободным дресс-кодом и деловых встреч вне формального контекста.
Это вариант "стелс-моды": угги остаются в тени, а акцент переходит на верхний слой — пальто из овчины, кожаную сумку или крупный жакет. Такой образ вписывается даже в рабочую среду.
Совет: выбирайте однотонные модели — это делает сочетание более лаконичным.
Микс летних вещей с зимней обувью работает за счёт многослойности. Леггинсы, носки, тонкий свитер и бомбер образуют теплоёмкую базу, которую завершает юбка-баллон. Платформенные угги добавляют устойчивость и визуальную тяжесть.
Подходит для: встреч, прогулок, городских событий — образ выглядит собранным и смелым.
Самая уютная комбинация сезона. Густой оттенок обуви гармонирует с мягким искусственным мехом, создавая эффект "тёплой капсулы". Это вариант для морозов — стильный и практичный.
Детали: меховая повязка или объёмные солнцезащитные очки доводят образ до редакционного уровня, что особенно заметно в тенденциях зимнего гардероба.
Сегодня актуальны укороченные формы, платформы и гибридные модели.
Современные образы строятся на контрастах, а не на полном "уютном" комплекте.
Угги стали частью офисных и деловых формул, а не только выходных образов.
Нейтральные оттенки шоколада, каштана и бежа заменили яркие варианты — особенно гармонично они смотрятся в контексте тенденций зимней моды.
Да, если сочетать их с широкими брюками и лаконичным верхом — обувь практически не видна.
Укороченные Ultra Mini, платформы и тапочки Tasman.
С укороченными пуховиками до талии — они нарушают пропорции, делая образ визуально тяжелым.
