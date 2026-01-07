Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Спорт вне спорта: вещи, которые превращают любой образ в стильный, даже если вы идёте в офис

Олимпийки и анораки в 2026 встраивают в городские образы
Моя семья » Красота и стиль

Внимание к спортивным элементам в гардеробе снова выходит на первый план: в 2026 году привычные вещи из зала начинают работать в повседневных и даже в нарядных сочетаниях. Мода пересматривает отношение к комфорту, превращая athleisure в инструмент самовыражения. Удивляет то, насколько легко спортивные силуэты адаптируются под новые сценарии.

Городской спортивный образ
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Городской спортивный образ

Как спортивные вещи стали частью современной базовой моды

История спортивного гардероба давно связана с идеей свободы и практичности. Когда женщины постепенно отказывались от корсетов, дизайнеры искали новые формы, которые позволяли двигаться свободно. Именно тогда спортивная эстетика начала формировать будущий повседневный стиль. В XX веке каждая спортивная тенденция давала моду на новые вещи: от легинсов эпохи аэробики до кроссовок, которые со временем стали обязательной частью городского образа.

В 2026 году спортивный стиль вновь трансформируется. Он отходит от сугубо функционального назначения и становится частью сложных ансамблей. Бренды переосмысляют привычные формы: спортивный костюм дополняют рубашкой, утончёнными аксессуарами или лаконичной обувью, чтобы композиция выглядела уравновешенно. Такой подход позволяет использовать привычные вещи в деловом или casual-ключе.

Особую роль играют легинсы — возвращаясь в моду, они становятся частью продуманных вертикальных силуэтов. Их соединяют с обувью на каблуке или удлинёнными жакетами, чтобы подчеркнуть линии фигуры. Спортивные куртки и анораки, наоборот, создают мягкий контраст с юбками-миди и строгими топами, формируя стильный баланс.

Как адаптировать спортшик под разные образы

Модные показы весны-лета 2026 подчёркивают главную тенденцию: спортивный "низ" и структурированный "верх" прекрасно работают вместе. Брюки свободного кроя или плотные легинсы сочетаются с жакетами, создавая аккуратный силуэт. Такой приём применяют многие дизайнеры, делая образы лаконичными и современными.

Спортивная куртка остаётся универсальным элементом. Её носят с платьями, строгими рубашками и обувью на небольшом каблуке. Она помогает смягчить официальный образ и привнести в него динамику. Даже кроссовки в 2026 году меняются: slim fit-модели с тонкой подошвой выглядят более элегантно. Их делают из кожи, замши или атласа, благодаря чему они гармонично вписываются в минималистичные и вечерние луки.

Почему athleisure снова на пике

Современный спортивный стиль отвечает запросам времени: гибкость, комфорт, вариативность. Такие вещи не требуют конкретного повода, они подстраиваются под ритм дня. Athleisure становится не просто направлением, а полноценным подходом к формированию гардероба. Он позволяет сочетать удобство и эстетику, не жертвуя индивидуальностью.

Советы по выбору

Чтобы встроить элементы athleisure в гардероб, важно учитывать пропорции. Выбирайте вещи нейтральных оттенков — они легче комбинируются. Обращайте внимание на материалы: плотный трикотаж, качественная синтетика, кожа или замша делают образ более структурным. Обувь выбирайте с учётом посадки и сценария — slim fit-кроссовки подойдут даже к платьям, сообщает the Symbol.

Популярные вопросы

Как выбрать спортивный костюм для повседневных образов

Лучше ориентироваться на модели с лаконичным кроем и нейтральной палитрой — они легче сочетаются с рубашками, тренчами и аксессуарами.

Что лучше сочетать с легинсами

Удлинённые жакеты, структурированные пальто и обувь на каблуке формируют гармоничный силуэт.

Сколько стоят актуальные спортивные вещи

Цены варьируются в зависимости от бренда: премиальные модели дороже, но качественные вещи держат форму и служат дольше.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль спорт одежда советы гардероб
Новости Все >
Боли в спине усилили проблемы со сном у пожилых мужчин — Innovation in Aging
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
Центральные банки активно покупают золото — WGC
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
В России подведены итоги лотерейного года, раскрыта география удачи
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
7 января усиливает потребность в замедлении и самоконтроле
В 2026 году советуют сочетать проверенные и новые гибриды томатов
Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Сейчас читают
Анализ костей указал на длительное соседство волков и людей — доктор Флинк
Наука и техника
Анализ костей указал на длительное соседство волков и людей — доктор Флинк
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Красота и стиль
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
Бактерии в стиральной машине вызывают запах чистого белья — Southern Living
Антарктические вулканы пробуждаются из-за дегляциации — Science&Vie
Плащеносная акула вынашивает потомство до 3,5 лет
Масло шиповника уменьшает морщины и улучшает тон кожи — Folha Vitoria
Весы склонны прощать ради сохранения гармонии
В России с 9 января вводят штрафы за тонировку для временно ввезённых авто
Окрашивание colour melting стало главным трендом волос 2026 года
Декоративная штукатурка с использованием ткани позволяет создать рельефную стену
Пивной гуляш с мясом томят в соусе из темного пива 1 час
Зимний посев позволяет получить раннее и пышное цветение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.