Мария Круглова

Все снова носят угги: 8 образов 2026 года, которые превращают уютную обувь в настоящий модный приём

Угги признаны самой комфортной обувью холодного сезона — Elle
Моя семья » Красота и стиль

Зима-2026 возвращает культовую обувь прошлого десятилетия на передний план. Угги снова стали универсальным инструментом стиля — от офисных образов до расслабленных выходных. Вместо привычного сочетания "джинсы + свитер" мода предлагает куда более интересные варианты, сообщает Elle.

Девушка в коротких уггах и пальто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в коротких уггах и пальто

Почему угги снова в тренде

Обувь, которую многие считали слишком повседневной, неожиданно стала частью продуманного гардероба. Причин несколько: изменившийся климат, удобство, которое больше не стыдно демонстрировать, и новые вариации модели — от платформ до гибридов сабо. Знаменитости охотно подхватили тенденцию, закрепив угги как элемент актуального уличного стиля.

При этом спрос растет не только на классические модели, но и на укороченные варианты, сабо, платформы и тапочки-мюли. Именно эти силуэты легче стилизовать необычными способами, делая образ современным, а не ностальгическим.

Давайте разберём 8 способов носить угги прямо сейчас — так, чтобы они выглядели не как обувь "на бегушку", а как часть полноценного модного образа.

Угги на платформе + ромбовый кардиган

Классический "аргайл" снова стал популярным: интеллигентный, немного винтажный и очень уютный. Платформенные угги добавляют объём и визуально уравновешивают расклёшенные джинсы. Образ подойдёт для прогулок и повседневных встреч.

Как усилить эффект: добавьте брошь, шарф или другой принт — угги выдержат игру с деталями.

Ugg Tasman + пальто-стейтмент

Тапочки Tasman давно вышли за пределы домашнего гардероба: в сочетании с костюмными брюками и плотным джемпером они работают как стильный контраст. Замша тёплого оттенка гармонирует с ярким пальто, смягчая образ.

Совет: выбирайте технику "взрослого кэжуала" — минимум декоративности и чёткие линии.

Tazz + двойной деним

Деним-тотал уже несколько сезонов на пике. Уютные Tazz вносят расслабленность в структурированный образ из куртки и джинсов. Получается идеальный вариант на каждый день.

Для баланса: играйте с текстурами — меховая отделка отлично раскрывает задумку.

Goldenstar + вязаная мини-юбка

Образ в стиле студенческого преппи снова актуален. Высокие носки, мини, худи и блейзер создают лёгкую ироничность. Сабо Goldenstar подчёркивают это настроение и делают ансамбль более динамичным.

Работает особенно хорошо: если добавить бейсболку или спортивный шарф.

Мини-угги + total black

Простая формула в духе нулевых возвращается, но в новом исполнении. Леггинсы и длинное пальто делают мини-угги частью стройного и продуманного силуэта. Этот образ визуально вытягивает фигуру и идеально подходит для холодной погоды.

Важно: пальто должно быть длиной ниже колена — это задаёт правильную пропорцию.

Мини-угги + офисный костюм

Широкие брюки скрывают обувь почти полностью, превращая угги в комфортный, но незаметный элемент образа. В итоге костюм-двойка теряет строгость и становится более современным.

Подходит: для офиса со свободным дресс-кодом и деловых встреч вне формального контекста.

Микро-угги + классические брюки

Это вариант "стелс-моды": угги остаются в тени, а акцент переходит на верхний слой — пальто из овчины, кожаную сумку или крупный жакет. Такой образ вписывается даже в рабочую среду.

Совет: выбирайте однотонные модели — это делает сочетание более лаконичным.

Угги на платформе + юбка-баллон

Микс летних вещей с зимней обувью работает за счёт многослойности. Леггинсы, носки, тонкий свитер и бомбер образуют теплоёмкую базу, которую завершает юбка-баллон. Платформенные угги добавляют устойчивость и визуальную тяжесть.

Подходит для: встреч, прогулок, городских событий — образ выглядит собранным и смелым.

Шоколадные угги + пальто из искусственного меха

Самая уютная комбинация сезона. Густой оттенок обуви гармонирует с мягким искусственным мехом, создавая эффект "тёплой капсулы". Это вариант для морозов — стильный и практичный.

Детали: меховая повязка или объёмные солнцезащитные очки доводят образ до редакционного уровня, что особенно заметно в тенденциях зимнего гардероба.

Как угги 2026 отличаются от моделей прошлого десятилетия

Сегодня актуальны укороченные формы, платформы и гибридные модели.
Современные образы строятся на контрастах, а не на полном "уютном" комплекте.
Угги стали частью офисных и деловых формул, а не только выходных образов.
Нейтральные оттенки шоколада, каштана и бежа заменили яркие варианты — особенно гармонично они смотрятся в контексте тенденций зимней моды.

Практические советы, чтобы угги выглядели стильно

  • Используйте пропорции: массивная обувь любит длинные пальто и широкие брюки.
  • Играйте на контрасте фактур — мех, деним, шерсть.
  • Выбирайте приглушённые оттенки — они выглядят дороже.
  • Комбинируйте с аксессуарами: шарфами, бейсболками, очками.
  • Регулярно обрабатывайте замшу защитным спреем.

Популярные вопросы

Можно ли носить угги в офис

Да, если сочетать их с широкими брюками и лаконичным верхом — обувь практически не видна.

Какие модели самые актуальные в 2026 году

Укороченные Ultra Mini, платформы и тапочки Tasman.

С чем угги точно лучше не носить

С укороченными пуховиками до талии — они нарушают пропорции, делая образ визуально тяжелым.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
