Нюд, который больше не скучный: помады 2026 ломают представление о базовом цвете

В 2026 году макияж губ меняет интонацию и уходит от сиюминутных трендов в сторону продуманной эстетики. Цвета становятся спокойнее, сложнее и универсальнее — такими, которые легко вписываются в повседневный образ и при этом выглядят актуально. Речь идёт не о громких заявлениях, а о продуманной палитре, работающей на ощущение современной роскоши, об этом сообщает Jenny.
Главный вектор года — носибельность и визуальная "чистота". Помады перестают быть агрессивным акцентом и всё чаще работают в связке с кожей, тоном и общим образом. В фокусе — оттенки, которые подчёркивают губы, а не перетягивают внимание на себя. Такой подход хорошо ложится на тренд минималистичного макияжа с ухоженной кожей и продуманным уходом за губами зимой.
Нюд по-прежнему остаётся базой, но в 2026 году он становится более романтичным. На смену холодным и "плоским" оттенкам приходят мягкие розово-телесные цвета с тёплым подтоном. Они создают эффект естественных, ухоженных губ и выглядят особенно гармонично в дневном макияже. Подобные оттенки активно использовались на показах Chanel и Aadnevik в сезоне SS26.
Ягодная гамма в новом сезоне становится сдержанной и утончённой. Это не тёмные вамп-оттенки, а приглушённые berry-тона, которые добавляют глубину образу, не утяжеляя его. Такие помады легко адаптируются под офисный макияж и вечерний выход, сохраняя баланс между выразительностью и аккуратностью. Подобный подход был заметен на показах Dior SS26.
Классический красный в 2026 году получает обновление. В моде кирпично-красные оттенки с коричневатым подтоном, которые выглядят сложнее и визуально "дороже". Они менее драматичны, чем чистый алый, но по-прежнему работают как statement и логично продолжают интерес к коричневой помаде. Это универсальный вариант для тех, кто хочет акцента без излишнего давления на образ.
Тёплые карамельные нюды становятся одной из ключевых позиций года. Они одинаково выигрышно смотрятся на смуглой и светлой коже, хорошо сочетаются с бронзером, кремовыми румянами и сатиновым хайлайтером. Такой оттенок легко вписывается в концепцию сдержанной роскоши и подходит для макияжа "на каждый день".
Полупрозрачный вишнёвый — ещё одна версия красного, актуальная в 2026 году. Это лёгкий, сочный цвет, который придаёт губам свежесть без плотного покрытия. Он создаёт эффект "своих губ, но лучше" и отлично работает в паре с минимальным макияжем глаз. Подобные образы были замечены на показе Christian Siriano SS26.
Глубокий кофейно-коричневый оттенок становится неожиданным, но уверенным трендом. Он особенно эффектно смотрится в минималистичных образах, подчёркивая графичность макияжа. Espresso Brown добавляет модный, fashion-forward характер и хорошо сочетается с матовой кожей и нейтральной палитрой теней.
Оценивайте подтон кожи перед покупкой — тёплые оттенки требуют соответствующей базы.
Обращайте внимание на текстуру: полупрозрачные и сатиновые формулы выглядят актуальнее плотных матовых.
Выбирайте универсальные цвета, которые легко комбинируются с вашим базовым макияжем.
Какой оттенок помады самый универсальный в 2026 году?
Soft rose nude и warm caramel nude считаются наиболее адаптивными под разные образы.
Подойдут ли коричневые помады для повседневного макияжа?
Да, при условии минималистичного макияжа кожи и глаз.
Что лучше выбрать: классический красный или его обновлённые версии?
Современные кирпично-красные и вишнёвые оттенки выглядят актуальнее и проще в носке.
Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.