Гардероб делает шаг назад, чтобы вырваться вперёд: длинные блузы перевернули тренд на джинсы

Тренд 70-х возвращается: длинные блузы и расклёшенные джинсы в сезоне 2025/26 — Vogue
Модные циклы снова ускорились, и на первый план выходит эстетика, знакомая по эпохе 1970-х. Длинные блузы уверенно вытесняют базовые футболки, а расклёшенные джинсы возвращаются в статус ключевой вещи сезона. Этот союз всё чаще появляется и на подиумах, и в городских образах, доказывая, что ретро может выглядеть современно, об этом сообщает Vogue.

Расклешенные брюки
Фото: ru.freepik.com is licensed under public domain
Расклешенные брюки

Семидесятые без нафталина

Осень-зима 2025/26 проходит под знаком аккуратной ностальгии. Дизайнеры не копируют прошлое буквально, а пересобирают его под сегодняшние запросы: обновляют крой, работают с пропорциями и добавляют актуальные материалы. Длинные блузы становятся выразительным элементом образа — они вытягивают силуэт и задают движение. В сочетании с расклёшенными джинсами образ выглядит цельно и актуально, а не как стилизация из костюмерной.

Почему длинные блузы снова работают

Удлинённая блуза — один из самых гибких предметов гардероба. Она одинаково уместна в повседневных, деловых и более нарядных сочетаниях. Асимметрия, запах, завязки или удлинённый подол делают даже простую модель визуально сложнее. В паре с расклёшенными джинсами появляется нужный баланс между расслабленностью и аккуратной женственностью — логика, знакомая по принципам формирования дорогого образа без перегруженных деталей.

Вариации на тему тренда

Один из самых заметных вариантов — асимметричная длинная блуза на тонких бретелях с акцентом у горловины. Такой приём отсылает к бохо-эстетике и подчёркивает дух 70-х. Не теряет актуальности и сочетание с кружевной блузой: деним становится мягче, а образ — легче. Для более собранного настроения подойдут блузы с запахом и неброским цветочным рисунком, особенно в паре со светлыми джинсами-клёш. Классическая удлинённая рубашка — ещё один универсальный вариант, который легко адаптируется под офис или выходной. Чёрная лаконичная блуза добавляет строгости и хорошо работает с жакетом и обувью на каблуке. В холодный сезон на первый план выходят трикотажные блузы — они сохраняют элегантность и поддерживают тренд на уютные фактуры, как и оверсайз-свитеры в зимнем гардеробе.

Сравнение: длинная блуза и базовый топ

Базовые топы остаются практичными, но длинные блузы выигрывают за счёт выразительности. Они формируют образ целиком, а не служат нейтральным фоном. Удлинённый крой лучше поддерживает линию расклёшенных джинсов и не ломает пропорции. К тому же блузы дают больше свободы в выборе фактур — от лёгких тканей до плотного трикотажа.

Плюсы и минусы сочетания

Это сочетание ценят за визуальную гармонию и комфорт. Оно подходит разным типам фигуры и легко адаптируется под сезон.

  • Плюсы: универсальность, актуальность, возможность комбинировать с разной обувью — от ботинок до туфель.
  • Минусы: важно контролировать длину блузы и посадку джинсов, чтобы силуэт не выглядел тяжёлым.

Советы по созданию образа

  1. Выбирайте расклёшенные джинсы с актуальной посадкой и умеренным клёшем.

  2. Определите характер блузы: асимметрия, запах или классический крой.

  3. Добавьте акцент — ремень, сумку или украшение с винтажным настроением.

  4. Завершите образ обувью в зависимости от задачи: каблук для более собранного образа, плоская подошва для повседневного.

Популярные вопросы о расклёшенных джинсах и длинных блузах

Какой длины должна быть блуза?

Лучше всего смотрятся модели, закрывающие линию бедра, но не утяжеляющие нижнюю часть силуэта.

Сколько стоят актуальные модели?

Тренд представлен в разных ценовых сегментах — от масс-маркета до дизайнерских коллекций.

Что выбрать: светлые или тёмные джинсы?

Светлые выглядят расслабленнее, тёмные — строже и универсальнее.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы мода стиль
