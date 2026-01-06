Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Волосы будто стали легче на воздух: новая стрижка делает объём там, где его не было

Стрижка с перьевыми слоями и челкой-занавеской вошла в тренды зимы 2026 — Elle
Моя семья » Красота и стиль

Новый год традиционно становится точкой перезапуска — и для планов, и для внешнего вида. Желание обновиться всё чаще выражается через детали, и прическа здесь играет ключевую роль. Зимой 2026 года в фокус выходит альтернатива привычному бобу, которая выглядит легче и современнее, об этом сообщает Elle.

Стрижка-перья
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стрижка-перья

Стрижка, которая меняет представление о средней длине

Средняя длина долгое время воспринималась как вынужденный этап между короткими и длинными волосами. Однако зимой 2026 года она окончательно выходит из тени и закрепляется как самостоятельный тренд. Речь идет о так называемой перьевой стрижке — варианте длины от плеч до ключиц с мягкими, филигранно проработанными слоями.
Такая форма создает ощущение воздуха и движения, сохраняя плотность волос. За счет легкой градации прическа выглядит ухоженно, но не перегруженно, а общий силуэт — расслабленным и элегантным. Именно такие решения сегодня всё чаще определяют парикмахерские тренды 2026 года.

Почему перьевая стрижка стала заменой бобу

Классический боб остается актуальным, но его четкие линии и графичность подходят не всем. Перьевая стрижка предлагает более мягкий подход: она формирует естественную рамку вокруг лица и выглядит менее строго.
Важная деталь — челка-занавеска. Она не доминирует, а аккуратно дополняет образ, подчеркивая скулы и визуально вытягивая пропорции лица. В результате прическа выглядит адаптивной и легко подстраивается под индивидуальные черты.

Кому подходит перьевая стрижка зимой 2026 года

Этот тренд универсален и не привязан к одному типу внешности или структуре волос. Густые волосы благодаря слоям становятся визуально легче и подвижнее. Тонкие — приобретают объем и перестают выглядеть плоскими, особенно если длина доходит до ключиц и работает на баланс формы, как это часто происходит со стрижками до плеч. Овальное лицо гармонично сохраняет баланс, круглое — выглядит более собранным, угловатые и сердцевидные формы смягчаются за счет плавных линий. Важный плюс — стрижка одинаково хорошо работает на прямых, волнистых и вьющихся волосах, что делает ее удобной для повседневной укладки.

Как укладывать перьевую стрижку

Перьевая форма не требует сложного стайлинга. В повседневном формате достаточно высушить волосы естественным образом и добавить текстурирующий спрей — прическа сохранит эффект легкой небрежности. Если нужен более структурированный результат, можно использовать фен и круглую щетку, слегка приподнимая пряди у корней и акцентируя слои. Такой подход хорошо работает для деловых образов и вечерних выходов.

Сравнение: перьевая стрижка и классический боб

Боб делает акцент на геометрии и четкости линий, что визуально дисциплинирует образ. Перьевая стрижка, напротив, строится на мягкости и динамике, создавая ощущение естественности. При этом средняя длина дает больше вариантов укладки, чем короткий боб, и не требует такого ухода, как длинные волосы. Это компромисс между практичностью и выразительностью.

Плюсы и минусы перьевой стрижки

У этой формы есть очевидные сильные стороны, но важно учитывать и нюансы. К преимуществам относятся универсальность для разных типов волос, визуальный объем без утяжеления, гибкость в укладке и актуальность в зимнем сезоне. Среди ограничений — необходимость поддерживать форму у мастера и аккуратный подбор средств для ухода, чтобы слои сохраняли легкость и не теряли структуру.

Советы по уходу за перьевой стрижкой

  1. Используйте легкие текстурирующие спреи вместо плотных средств.

  2. Регулярно обновляйте форму, чтобы слои не теряли четкость.

  3. Подбирайте уход с учетом типа волос — объемные шампуни и кондиционеры работают лучше всего.

Популярные вопросы о перьевой стрижке

Подходит ли она для тонких волос? Да, за счет слоев волосы выглядят более густыми.
Сложно ли укладывать такую стрижку ежедневно? Нет, базовый результат достигается даже без фена.
Что лучше выбрать зимой 2026 года — боб или среднюю длину? Если важны мягкость и вариативность, перьевая стрижка станет более гибким решением.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы волосы
Новости Все >
В Александрии со дна моря подняли вход Александрийского маяка — SFP Versilia
В швейцарском баре Le Constellation проверок пожарной безопасности не было годами
Астрономы впервые измерили массу и расстояние планеты-изгоя — Earth
Рецепт салата Новогодний с мандаринами, стейком и тыквенными семечками
Рождественский пирог с цыплёнком, рисом и грибами
Учёные выявили семейства летучих мышей с повышенным эпидемическим риском — Earth
Сверхмассивную черную дыру массой 50 млн Солнц обнаружили в ранней Вселенной
Гонконгский грипп в России вызывает потерю слуха и пневмонию — терапевт Чернышова
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Куриный стейк Солсбери доводят до готовности в грибном соусе — Allrecipes
Сейчас читают
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Красота и стиль
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Кукольный эффект без перебора: техника нанесения туши, которая не превращает ресницы в паучьи лапки
Кукольный эффект без перебора: техника нанесения туши, которая не превращает ресницы в паучьи лапки
Последние материалы
Туристам рекомендовано всегда носить паспорт или копию — гендиректор Рубцов
Стрижка с перьевыми слоями и челкой-занавеской вошла в тренды зимы 2026 — Elle
Городская навигация точнее работает при сочетании GPS и Wi-Fi
Гостевая сеть Wi-Fi защищает домашние устройства
Красную помаду применяют в повседневном и вечернем макияже
Зимой малиновки испытывают дефицит корма из-за промерзшей почвы — Aptaerials.co.uk
В Александрии со дна моря подняли вход Александрийского маяка — SFP Versilia
Рыбы ощущают сниженную концентрацию в период ретро-Меркурия
Новых рекордов не будет: прогноз РАН о ценах на золото в 2026 году
Лягушки поглощают кислород через пористую влажную кожу - герпетолог Рэксуорти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.