Ангелина Ефремова

Эффект здорового сияния дал сбой: тёплый макияж всё чаще подчёркивает усталость лица

Холодный макияж вытесняет тёплые оттенки в трендах 2026 года — iGlanc
Бьюти-индустрия снова меняет вектор, и на этот раз — довольно резко. Макияж, который годами ассоциировался с "здоровым сиянием", внезапно оказался под вопросом. В 2026 году акцент смещается в сторону холодных оттенков, вдохновлённых эстетикой 90-х и начала нулевых, об этом сообщает iGlanc.

Женщина с красным цветком
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с красным цветком

Почему тёплый макияж утратил позиции

В середине 2010-х тёплые бронзаторы, оранжевые помады и золотистые тени стали практически стандартом. Большую роль сыграли американские бьюти-блогеры с более тёмной кожей и тёплым подтоном, на которых такие оттенки смотрелись органично. Камеры того времени тоже "любили" тёплую палитру — на фото и видео она выглядела сочнее и ровнее.

Постепенно закрепилось мнение, что тёплые тона универсальны, а холодные делают лицо болезненным. Холодно-розовые помады и серые тени исчезли с полок, а макияж 90-х надолго попал в немилость — ровно так же, как и многие тренды макияжа 2026 года, которые сегодня пересобираются заново. Это было осознанное дистанцирование от эстетики супермоделей и глянца конца прошлого века.

Что изменилось спустя десять лет

Сегодня ситуация развернулась в обратную сторону. На слишком светлой коже тёплый макияж всё чаще выглядит не "солнечным", а пятнистым и желтоватым, создавая эффект усталости. Такой образ мало связан с естественным тоном кожи и часто подчёркивает покраснения и несовершенства.

На этом фоне возвращаются иней, перламутр, хром, холодный серый и мягкий розовый. Эти текстуры и оттенки снова воспринимаются свежо и современно, особенно в сочетании с минималистичным тоном лица и аккуратным контурингом.

Иней и хром: в чём разница

Frost — это финиш с перламутровым или полуглянцевым эффектом. Его можно встретить в помадах, румянах и тенях для век. Он ложится ровно, без грубой текстуры, и даёт среднее покрытие с деликатным блеском.

Хром — более смелая история. Это металлический или зеркальный эффект, который активно отражает свет и делает макияж графичным. Такие тени и хайлайтеры выглядят технологично и хорошо работают в вечерних образах, особенно там, где макияж способен визуально выравнивать овал за счёт света и тени.

Всё решает подтон кожи

Главный вывод — тренд не стоит копировать вслепую. Холодные оттенки не универсальны. На коже с тёплым подтоном они могут давать пепельный и тусклый эффект, подчёркивая желтизну и неровности.

Зато для холодного подтона такие продукты становятся настоящим инструментом коррекции. Они визуально выравнивают тон, уменьшают покраснения и даже слегка "собирают" лицо. Именно поэтому в 90-е холодный макияж был негласной униформой супермоделей — от Памелы Андерсон с серыми smoky eyes до Наоми Кэмпбелл и Виктории Бекхэм с ледяными оттенками на веках и губах.

Сравнение тёплого и холодного макияжа

Тёплый макияж строится на бронзаторах, персиковых румянах, золотых тенях и помадах с оранжевым подтоном. Он хорошо смотрится на загорелой или тёплой коже, но на светлой может выглядеть чужеродно.

Холодный макияж использует розовые, серые, сливовые и металлические оттенки. Он подчёркивает фарфоровую кожу, делает образ более собранным и визуально корректирует черты лица, но требует точного подбора подтона.

Советы по выбору холодного макияжа

  1. Определите подтон кожи — посмотрите, какие украшения вам идут больше: серебро или золото.

  2. Начните с одного продукта — например, холодно-розовых румян или серо-тауповых теней.

  3. Используйте увлажняющую базу, чтобы перламутр и хром ложились ровно.

  4. Регулируйте интенсивность — холодные оттенки лучше смотрятся в полупрозрачных слоях.

Популярные вопросы о холодном макияже

Что лучше выбрать для начала — тени или помаду?
Проще всего начать с теней нейтрально-холодной гаммы, они легче адаптируются к разным образам.

Подходит ли холодный макияж для дневного образа?
Да, если использовать матовые или сатиновые текстуры без яркого металлического блеска.

Сколько стоит обновить косметичку под новый тренд?
Минимальный набор из румян и теней можно собрать без серьёзных затрат, не меняя всю косметику сразу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
