Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Нюд, который больше не скучный: помады 2026 ломают представление о базовом цвете

Макияж губ в 2026 году смещается к нюдовым и приглушённым оттенкам — Jenny
Моя семья » Красота и стиль

В 2026 году макияж губ меняет интонацию и уходит от сиюминутных трендов в сторону продуманной эстетики. Цвета становятся спокойнее, сложнее и универсальнее — такими, которые легко вписываются в повседневный образ и при этом выглядят актуально. Речь идёт не о громких заявлениях, а о продуманной палитре, работающей на ощущение современной роскоши, об этом сообщает Jenny.

Губные помады
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губные помады

Общее настроение макияжа губ в 2026 году

Главный вектор года — носибельность и визуальная "чистота". Помады перестают быть агрессивным акцентом и всё чаще работают в связке с кожей, тоном и общим образом. В фокусе — оттенки, которые подчёркивают губы, а не перетягивают внимание на себя. Такой подход хорошо ложится на тренд минималистичного макияжа с ухоженной кожей и продуманным уходом за губами зимой.

Soft Rose Nude

Нюд по-прежнему остаётся базой, но в 2026 году он становится более романтичным. На смену холодным и "плоским" оттенкам приходят мягкие розово-телесные цвета с тёплым подтоном. Они создают эффект естественных, ухоженных губ и выглядят особенно гармонично в дневном макияже. Подобные оттенки активно использовались на показах Chanel и Aadnevik в сезоне SS26.

Soft Berry

Ягодная гамма в новом сезоне становится сдержанной и утончённой. Это не тёмные вамп-оттенки, а приглушённые berry-тона, которые добавляют глубину образу, не утяжеляя его. Такие помады легко адаптируются под офисный макияж и вечерний выход, сохраняя баланс между выразительностью и аккуратностью. Подобный подход был заметен на показах Dior SS26.

Modern Brick Red

Классический красный в 2026 году получает обновление. В моде кирпично-красные оттенки с коричневатым подтоном, которые выглядят сложнее и визуально "дороже". Они менее драматичны, чем чистый алый, но по-прежнему работают как statement и логично продолжают интерес к коричневой помаде. Это универсальный вариант для тех, кто хочет акцента без излишнего давления на образ.

Warm Caramel Nude

Тёплые карамельные нюды становятся одной из ключевых позиций года. Они одинаково выигрышно смотрятся на смуглой и светлой коже, хорошо сочетаются с бронзером, кремовыми румянами и сатиновым хайлайтером. Такой оттенок легко вписывается в концепцию сдержанной роскоши и подходит для макияжа "на каждый день".

Sheer Cherry Red

Полупрозрачный вишнёвый — ещё одна версия красного, актуальная в 2026 году. Это лёгкий, сочный цвет, который придаёт губам свежесть без плотного покрытия. Он создаёт эффект "своих губ, но лучше" и отлично работает в паре с минимальным макияжем глаз. Подобные образы были замечены на показе Christian Siriano SS26.

Espresso Brown

Глубокий кофейно-коричневый оттенок становится неожиданным, но уверенным трендом. Он особенно эффектно смотрится в минималистичных образах, подчёркивая графичность макияжа. Espresso Brown добавляет модный, fashion-forward характер и хорошо сочетается с матовой кожей и нейтральной палитрой теней.

Советы по выбору помады в 2026 году

  1. Оценивайте подтон кожи перед покупкой — тёплые оттенки требуют соответствующей базы.

  2. Обращайте внимание на текстуру: полупрозрачные и сатиновые формулы выглядят актуальнее плотных матовых.

  3. Выбирайте универсальные цвета, которые легко комбинируются с вашим базовым макияжем.

Популярные вопросы о трендах помад 2026 года

Какой оттенок помады самый универсальный в 2026 году?
Soft rose nude и warm caramel nude считаются наиболее адаптивными под разные образы.

Подойдут ли коричневые помады для повседневного макияжа?
Да, при условии минималистичного макияжа кожи и глаз.

Что лучше выбрать: классический красный или его обновлённые версии?
Современные кирпично-красные и вишнёвые оттенки выглядят актуальнее и проще в носке.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы косметика
Новости Все >
Холостой прогрев двигателя увеличивает износ и расход топлива — вывод Actualno
Азербайджан планирует значительно увеличить экспорт газа
Снижение курса доллара не всегда приводит к падению цен на автомобили — Коротков
В Малави нашли самую раннюю преднамеренную кремацию человека — археолог Томпсон
Агрессивное вождение связывают с чувством безопасности в авто – психолог Твардовская
Капитан Alaska Airlines требует компенсацию от Boeing за инцидент с 737 Max
Диету связали с риском шума в ушах у женщин — American Journal of Epidemiology
Зимние прогулки снижают заболеваемость ОРВИ на 30–50% — терапевт Бурнацкая
Долголетие гренландских китов связано с точным ремонтом ДНК — исследование Earth
Россия заняла седьмую строчку в мире по игристому вину — ООН Comtrade
Сейчас читают
Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Недвижимость
Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Красота и стиль
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Красота и стиль
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Плитка сдает позиции: новая альтернатива делает ванную комнату роскошной без шума, пыли и переплат
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Волосы будто стали легче на воздух: новая стрижка делает объём там, где его не было
Волосы будто стали легче на воздух: новая стрижка делает объём там, где его не было
Последние материалы
Азербайджан планирует значительно увеличить экспорт газа
Стрижка на влажные волосы искажает форму причёски — Bovary
Употребление алкоголя повышает риск рака печени и пищевода
Смесь уксуса, спирта и масла облегчает чистку стекла
Имбирный пирог держит форму и вкус даже на второй день
Свинина с ананасами на картофельной "подушке" готовится в фольге
Неправильное сочетание ретинола и кислот снижает эффективность ухода за кожей
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью
Герань зимой может цвести при температуре 12–15 °C и достаточном освещении — Actualno
Поиски пропавшего рейса MH370 возобновят спустя 11 лет — Sciencepost
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.