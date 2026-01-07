Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Вещь, которую будут носить всю зиму и весну: трикотажный хит, не теряющий актуальности годами

Кардиганы slim fit признаны базой сезона весна–лето 2026 — Harper's Bazaar
Моя семья » Красота и стиль

Уютный трикотаж снова выходит на первый план: январь 2026 обещает стать месяцем, когда кардиган занимает ключевое место в гардеробе. Мода смещает акцент в сторону женственных силуэтов, поэтому именно приталенная модель становится главным фаворитом. Такой кардиган работает и как тёплый слой, и как стильный акцент. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Образ с кардиганом
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Образ с кардиганом

Почему кардиган остаётся незаменимой вещью зимой

Кардиган давно доказал свою практичность — он выручал и в прохладные летние дни, и во время внезапных зимних перепадов температуры. Универсальность этой вещи в том, что она подходит для любого сценария: её легко повязать на плечи в тёплую погоду или надеть под плотный жакет в морозы. Slim fit-силуэт привлекает тем, что подчёркивает мягкие линии фигуры и визуально делает образ более собранным. Такая модель выглядит элегантно даже с минимальным количеством аксессуаров.

Трикотаж в этом сезоне играет роль базового инструмента, который помогает формировать женственный стиль. Плотные, хорошо удерживающие форму материалы становятся основой для многослойных решений. А аккуратная посадка делает кардиган пригодным как для деловых комплектов, так и для расслабленных комбинаций на каждый день.

Важное преимущество slim fit-моделей — то, насколько легко они адаптируются к любым формам низа. Укороченные брюки, широкие джинсы, классические юбки или силуэтные варианты — все они поддерживают эстетику стройного верха. Нейтральная палитра также расширяет варианты применения: белый, серый, бежевый или чёрный кардиган становится основой продуманного гардероба и перекликается с мягкими фактурами.

Модные акценты сезона весна-лето 2026

На подиумах дизайнеры демонстрируют переход от оверсайза к аккуратным, более структурированным решениям. Ladylike-направление укрепляется, и кардиганы slim fit становятся его центральным элементом. У них ровная линия плеч, чёткая посадка и продуманные пропорции, которые создают ощущение лёгкости.

Ключевое внимание уделяется деталям. Пуговицы подбираются таким образом, чтобы не отвлекать от формы: их делают в цвет трикотажа или из деликатного перламутра. Такой подход делает модель универсальной и долговечной. Материал имеет значение не меньше фасона — натуральная шерсть, кашемир или их тёплые бленды обеспечивают комфорт и сохраняют форму в течение нескольких сезонов.

Кардиган slim fit идеально подходит для зимних и ранневесенних холодов, когда хочется заменить привычные свитеры на что-то менее объёмное. Он легко вписывается в офисный дресс-код и помогает разнообразить привычные комплекты. В повседневных образах его часто комбинируют с джинсами-клеш, плавно отсылающими к эстетике 60-х, или с рубашками, создающими многослойность.

Советы по выбору кардигана

Выбирайте плотный трикотаж - он лучше держит форму. Нейтральные оттенки сделают кардиган частью базового гардероба. Обращайте внимание на фурнитуру: незаметные пуговицы помогут в создании гармоничного силуэта. Если нужен универсальный вариант для офиса, выбирайте длину до линии бёдер. Для более расслабленных выходов подойдут укороченные модели.

Популярные вопросы

Как подобрать slim fit-кардиган для зимы

Лучше ориентироваться на шерсть или кашемир — они сохраняют тепло и формируют аккуратный верхний слой.

С чем носить приталенный кардиган

Он сочетается с брюками-сигаретами, джинсами-клеш, юбками-миди и рубашками.

На что обращать внимание при покупке

На качество трикотажа, ровность швов, плотность посадки и фурнитуру, которая не перетягивает внимание.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль одежда советы красота гардероб
Новости Все >
Боли в спине усилили проблемы со сном у пожилых мужчин — Innovation in Aging
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
Центральные банки активно покупают золото — WGC
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
В России подведены итоги лотерейного года, раскрыта география удачи
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
7 января усиливает потребность в замедлении и самоконтроле
В 2026 году советуют сочетать проверенные и новые гибриды томатов
Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Сейчас читают
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Красота и стиль
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
Боли в спине усилили проблемы со сном у пожилых мужчин — Innovation in Aging
Саудовская Аравия замахнулась на самый большой аэропорт в мире — The Sun
Олимпийки и анораки в 2026 встраивают в городские образы
Влажные кухонные полотенца на кране повышают риск распространения бактерий
В Долине Царей находят гробницы спустя 200 лет раскопок — египтолог Салима Икрам
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
Собаки узнают хозяев спустя годы по запаху и голосу
Бактерии в стиральной машине вызывают запах чистого белья — Southern Living
Плащеносная акула вынашивает потомство до 3,5 лет
Антарктические вулканы пробуждаются из-за дегляциации — Science&Vie
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.