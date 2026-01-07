Нюд, который больше не скучный: помады 2026 ломают представление о базовом цвете

Макияж губ в 2026 году смещается к нюдовым и приглушённым оттенкам — Jenny

В 2026 году макияж губ меняет интонацию и уходит от сиюминутных трендов в сторону продуманной эстетики. Цвета становятся спокойнее, сложнее и универсальнее — такими, которые легко вписываются в повседневный образ и при этом выглядят актуально. Речь идёт не о громких заявлениях, а о продуманной палитре, работающей на ощущение современной роскоши, об этом сообщает Jenny.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губные помады

Общее настроение макияжа губ в 2026 году

Главный вектор года — носибельность и визуальная "чистота". Помады перестают быть агрессивным акцентом и всё чаще работают в связке с кожей, тоном и общим образом. В фокусе — оттенки, которые подчёркивают губы, а не перетягивают внимание на себя. Такой подход хорошо ложится на тренд минималистичного макияжа с ухоженной кожей и продуманным уходом за губами зимой.

Soft Rose Nude

Нюд по-прежнему остаётся базой, но в 2026 году он становится более романтичным. На смену холодным и "плоским" оттенкам приходят мягкие розово-телесные цвета с тёплым подтоном. Они создают эффект естественных, ухоженных губ и выглядят особенно гармонично в дневном макияже. Подобные оттенки активно использовались на показах Chanel и Aadnevik в сезоне SS26.

Soft Berry

Ягодная гамма в новом сезоне становится сдержанной и утончённой. Это не тёмные вамп-оттенки, а приглушённые berry-тона, которые добавляют глубину образу, не утяжеляя его. Такие помады легко адаптируются под офисный макияж и вечерний выход, сохраняя баланс между выразительностью и аккуратностью. Подобный подход был заметен на показах Dior SS26.

Modern Brick Red

Классический красный в 2026 году получает обновление. В моде кирпично-красные оттенки с коричневатым подтоном, которые выглядят сложнее и визуально "дороже". Они менее драматичны, чем чистый алый, но по-прежнему работают как statement и логично продолжают интерес к коричневой помаде. Это универсальный вариант для тех, кто хочет акцента без излишнего давления на образ.

Warm Caramel Nude

Тёплые карамельные нюды становятся одной из ключевых позиций года. Они одинаково выигрышно смотрятся на смуглой и светлой коже, хорошо сочетаются с бронзером, кремовыми румянами и сатиновым хайлайтером. Такой оттенок легко вписывается в концепцию сдержанной роскоши и подходит для макияжа "на каждый день".

Sheer Cherry Red

Полупрозрачный вишнёвый — ещё одна версия красного, актуальная в 2026 году. Это лёгкий, сочный цвет, который придаёт губам свежесть без плотного покрытия. Он создаёт эффект "своих губ, но лучше" и отлично работает в паре с минимальным макияжем глаз. Подобные образы были замечены на показе Christian Siriano SS26.

Espresso Brown

Глубокий кофейно-коричневый оттенок становится неожиданным, но уверенным трендом. Он особенно эффектно смотрится в минималистичных образах, подчёркивая графичность макияжа. Espresso Brown добавляет модный, fashion-forward характер и хорошо сочетается с матовой кожей и нейтральной палитрой теней.

Советы по выбору помады в 2026 году

Оценивайте подтон кожи перед покупкой — тёплые оттенки требуют соответствующей базы. Обращайте внимание на текстуру: полупрозрачные и сатиновые формулы выглядят актуальнее плотных матовых. Выбирайте универсальные цвета, которые легко комбинируются с вашим базовым макияжем.

Популярные вопросы о трендах помад 2026 года

Какой оттенок помады самый универсальный в 2026 году?

Soft rose nude и warm caramel nude считаются наиболее адаптивными под разные образы.

Подойдут ли коричневые помады для повседневного макияжа?

Да, при условии минималистичного макияжа кожи и глаз.

Что лучше выбрать: классический красный или его обновлённые версии?

Современные кирпично-красные и вишнёвые оттенки выглядят актуальнее и проще в носке.