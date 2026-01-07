Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Новая стрижка требует тонну лака сразу после салона: причина капризной причёски не в сложных волосах

Стрижка на влажные волосы искажает форму причёски — Bovary
Моя семья » Красота и стиль

Мы часто приносим мастеру фотографию стрижки мечты, а уходим с ощущением, что "что-то не так". Волосы пушатся, торчат в разные стороны или теряют форму уже на следующий день. И дело здесь не в моде и не во внешности, а в том, как именно были подстрижены волосы.

Когда форма не совпадает с природой волос

Разница между желаемой стрижкой и тем, что действительно подходит, часто оказывается гораздо больше, чем кажется. Если форма не учитывает естественную текстуру, волосы начинают "жить своей жизнью": раздуваются, заворачиваются наружу, электризуются и не держат укладку даже с использованием средств для стайлинга. Особенно заметно это в холодный сезон, когда усиливаются сухость и статика — тогда даже привычный уход за волосами перестаёт работать ожидаемо.

В таких ситуациях принято винить "сложные" волосы: вьющиеся, непослушные или слишком тонкие. Однако причина нередко кроется в самой технике работы, а не в качестве волос или уходе, сообщает Bovary.

Проблемные волосы — миф

Известный французский парикмахер Кристоф Николя Био в одном из видео в TikTok отмечает, что большинство клиенток ошибочно считают свои волосы трудными в укладке.

"Ты думаешь, что у тебя вьющиеся волосы, но это не так. Просто у тебя плохая причёска", — говорит французский парикмахер Кристоф Николя Био.

Тревожные сигналы легко узнать: волосы пушатся без причины, концы постоянно выворачиваются наружу, пряди выглядят "дикими" даже после укладки, а форма не держится без утюжка, фена и обилия геля или лака. В таких случаях проблема почти всегда связана именно со стрижкой, а не с типом волос или возрастом.

Почему классическая техника подводит

Основной системной ошибкой называют стрижку на влажные волосы — практику, которая до сих пор доминирует в большинстве салонов. Вода утяжеляет и растягивает волос, скрывая его реальное направление, завиток и объём. В итоге мастер работает с формой, которая исчезает сразу после сушки.

Когда волосы высыхают, они начинают подниматься, менять направление и терять заложенную геометрию. Отсюда — необходимость постоянной термоукладки, сывороток, кремов и фиксаторов, чтобы просто "держать лицо". Особенно остро это ощущают обладательницы тонких волос, для которых форма и срез напрямую влияют на визуальный объём.

Сухая стрижка как рабочее решение

Альтернативой Кристоф Николя Био называет стрижку на сухие волосы — подход, который всё активнее используют в международной практике. Такой метод позволяет сразу видеть естественное движение, плотность, объём и то, как пряди взаимодействуют между собой, как это бывает у стрижек для тонких волос, где форма решает больше, чем длина.

В результате форма не подавляет текстуру, а работает вместе с ней. Волосы легче укладываются, выглядят гармоничнее и не требуют ежедневного использования фена, утюжка и агрессивных средств стайлинга.

Сравнение: стрижка на влажные и сухие волосы

При работе с влажными волосами мастер ориентируется на условную форму, которая меняется после сушки. Такой подход требует регулярной укладки и постоянного контроля результата.

Стрижка на сухие волосы сразу учитывает реальное поведение прядей, снижает зависимость от термоинструментов и делает результат более стабильным в повседневной жизни.

Как понять, что стрижка вам не подходит

  1. Обратите внимание, как волосы ведут себя без укладки и средств.

  2. Посмотрите, заворачиваются ли концы и теряется ли форма после сушки.

  3. Оцените, можете ли вы носить причёску без постоянного выпрямления или фиксации.

  4. При следующем визите обсудите с мастером возможность работы по сухим волосам, особенно если зимой пряди ведут себя непредсказуемо.

Популярные вопросы о стрижке с учётом текстуры волос

Как выбрать подходящую технику стрижки?

Ориентируйтесь не на тренды, а на поведение волос в сухом виде и ваш повседневный ритм.

Подходит ли сухая стрижка для вьющихся волос?

Чаще всего да, поскольку позволяет сохранить форму завитка и естественный объём.

Нужно ли менять уход после такой стрижки?

Обычно потребность в большом количестве средств снижается, достаточно базового ухода и лёгкой сыворотки.

