Зимний лайфхак для ленивых и стильных: простой приём с волосами выглядит лучше любой укладки

Зима неожиданно подарила не только уютные свитеры и объемные пальто, но и свежий способ носить волосы. Модный прием, который выглядит случайным, но на деле тщательно продуман, стремительно набирает популярность. Его уже подхватили дизайнеры, стилисты и TikTok, а придумали — сестры Олсен.
Olsen tuck — это намеренно заправленные под одежду волосы. Когда на вас высокий воротник, плотный шарф или массивное пальто, пряди не выпускают наружу, а аккуратно убирают внутрь. В результате появляется эффект расслабленной собранности и той самой "дорогой небрежности", которая давно ассоциируется со стилем Мэри-Кейт и Эшли Олсен.
Этот прием особенно органично смотрится в паре с объемным трикотажем — неслучайно в последние сезоны свитер становится главным модным инструментом, а не просто базовой зимней вещью. Высокий ворот и плотная вязка буквально созданы для того, чтобы спрятать пряди и сделать образ цельным.
На показах Khaite и Calvin Klein модели выходили с заправленными под воротники волосами, доказывая, что Olsen tuck легко вписывается в разные стилистические сценарии. Он работает и в минималистичных образах, и в более нарядных вариантах, где важна не укладка, а общий силуэт.
В повседневной жизни этот прием ценят за практичность. Волосы не выбиваются на ветру, не путаются под шарфом и не спорят с верхней одеждой, особенно когда в образе задействованы продуманные зимние аксессуары вместо привычных шапок.
У Olsen tuck есть и модная родословная. Задолго до нынешней волны его использовали поклонники Фиби Файло, креативного директора Celine в 2008–2017 годах. Тогда прием даже получил неофициальное название Philo tuck и стал частью эстетики интеллектуального минимализма.
Сестры Олсен переосмыслили этот ход, сделав его менее строгим и более "уличным". В их исполнении заправленные волосы выглядят не выверенно, а живо, будто образ сложился сам собой.
Чтобы носить Olsen tuck, не нужно идеальной укладки. Напротив, легкая небрежность здесь только приветствуется. Многие заправляют волосы под воротник машинально — теперь это воспринимается как осознанный стилистический жест.
Прием легко адаптируется под ритм города и позволяет сосредоточиться на фактурах: шерсти, кашемире, мохере, плотном трикотаже. Волосы становятся частью образа, а не его главным акцентом.
Прямые и мягкие волосы проще всего удержать внутри воротника — достаточно легкого текстурирующего средства. Волнистые и кудрявые лучше слегка пригладить по длине, чтобы сохранить форму и избежать лишнего объема. Короткие стрижки тоже работают с этим приемом, создавая аккуратный, но нестандартный акцент. Для густых волос подойдут мягкие и объемные воротники, которые не создают дискомфорта. Об этом сообщает Marie Claire.
Классическая укладка требует времени и фиксации. Olsen tuck, напротив, строится на естественности и движении. Он устойчив к погоде и не требует постоянной коррекции, что делает его удобным вариантом для зимы.
Этот тренд ценят за простоту и визуальный эффект, но он подходит не всем.
Плюсы очевидны:
Среди минусов:
Да, если образ выдержан в спокойной палитре и дополнен лаконичной верхней одеждой.
Да, особенно удачно он сочетается с беретами, капорами и шляпами.
Все зависит от ситуации: Olsen tuck выигрывает там, где важны комфорт и естественность.
