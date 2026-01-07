Горы выглядят безобидно, но кожа платит цену: зимний отдых запускает опасный процесс

Плотные кремы и SPF необходимы для защиты кожи в горах — Marianne

Зима на словах кажется влажной и щадящей, но для кожи это один из самых жёстких сезонов года. В горах ситуация усугубляется: холод, ветер, высота и активное солнце работают против кожного барьера одновременно. В таких условиях даже устойчивая кожа быстро теряет влагу и защиту, об этом сообщает Marianne.

Почему кожа в горах страдает сильнее

В горах кожа сталкивается с нагрузкой, к которой в городе она просто не привыкла. Мороз и сухой воздух разрушают защитный слой, ветер усиливает раздражение. Снег отражает солнечные лучи, поэтому ультрафиолет действует интенсивнее — даже в пасмурную погоду. В итоге появляются стянутость, шелушение, повышенная чувствительность, а иногда и солнечные ожоги. При длительном пребывании на склоне кожа остаётся без "передышки" и быстро сигнализирует о перегрузке, особенно если базовый зимний уход за кожей выстроен по городскому сценарию.

Подготовка кожи перед выходом на склон

Уход в горах логично выстраивать по тому же принципу, что и экипировку: слоями. Базовая задача — увлажнить, защитить и создать барьер между кожей и внешней средой. Первый этап — лёгкая сыворотка с антиоксидантами. Она снижает воздействие свободных радикалов и подготавливает кожу к нагрузке. Далее нужен более плотный крем, чем тот, который используется в обычных условиях. Зимой и на высоте кожа лучше реагирует на насыщенные текстуры и компоненты, поддерживающие кожный барьер.

Отдельный пункт — солнцезащита. SPF на склоне обязателен так же, как шлем или маска. Ультрафиолет активен не только сверху, но и отражается от снега снизу. Крем с высоким фактором защиты наносят на все открытые зоны: нос, губы, область вокруг глаз и нижнюю часть подбородка.

Зоны особого внимания: губы, нос, глаза

Губы и слизистые реагируют на холод быстрее всего. Они моментально теряют влагу и начинают трескаться, поэтому питательный бальзам должен быть под рукой в течение всего дня. В условиях гор это особенно критично — уход за губами зимой требует регулярного обновления защиты, а не разового нанесения утром. Кожа вокруг носа часто страдает от ветра и перепадов температуры — здесь уместны защитные мази или плотные кремы, которые снижают риск микротрещин и раздражения. Область вокруг глаз также нуждается в дополнительной защите из-за тонкой кожи и повышенной чувствительности.

Уход после возвращения с гор

После дня на склоне коже требуется восстановление. Начать стоит с мягкого, но тщательного очищения: нужно удалить солнцезащитные средства, пот и загрязнения, не повреждая защитный слой. Горячую воду лучше исключить — для раздражённой кожи оптимальна тёплая. Далее — восстановление. Повторное увлажнение и ночной крем помогают коже прийти в норму за время сна. При ощущении жжения, покалывания или выраженном покраснении стоит временно отказаться от агрессивных активов вроде кислот или ретиноидов. В приоритете — спокойная, минималистичная схема ухода, направленная на восстановление баланса.

Советы по уходу за кожей в горах

Очистите кожу мягким средством перед выходом. Нанесите антиоксидантную сыворотку. Используйте питательный крем с барьерными компонентами. Обязательно нанесите SPF на все открытые участки. В течение дня обновляйте бальзам для губ и солнцезащиту. Вечером мягко очистите кожу и нанесите восстанавливающий крем.

Популярные вопросы о зимнем уходе за кожей в горах

Какой SPF лучше выбрать для катания в горах?

Оптимальны средства с высоким фактором защиты, рассчитанные на активное солнце и отражение от снега.

Можно ли использовать обычный городской крем?

В экстренных случаях — да, но для длительного пребывания в горах лучше выбирать более плотные формулы.

Что делать, если кожа покраснела после склона?

Исключить активные компоненты и сосредоточиться на успокаивающем и увлажняющем уходе.