Анна Маляева

Зимний лайфхак для ленивых и стильных: простой приём с волосами выглядит лучше любой укладки

Заправку волос под ворот назвали новым зимним стайлингом
Моя семья » Красота и стиль

Зима неожиданно подарила не только уютные свитеры и объемные пальто, но и свежий способ носить волосы. Модный прием, который выглядит случайным, но на деле тщательно продуман, стремительно набирает популярность. Его уже подхватили дизайнеры, стилисты и TikTok, а придумали — сестры Олсен.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
В чем суть Olsen tuck

Olsen tuck — это намеренно заправленные под одежду волосы. Когда на вас высокий воротник, плотный шарф или массивное пальто, пряди не выпускают наружу, а аккуратно убирают внутрь. В результате появляется эффект расслабленной собранности и той самой "дорогой небрежности", которая давно ассоциируется со стилем Мэри-Кейт и Эшли Олсен.

Этот прием особенно органично смотрится в паре с объемным трикотажем — неслучайно в последние сезоны свитер становится главным модным инструментом, а не просто базовой зимней вещью. Высокий ворот и плотная вязка буквально созданы для того, чтобы спрятать пряди и сделать образ цельным.

Почему тренд быстро стал универсальным

На показах Khaite и Calvin Klein модели выходили с заправленными под воротники волосами, доказывая, что Olsen tuck легко вписывается в разные стилистические сценарии. Он работает и в минималистичных образах, и в более нарядных вариантах, где важна не укладка, а общий силуэт.

В повседневной жизни этот прием ценят за практичность. Волосы не выбиваются на ветру, не путаются под шарфом и не спорят с верхней одеждой, особенно когда в образе задействованы продуманные зимние аксессуары вместо привычных шапок.

Все новое — хорошо забытое старое

У Olsen tuck есть и модная родословная. Задолго до нынешней волны его использовали поклонники Фиби Файло, креативного директора Celine в 2008–2017 годах. Тогда прием даже получил неофициальное название Philo tuck и стал частью эстетики интеллектуального минимализма.

Сестры Олсен переосмыслили этот ход, сделав его менее строгим и более "уличным". В их исполнении заправленные волосы выглядят не выверенно, а живо, будто образ сложился сам собой.

Личный стиль вместо строгих правил

Чтобы носить Olsen tuck, не нужно идеальной укладки. Напротив, легкая небрежность здесь только приветствуется. Многие заправляют волосы под воротник машинально — теперь это воспринимается как осознанный стилистический жест.

Прием легко адаптируется под ритм города и позволяет сосредоточиться на фактурах: шерсти, кашемире, мохере, плотном трикотаже. Волосы становятся частью образа, а не его главным акцентом.

Как адаптировать Olsen tuck под разные типы волос

Прямые и мягкие волосы проще всего удержать внутри воротника — достаточно легкого текстурирующего средства. Волнистые и кудрявые лучше слегка пригладить по длине, чтобы сохранить форму и избежать лишнего объема. Короткие стрижки тоже работают с этим приемом, создавая аккуратный, но нестандартный акцент. Для густых волос подойдут мягкие и объемные воротники, которые не создают дискомфорта. Об этом сообщает Marie Claire.

Olsen tuck и классическая укладка

Классическая укладка требует времени и фиксации. Olsen tuck, напротив, строится на естественности и движении. Он устойчив к погоде и не требует постоянной коррекции, что делает его удобным вариантом для зимы.

Плюсы и минусы модного приема

Этот тренд ценят за простоту и визуальный эффект, но он подходит не всем.

Плюсы очевидны:

  • экономия времени;
  • гармония с верхней одеждой;
  • эффект расслабленной элегантности.

Среди минусов:

  • не всем комфортно носить волосы под воротником;
  • жесткие ткани могут "ломать" линию прядей.

Как сделать Olsen tuck

  1. Наденьте свитер, пальто или шарф с высоким воротом.
  2. Распределите волосы по плечам без хвостов и заколок.
  3. Аккуратно уберите пряди внутрь одежды.
  4. Добавьте серьги или цепочку для баланса.

Популярные вопросы о тренде Olsen tuck

Подходит ли Olsen tuck для офиса

Да, если образ выдержан в спокойной палитре и дополнен лаконичной верхней одеждой.

Можно ли носить Olsen tuck с головными уборами

Да, особенно удачно он сочетается с беретами, капорами и шляпами.

Что лучше — Olsen tuck или аккуратная укладка

Все зависит от ситуации: Olsen tuck выигрывает там, где важны комфорт и естественность.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
