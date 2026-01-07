Мягкие переходы вместо радикальных перемен: бьюти-тренд с окрашиванием, который переживёт сезон

В преддверии Нового года желание перемен ощущается особенно остро. Хочется обновить образ, но без резких шагов, которые потом сложно "отыграть" назад. Именно поэтому в моду выходят техники, позволяющие выглядеть свежо и современно, не меняя себя радикально. Одной из них стало окрашивание colour melting.
Colour melting, или "плавление цвета", — техника, при которой оттенки словно растворяются друг в друге. Границы между цветами почти неразличимы, а переход выглядит мягким и естественным. Такой эффект достигается за счёт работы сразу с несколькими близкими тонами, которые наносятся внахлёст.
Именно благодаря этой технологии волосы выглядят живыми и объёмными, словно свет "движется" по длине. Не случайно эффект "перетекания цвета" называют ключевым направлением сезона.
В отличие от мелирования, где используются контрастные пряди от корней, и балаяжа с заметным переходом к кончикам, "тающее" окрашивание полностью избегает резких линий. Здесь нет акцента на отдельных зонах — цвет распределяется равномерно, создавая глубину и мягкие блики.
За счёт этого техника выглядит более натурально и подходит тем, кто хочет освежить образ, не привлекая излишнего внимания к самому факту окрашивания.
Один из главных плюсов colour melting — его практичность. Отрастающие корни не образуют резкого контраста, поэтому причёска долго сохраняет аккуратный вид. Это особенно ценно для тех, кто не готов часто посещать салон.
Кроме того, многослойность оттенков визуально добавляет волосам объёма, что делает технику удачным выбором даже для тонких и прямых прядей.
В целом техника универсальна, но многое зависит от исходного цвета и структуры волос. На светлой и русой базе эффект достигается проще. Обладательницам тёмных волос чаще всего требуется предварительное осветление, а значит — более внимательный подход к здоровью волос и выбору красителя.
Специалисты напоминают, что любое окрашивание несёт определённые риски, и их важно учитывать заранее. Об этом сообщает The Symbol.
Эта техника ценится за баланс между эффектностью и естественностью.
К преимуществам относят:
Среди минусов:
Да, это один из самых деликатных вариантов для начала экспериментов с цветом.
Нет, благодаря мягким переходам окрашивание долго выглядит аккуратно.
Балаяж даёт более заметный эффект, а "тающий" цвет делает образ максимально естественным.
