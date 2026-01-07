Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Лицо теряет чёткость незаметно: простой предмет включает процессы, которые раньше игнорировали

Гуаша стимулирует лимфоотток и тонус кожи при регулярном применении — Vlasta
Красота и стиль

Зеркало умеет быть прямолинейным и редко щадит самооценку. Отёчность, потеря чёткости овала, мелкие морщины вокруг глаз легко портят настроение даже в хороший день. Хорошая новость в том, что сегодня для этого не нужен радикальный уход или визит к хирургу, об этом сообщает издание Vlasta.

Уход за кожей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за кожей

Что такое гуа ша и почему о нём говорят

Каменная пластина с характерным V-образным вырезом давно перестала быть экзотикой и активно обсуждается в бьюти-среде. Гуаша — это инструмент, пришедший из традиционной восточной практики гуаша, адаптированной под домашний уход за кожей лица. Несмотря на визуальную простоту, эффект от регулярного использования выходит далеко за рамки самовнушения.

Основа методики — работа с лимфатической системой. Именно лимфа отвечает за выведение лишней жидкости и продуктов обмена, которые накапливаются под кожей и формируют отёки. Дерматологи нередко сравнивают этот процесс с "уборкой", которая запускается естественным путём и без агрессивного вмешательства, особенно в контексте лимфодренажа лица.

Детокс-эффект и тонус кожи

Гуаша стимулирует лимфодренаж и помогает организму быстрее избавляться от застойных жидкостей. Это особенно заметно в зоне под глазами, в области щёк и нижней челюсти. Регулярный массаж визуально делает лицо более свежим и "собранным", а кожа выглядит ровнее.

Кроме того, специалисты отмечают, что такая стимуляция может косвенно поддерживать выработку коллагена. За счёт этого мимические морщины вокруг глаз и рта становятся менее выраженными, а контуры лица — более чёткими. При работе со скулами и линией челюсти дополнительно подключаются лицевые мышцы, что усиливает эффект лифтинга.

Как правильно делать массаж гуа ша

Техника важна не меньше самого инструмента. Эксперты советуют выбирать мягкое давление и плавные движения по направлению лимфотока. Слишком интенсивное воздействие не ускорит результат, а наоборот может вызвать дискомфорт.

Перед процедурой кожу необходимо очистить, а затем нанести масло или сыворотку для лица. Это снижает трение, защищает кожу от растяжения и делает массаж более комфортным. Использование масел и сывороток логично вписывается в базовый уход за кожей лица, где важна не только техника, но и подготовка кожи.

Регулярность и реакция кожи

На старте достаточно использовать гуа ша один раз в неделю. Это позволяет оценить реакцию кожи и подобрать комфортную силу нажатия. Лёгкое покраснение после процедуры считается нормой и говорит о притоке крови.

Если появляются синяки, это сигнал снизить давление. После того как движения станут привычными, частоту можно увеличить до 2-3 раз в неделю. Такой режим считается оптимальным для поддержания тонуса и профилактики отёков.

Сравнение гуа ша и роллера для лица

Гуаша и роллер часто относят к одной категории, но задачи у них разные. Роллер больше подходит для поверхностного охлаждающего массажа и снятия утренней отёчности. Гуаша работает глубже, позволяет прорабатывать контуры лица и точечно воздействовать на проблемные зоны. За счёт формы пластина даёт больше контроля над движением и давлением.

Советы по использованию гуа ша шаг за шагом

  1. Очистите кожу мягким средством.

  2. Нанесите масло или сыворотку для лица.

  3. Выполняйте движения от центра к периферии по массажным линиям.

  4. Используйте минимальное давление, особенно в зоне глаз.

  5. Завершите уход увлажняющим кремом.

Популярные вопросы о массаже гуаша

Как выбрать камень для гуаша?

Ориентируйтесь на гладкость поверхности и удобную форму. Материал важен меньше, чем качество обработки.

Сколько стоит гуаша?

Цена зависит от бренда и камня, но базовые модели доступны и не требуют больших вложений.

Что лучше — гуаша или салонный массаж?

Гуа ша подходит для регулярного домашнего ухода, а профессиональные процедуры дают более интенсивный, но краткосрочный эффект.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
