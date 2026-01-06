Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима расставила всё иначе: один уютный элемент гардероба вытесняет жакеты и свитера

Бабушкин кардиган стал актуальной вещью зимнего гардероба — стилист Ведерникова
Тренд на "ручные" вещи не закончился вместе с тёплым сезоном и уверенно перекочевал в зимний гардероб. Теперь в центре внимания — кардиганы с характером, которые легко вписываются и в повседневные, и в рабочие образы. Они выглядят уютно, но при этом не теряют актуальности, рассказала стилист Маша Ведерникова.

Тёплый кардиган
Тёплый кардиган

Что сегодня называют бабушкиным кардиганом

Речь идёт не о случайной кофте из старого шкафа, а о продуманной вещи с настроением.

"Это плотная шерсть или мохер, выразительная вязка, крупные пуговицы и свободная посадка без потери формы", — говорит стилист Маша Ведерникова.

Современные модели хорошо держат силуэт, не вытягиваются со временем и выглядят аккуратно. Чаще всего это длина до талии или середины бедра, слегка спущенное плечо и чистая линия горловины — без перегруженного декора и театрального ретро. По духу такие вещи близки эстетике уютного трикотажа и тому, как сегодня переосмысливаются свитеры крупной вязки.

Пропорции и рабочие сочетания

Кардигану важно сохранить баланс в образе. Объёмный верх лучше сочетать с более собранным низом: прямыми джинсами, гладкими брюками или узкой юбкой-миди. Такой прием визуально добавляет структуру и не превращает комплект в бесформенный многослойный силуэт.

Если модель удлинённая, талию стоит обозначить ремнем или частично застегнуть пуговицы. В холодную погоду под кардиган логично надеть водолазку или белую рубашку — контраст трикотажа и гладкой ткани делает образ спокойнее и аккуратнее. Этот приём хорошо работает и в логике зимней многослойности, где тепло не конфликтует с пропорциями.

Материалы и фактура: комфорт в приоритете

При выборе кардигана ключевую роль играет состав. Оптимальные варианты — меринос, альпака, кашемир или качественные смесовые ткани. Мохер добавляет воздушности, но требует лаконичного низа, чтобы образ не выглядел перегруженным.

"Чем стабильнее вязка, тем дольше кардиган сохраняет форму и лучше садится по плечам", — отмечает эксперт.

Крупные "косы" хорошо работают с минималистичными брюками и лоферами, а гладкая вязка легко вписывается в офисный дресс-код и может заменить жакет.

Цвета, принты и образы на каждый день

Зимняя база строится вокруг спокойных оттенков: молочного, верблюжьего, графитового, тёмно-синего. Они легко комбинируются и выдерживают активные аксессуары. Для акцента подойдут аргайл, тонкая полоска или глубокие цвета: вишнёвый, тёмно-зелёный, шоколадный.

В рабочем гардеробе кардиган сочетается с рубашкой и нейтральными брюками. Для выхода — с сатиновой юбкой и лаконичным топом. В повседневности он работает с прямыми джинсами и массивной обувью, создавая спокойный городской образ.

Советы по выбору кардигана шаг за шагом

  1. Проверьте посадку плеча — кардиган должен сидеть сразу.

  2. Оцените плотность и вес изделия — слишком легкие модели быстро теряют форму.

  3. Обратите внимание на резинку и пуговицы — они влияют на внешний вид после носки.

  4. В винтаже важно состояние швов, в масс-маркете — чистота линий и фурнитуры.

Популярные вопросы о бабушкиных кардиганах

Как выбрать кардиган для офиса?

Лучше подойдут модели с гладкой вязкой, нейтральным цветом и четкой формой плеча.

Сколько стоит качественный кардиган?

Цена зависит от состава: натуральные материалы дороже, но служат дольше и выглядят аккуратнее.

Что лучше — мохер или кашемир?

Мохер эффектнее визуально, кашемир комфортнее и универсальнее для повседневной носки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
