Ангелина Ефремова

Кожа бунтует, а вы вините крем: опасные сочетания ухода разрушают эффект изнутри

Неправильное сочетание ретинола и кислот снижает эффективность ухода за кожей
Моя семья » Красота и стиль

Если увлечение уходом за кожей для тебя не просто слово, а часть повседневной рутины, то полка в ванной наверняка забита сыворотками с пипетками, банками с кремами и активами "на все случаи жизни". Логика подсказывает: чем больше мощных ингредиентов, тем быстрее эффект. Но в уходе за кожей эта формула часто не работает. Некоторые сочетания не усиливают результат, а наоборот — сводят его к нулю, об этом сообщает Jenny.

Девушка умывает лицо
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка умывает лицо

Почему активные компоненты нельзя смешивать без системы

Современный уход за кожей строится вокруг активных ингредиентов: ретинола, кислот, витамина C, бензоилпероксида. Каждый из них эффективен сам по себе, но при неправильном сочетании они могут перегружать эпидермис. В итоге вместо ровного тона и сияния появляются покраснение, сухость и ощущение стянутости. Особенно это заметно при чувствительной коже или если ты только начинаешь использовать активы и ещё не выстроил стабильный ритм, о котором всё чаще говорят в контексте ретинола и стабильного ухода.

Ретинол и AHA/BHA-кислоты

Ретинол и кислоты — гликолевая, молочная, салициловая — ускоряют обновление клеток и улучшают текстуру кожи. Однако совместное применение в одной рутине почти всегда заканчивается раздражением. Кожа получает двойной стресс, что проявляется шелушением и покраснением.

Оптимальный вариант — разделить эти компоненты по дням. Например, кислоты использовать один-два раза в неделю вечером, а ретинол — в другие вечера. Такой подход позволяет сохранить эффективность и снизить риск побочных реакций, особенно в периоды, когда кожа и так уязвима из-за климата или сезона.

Ретинол и бензоилпероксид

Бензоилпероксид считается классическим средством против акне и часто входит в уход за проблемной кожей. Но в паре с ретинолом он работает хуже. Бензоилпероксид может деактивировать ретинол и одновременно пересушить кожу.

На практике это выглядит так: больше агрессии — меньше результата. Чтобы избежать этого, логично разносить ингредиенты по разным дням или использовать их в отдельных процедурах в течение недели, сохраняя баланс между лечением акне и восстановлением кожного барьера.

Ретинол и витамин C

Ретинол и витамин C — два самых обсуждаемых компонента в уходе за кожей. Идея объединить их ради "двойного эффекта" звучит заманчиво, но чаще всего приводит к дискомфорту: зуду, покраснению и шелушению.

Причина в разном pH, при котором эти вещества работают максимально эффективно. При одновременном нанесении повышается риск раздражения и снижается их польза. Гораздо рациональнее развести их по времени: витамин C — утром для сияния и антиоксидантной защиты, ретинол — вечером для работы с текстурой кожи, мелкими морщинами и несовершенствами.

Сравнение: совместное использование и раздельные рутины

При одновременном применении активов кожа часто реагирует негативно, особенно если в уходе уже есть очищающие средства с кислотами или агрессивные сыворотки. Раздельные рутины позволяют сохранить баланс: утром — антиоксиданты и SPF, вечером — обновляющие и корректирующие средства. Такой подход особенно актуален в холодное время года, когда базовый зимний уход за кожей требует большей деликатности.

Советы шаг за шагом по использованию активов

  1. Определи ключевые задачи ухода: акне, пигментация, возрастные изменения.

  2. Выбери один основной актив для вечера и один для утра.

  3. Вводи новые компоненты постепенно, начиная с низкой концентрации.

  4. Обязательно используй солнцезащитный крем при применении ретинола и кислот.

Популярные вопросы о сочетании активов в уходе за кожей

Как выбрать активы для чувствительной кожи?
Лучше начинать с одного ингредиента и использовать его 1-2 раза в неделю, отслеживая реакцию кожи.

Что лучше использовать утром — витамин C или кислоты?
В большинстве случаев витамин C подходит для утренней рутины, а кислоты — для вечерней.

Сколько стоит выстроить базовый уход с активами?
Цена зависит от брендов и формул, но эффективную рутину можно собрать и в среднем ценовом сегменте без переплаты за маркетинг.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
