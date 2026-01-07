Вещь, которую будут носить всю зиму и весну: трикотажный хит, не теряющий актуальности годами

Кардиганы slim fit признаны базой сезона весна–лето 2026 — Harper's Bazaar

Уютный трикотаж снова выходит на первый план: январь 2026 обещает стать месяцем, когда кардиган занимает ключевое место в гардеробе. Мода смещает акцент в сторону женственных силуэтов, поэтому именно приталенная модель становится главным фаворитом. Такой кардиган работает и как тёплый слой, и как стильный акцент. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Образ с кардиганом

Почему кардиган остаётся незаменимой вещью зимой

Кардиган давно доказал свою практичность — он выручал и в прохладные летние дни, и во время внезапных зимних перепадов температуры. Универсальность этой вещи в том, что она подходит для любого сценария: её легко повязать на плечи в тёплую погоду или надеть под плотный жакет в морозы. Slim fit-силуэт привлекает тем, что подчёркивает мягкие линии фигуры и визуально делает образ более собранным. Такая модель выглядит элегантно даже с минимальным количеством аксессуаров.

Трикотаж в этом сезоне играет роль базового инструмента, который помогает формировать женственный стиль. Плотные, хорошо удерживающие форму материалы становятся основой для многослойных решений. А аккуратная посадка делает кардиган пригодным как для деловых комплектов, так и для расслабленных комбинаций на каждый день.

Важное преимущество slim fit-моделей — то, насколько легко они адаптируются к любым формам низа. Укороченные брюки, широкие джинсы, классические юбки или силуэтные варианты — все они поддерживают эстетику стройного верха. Нейтральная палитра также расширяет варианты применения: белый, серый, бежевый или чёрный кардиган становится основой продуманного гардероба и перекликается с мягкими фактурами.

Модные акценты сезона весна-лето 2026

На подиумах дизайнеры демонстрируют переход от оверсайза к аккуратным, более структурированным решениям. Ladylike-направление укрепляется, и кардиганы slim fit становятся его центральным элементом. У них ровная линия плеч, чёткая посадка и продуманные пропорции, которые создают ощущение лёгкости.

Ключевое внимание уделяется деталям. Пуговицы подбираются таким образом, чтобы не отвлекать от формы: их делают в цвет трикотажа или из деликатного перламутра. Такой подход делает модель универсальной и долговечной. Материал имеет значение не меньше фасона — натуральная шерсть, кашемир или их тёплые бленды обеспечивают комфорт и сохраняют форму в течение нескольких сезонов.

Кардиган slim fit идеально подходит для зимних и ранневесенних холодов, когда хочется заменить привычные свитеры на что-то менее объёмное. Он легко вписывается в офисный дресс-код и помогает разнообразить привычные комплекты. В повседневных образах его часто комбинируют с джинсами-клеш, плавно отсылающими к эстетике 60-х, или с рубашками, создающими многослойность.

Советы по выбору кардигана

Выбирайте плотный трикотаж - он лучше держит форму. Нейтральные оттенки сделают кардиган частью базового гардероба. Обращайте внимание на фурнитуру: незаметные пуговицы помогут в создании гармоничного силуэта. Если нужен универсальный вариант для офиса, выбирайте длину до линии бёдер. Для более расслабленных выходов подойдут укороченные модели.

Популярные вопросы

Как подобрать slim fit-кардиган для зимы

Лучше ориентироваться на шерсть или кашемир — они сохраняют тепло и формируют аккуратный верхний слой.

С чем носить приталенный кардиган

Он сочетается с брюками-сигаретами, джинсами-клеш, юбками-миди и рубашками.

На что обращать внимание при покупке

На качество трикотажа, ровность швов, плотность посадки и фурнитуру, которая не перетягивает внимание.