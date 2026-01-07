Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гладкая кожа даёт сбой под глазами: незаметная ошибка, которая портит макияж годами

Белые точки под глазами формируются из-за кератина и себума — Vogue
Если ты замечала под глазами крошечные белые точки, которые не болят, не краснеют и будто "впаяны" в кожу, значит, ты уже сталкивалась с одной из самых упрямых косметических особенностей. Они не проходят сами, портят текстуру кожи и делают макияж менее аккуратным. При этом внешне выглядят безобидно и долго остаются без внимания, об этом сообщает Vogue.

Что на самом деле скрывается под белыми точками

Милиумы — это микроскопические кисты, заполненные кератином и кожным салом. Они формируются под роговым слоем кожи, поэтому не имеют выхода наружу. Визуально это плотные, гладкие, белесые "зернышки", которые чаще всего появляются под глазами, на веках и в зоне носа.

Их возникновение напрямую связано с повседневными процессами кожи. Плотные кремы могут создавать окклюзивную пленку и замедлять обновление клеток. Недостаточно тщательное очищение оставляет на поверхности остатки себума и загрязнений, которые со временем уплотняются. Дополнительным фактором становится ультрафиолет: под воздействием солнца кожа утолщается, а мертвые клетки накапливаются быстрее, чем успевают отшелушиваться, особенно в зоне, где часто появляются тёмные круги под глазами.

Почему уход не "растворяет" милиумы

Кремы и сыворотки не способны убрать уже сформировавшийся милиум. У него нет поры, а значит, нет механизма "выхода". Однако уход напрямую влияет на то, будут ли появляться новые элементы.

Особое внимание стоит уделять зоне вокруг глаз. Тяжелые текстуры, насыщенные масла и плотные бальзамы здесь работают против кожи. Если милиумы появились после смены средства, это сигнал, что формула перегружает кожу и нарушает естественный обмен.

Второй ключевой момент — регулярное, но деликатное обновление. Энзимные очищающие средства и мягкие пилинги помогают контролировать избыточное накопление кератина. Они действуют без абразивов и трения, что критично для тонкой кожи вокруг глаз, и создают условия, при которых милиумы формируются значительно реже, особенно в периоды, когда требуется зимний уход за кожей.

Можно ли удалить милиумы самостоятельно

Домашние эксперименты здесь противопоказаны. Милиумы не выдавливаются, не "созревают" и не реагируют на проколы. Попытки убрать их иглой или ногтями почти всегда заканчиваются раздражением, микротравмами и поствоспалительными следами.

Эффективное и безопасное удаление возможно только у специалиста. Дерматолог делает микроскопическую насечку стерильным инструментом и аккуратно извлекает содержимое. Процедура занимает считанные секунды и, как правило, проходит безболезненно. При множественных высыпаниях могут использоваться лазерные методики или криоудаление.

Как снизить риск повторного появления

После удаления важно пересобрать уход. В зоне вокруг глаз лучше использовать легкие, быстро впитывающиеся формулы без ощущения пленки. Очищение должно быть регулярным и щадящим, с акцентом на энзимные продукты. Они поддерживают равномерное обновление кожи и снижают риск повторного накопления кератина.

Не стоит забывать и о внутренней поддержке. Рацион с достаточным количеством витамина C и антиоксидантов помогает коже лучше справляться с окислительным стрессом и замедляет утолщение рогового слоя, которое часто предшествует образованию милиумов.

Плюсы и минусы профессионального удаления

Профессиональное вмешательство имеет очевидные преимущества. Оно позволяет удалить милиум полностью, без риска рубцов и осложнений. Процедура быстрая и не требует длительного восстановления.

К минусам можно отнести необходимость обращения к специалисту и повторных визитов, если милиумов много. Также без корректировки ухода проблема может вернуться, поэтому удаление — это не финал, а часть комплексного подхода.

Советы по уходу за кожей вокруг глаз шаг за шагом

  1. Используй легкие кремы и гели, предназначенные именно для зоны глаз.

  2. Очищай кожу ежедневно мягкими средствами без агрессивных ПАВ.

  3. Добавь энзимное очищение 1-2 раза в неделю.

  4. Защищай кожу от солнца, чтобы не провоцировать утолщение рогового слоя.

  5. Следи за питанием и уровнем антиоксидантов в рационе.

Популярные вопросы о милиумах

Как выбрать крем для кожи вокруг глаз, если есть милиумы

Ищи легкие текстуры без плотных масел и восков, с пометкой "non-comedogenic".

Сколько стоит удаление милиумов у дерматолога

Цена зависит от количества элементов и метода, но обычно процедура относится к базовым косметологическим услугам.

Что лучше — лазер или механическое удаление

При единичных милиумах чаще выбирают механический способ, при множественных — лазер или криометод.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
