Главный секрет стиля этой зимы прячется под платьем: цветные колготки — оружие против серости и скуки

Ярко-красные колготки добавляют игривости строгому зимнему пальто — Harper's Bazaar

Яркие колготки продолжают завоевывать зимние гардеробы, превращаясь из смелого акцента в полноценный тренд. В этом сезоне палитра стала еще разнообразнее, предлагая бесконечные возможности для самовыражения. Об этом свидетельствуют образы знаменитостей и модных инфлюенсеров по всему миру.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Ноги в колготках

Почему цветные колготки стали хитом

Прошлой зимой цветные колготки громко заявили о себе, а теперь прочно вошли в моду. Особенно популярны оттенки красного — от алого до винного, которые идеально контрастируют с зимней палитрой серого, черного и бежевого. Этот аксессуар способен мгновенно преобразить даже самый скромный базовый образ, добавив ему дерзости, игривости или элегантности, в зависимости от выбранного цвета.

Ключевое преимущество цветных колготок — их универсальность. Они уместны как в повседневной городской носке, так и в праздничном луке, позволяя экспериментировать без радикальной смены всего гардероба. Это доступный способ быть на волне тренда, утверждает Harper's Bazaar.

"Цветные колготки — это самый простой и эффектный способ добавить цвета в зимний образ. Они ломают монотонность холодного сезона и придают наряду характер", — отмечают стилисты.

С чем носить цветные колготки: главные правила

Успех образа с таким ярким акцентом зависит от грамотного сочетания. Основное правило — уравновешивание. Если колготки насыщенного цвета, верхняя часть образа должна быть более сдержанной. Идеальными партнерами станут вещи нейтральных оттенков: черное, серое, бежевое, белое пальто или платье.

Важно обращать внимание на пропорции и общий баланс. С короткими юбками и платьями лучше выбирать колготки плотные, матовые или с мелкой фактурой. С объемными свитерами и джинсами можно позволить себе более тонкие и яркие модели. Не стоит бояться комбинировать цвета, главное — чтобы они сочетались между собой, создавая гармоничную палитру.

Плюсы и минусы цветных колготок

Как и любой яркий акцент, цветные колготки имеют свои особенности, которые важно учитывать.

Их главное достоинство — способность моментально оживить любой базовый комплект, будь то простое черное платье или строгий костюм. Они притягивают взгляд, делая образ запоминающимся и стильным без значительных затрат. Кроме того, они позволяют экспериментировать с цветом даже в строгом офисном дресс-коде.

Однако есть и нюансы. Яркие колготки визуально привлекают внимание к ногам, поэтому важно учитывать особенности фигуры. Не все оттенки одинаково хорошо сочетаются с любой обувью — это требует тщательного подбора. Также необходимо следить за качеством изделия: дешевые колготки могут быстро потерять вид или иметь неравномерную окраску.

Пять идей образов с цветными колготками

Вот несколько проверенных способов интегрировать этот тренд в свой зимний гардероб.

Классика жанра: с маленьким черным платьем. Наденьте алые или бордовые колготки под простое черное платье-футляр. Дополните образ лаконичной черной обувью на каблуке или грубой подошве и минималистичными украшениями. Это беспроигрышный вариант для коктейля или романтического ужина. Тотальный лук в одном цвете. Создайте монохромный образ, обыграв разные оттенки одного цвета. Например, бордовая водолазка, юбка цвета марсалы, колготки винного оттенка и туфли-лодочки алого цвета. Добавьте серебряные аксессуары, чтобы разбавить глубину цвета. Контраст с верхней одеждой. Наденьте яркие колготки под платье-свитер или юбку нейтрального оттенка (бежевого, серого, белого) и дополните образом объемное шерстяное пальто или пуховик. Это добавит образу неожиданности и согреет. Повседневный шик с денимом. Сочетайте темно-синие или черные скинни-джинсы с яркими колготками, выглядывающими под закатанными брючинами. Добавьте объемный свитер, грубые ботинки и объемную сумку. Получится модный и комфортный городской look. Нежная контрастность. Пастельное платье (пудрово-розовое, голубое, сиреневое) в сочетании с колготками насыщенного, но не кричащего оттенка (баклажанового, изумрудного, темно-бирюзового) создаст тонкий и изысканный контраст. Дополните образ замшевыми ботильонами и мягкой сумкой.

Частые вопросы о цветных колготках

Какую обувь выбрать к цветным колготкам?

Идеально подойдет обувь нейтральных цветов: черная, темно-серая, бежевая или коричневая. Можно выбрать обувь в тон колготкам для эффекта монохрома, но это требует уверенности в себе. Белая обувь создаст свежий контраст с темными оттенками колготок.

Какие цвета колготок будут самыми модными зимой 2026?

Помимо всей палитры красного (от алого до бургунди), в тренде глубокие изумрудные и хвойные оттенки, насыщенный синий (кобальт, берлинская лазурь), а также сложные фиолетовые и сливовые тона. Актуальны и приглушенные, "пыльные" варианты ярких цветов.

Можно ли носить цветные колготки в офис?

Да, если дресс-код не слишком строгий. Выбирайте колготки плотные, матовые и сдержанных, глубоких оттенков: бордовые, темно-синие, темно-зеленые, графитовые. Сочетайте их с классической юбкой-карандаш или платьем-футляром нейтрального цвета и закрытой элегантной обувью.