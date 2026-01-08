Цвет, который идёт всем брюнеткам: оттенок, который добавляет глубину, блеск и эффект дорогих волос

Окрашивание "Какао-кор" стало главным трендом для брюнеток

Главный тренд окрашивания для брюнеток в 2026 году стал одновременно сдержанным и роскошным. Оттенки какао, шоколада и эспрессо задают мягкую глубину, подчеркивая естественную красоту темных волос. Такой подход позволяет менять образ без резких решений, сохраняя гармонию в чертах и блеск по всей длине.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Женщина с длинными волосами

Почему какао-кор стал главным оттенком года

Новый сезон приносит моду на натуральность, но в более изысканном прочтении. Палитра какао-кор объединяет гастрономические коричневые оттенки — от молочного шоколада до насыщенного эспрессо. Эти тона смотрятся мягко, создавая ощущение глубокого, живого цвета, который может выглядеть как полностью естественный.

Тренд стал особенно заметен зимой, когда хочется визуального тепла и блеска. Темные оттенки дают выразительный контраст коже и глазам, освежая образ без резких переходов. Такой вариант подходит как натуральным брюнеткам, так и тем, кто давно думает о переходе из блонда в глубокий коричневый.

Колористы отмечают, что какао-кор универсален: его легко адаптировать под тёплый или холодный подтон кожи, а также под разную структуру волос. Он делает прямые волосы более гладкими, а кудрявым добавляет объёма за счёт игры полуоттенков.

Техники, которые подходят для окрашивания в стиле какао-кор

Вариантов выполнения много, и выбор зависит от желаемой интенсивности обновления. Простое окрашивание в один тон создаёт эффект насыщенности и ровного блеска — идеальный вариант для тех, кто хочет деликатного результата. Для более сложного визуального объёма используют два-три близких оттенка: такая техника добавляет многослойности и подчёркивает движение локонов.

Особенно эффектно техника раскрывается на волнистых и кудрявых волосах, которые сами по себе создают игру света. Но и на прямых прядях такой подход делает образ более благородным. При регулярном обновлении оттенок сохраняет интенсивность, а волосы выглядят здоровыми и ухоженными.

Уход играет ключевую роль: цветные волосы нуждаются в питательных масках, защитных спреях и минимизации термического воздействия. Правильный уход позволяет дольше удерживать блеск и препятствует появлению тусклости.

Какао-кор и другие тренды окрашивания 2026 года

Какао-кор отличается естественностью и мягким переходом оттенков. Пепельные и холодные брюнет-тона выглядят строже, требуют более частой коррекции. Тёплые карамельные оттенки дают солнечный эффект, но не всегда подходят холодному подтону кожи.

Экспериментальные яркие окрашивания подойдут для смелых образов, однако требуют сложного ухода. На фоне этих направлений какао-кор стал компромиссом между трендом на натуральность и стремлением к выразительной глубине цвета.

Советы по выбору оттенка и технике окрашивания

Определите свой подтон кожи — это поможет выбрать холодный или тёплый коричневый. Если вы впервые пробуете тёмный цвет, начните с мягкого полутона.

Для тонких волос подойдут сложные техники, создающие визуальный объём.

Перед окрашиванием обновите уход: волосы лучше воспринимают пигмент, если они увлажнены. Используйте термозащиту — тёмные оттенки особенно чувствительны к выгоранию, сообщает the Symbol.

Популярные вопросы

Подходит ли какао-кор светлым волосам

Да, палитра позволяет мягко перейти из блонда в более глубокий оттенок, сохранив естественный вид.

Нужно ли часто обновлять окрашивание

В среднем коррекция требуется раз в 6-8 недель, в зависимости от выбранной техники.

Можно ли сочетать какао-кор с мелированием

Да, тёплые шоколадные акценты создают выразительный объём и подчёркивают движение волос.