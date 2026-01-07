Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мягкие переходы вместо радикальных перемен: бьюти-тренд с окрашиванием, который переживёт сезон

Окрашивание colour melting стало главным трендом волос 2026 года
В преддверии Нового года желание перемен ощущается особенно остро. Хочется обновить образ, но без резких шагов, которые потом сложно "отыграть" назад. Именно поэтому в моду выходят техники, позволяющие выглядеть свежо и современно, не меняя себя радикально. Одной из них стало окрашивание colour melting.

Плавный переход в окрашивание
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Плавный переход в окрашивание

Что такое "тающий цвет" и в чём его суть

Colour melting, или "плавление цвета", — техника, при которой оттенки словно растворяются друг в друге. Границы между цветами почти неразличимы, а переход выглядит мягким и естественным. Такой эффект достигается за счёт работы сразу с несколькими близкими тонами, которые наносятся внахлёст.

Именно благодаря этой технологии волосы выглядят живыми и объёмными, словно свет "движется" по длине. Не случайно эффект "перетекания цвета" называют ключевым направлением сезона.

Чем colour melting отличается от мелирования и балаяжа

В отличие от мелирования, где используются контрастные пряди от корней, и балаяжа с заметным переходом к кончикам, "тающее" окрашивание полностью избегает резких линий. Здесь нет акцента на отдельных зонах — цвет распределяется равномерно, создавая глубину и мягкие блики.

За счёт этого техника выглядит более натурально и подходит тем, кто хочет освежить образ, не привлекая излишнего внимания к самому факту окрашивания.

Почему это окрашивание удобно в повседневной жизни

Один из главных плюсов colour melting — его практичность. Отрастающие корни не образуют резкого контраста, поэтому причёска долго сохраняет аккуратный вид. Это особенно ценно для тех, кто не готов часто посещать салон.

Кроме того, многослойность оттенков визуально добавляет волосам объёма, что делает технику удачным выбором даже для тонких и прямых прядей.

Кому подойдёт "тающее" окрашивание

В целом техника универсальна, но многое зависит от исходного цвета и структуры волос. На светлой и русой базе эффект достигается проще. Обладательницам тёмных волос чаще всего требуется предварительное осветление, а значит — более внимательный подход к здоровью волос и выбору красителя.

Специалисты напоминают, что любое окрашивание несёт определённые риски, и их важно учитывать заранее. Об этом сообщает The Symbol.

Плюсы и минусы "тающего" окрашивания

Эта техника ценится за баланс между эффектностью и естественностью.

К преимуществам относят:

  • мягкий, натуральный результат;
  • незаметное отрастание;
  • визуальную густоту и глубину цвета;
  • редкую необходимость коррекции.

Среди минусов:

  • возможное осветление тёмной базы;
  • высокие требования к опыту колориста;
  • необходимость регулярного ухода.

Советы по уходу за окрашенными волосами

  1. Используйте увлажняющие и питательные средства для окрашенных волос.
  2. Не забывайте о термозащите при укладке.
  3. Делайте восстанавливающие маски не реже одного раза в неделю.
  4. При необходимости поддерживайте оттенок мягкой тонировкой.
  5. Избегайте агрессивных очищающих средств.

Популярные вопросы о colour melting

Подойдёт ли "тающий цвет" для первого окрашивания?

Да, это один из самых деликатных вариантов для начала экспериментов с цветом.

Нужно ли часто обновлять оттенок?

Нет, благодаря мягким переходам окрашивание долго выглядит аккуратно.

Что выбрать — балаяж или colour melting?

Балаяж даёт более заметный эффект, а "тающий" цвет делает образ максимально естественным.

Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
