Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Губы берут слово первыми: оттенки помады, которые в 2026 году вытесняют весь остальной макияж

Красную помаду применяют в повседневном и вечернем макияже
Моя семья » Красота и стиль

В новом сезоне помада перестаёт быть просто завершающим штрихом макияжа и становится главным выразительным акцентом образа. Подиумы весны-лета 2026 показали, что визажисты делают ставку на цвет, характер и индивидуальность, а не на универсальные схемы. От дерзких розовых до почти незаметных нюдов — тренды предлагают широкий выбор настроений.

Девушка с розовой помадой
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка с розовой помадой

Ярко-розовая помада: эффект фламинго

Самым обсуждаемым бьюти-ходом показов стала насыщенная розовая помада с показа Chloé. Этот оттенок уже получил неофициальное название flamingo lips и уверенно закрепился в списке трендов 2026 года. Его ключевая особенность — максимальная выразительность при минимализме в остальном макияже.

Чтобы образ выглядел гармонично, важно подобрать "свой" розовый: холодный, тёплый или с ягодным подтоном. Визажисты советуют оставлять губы единственным акцентом, ограничиваясь лёгким тоном, консилером и аккуратно уложенными бровями. Такой приём делает макияж современным и визуально дорогим.

Красная помада без крайностей

Классический красный в 2026 году меняется, но не исчезает. На показе Fendi был представлен глубокий, сбалансированный оттенок без выраженного ухода в холод или тепло. Именно такая красная помада считается самой универсальной.

В дневном макияже она работает как самостоятельный акцент, а вечером легко сочетается со сдержанными смоки или тонкими стрелками. Такой вариант особенно ценят те, кто хочет выглядеть эффектно без сложных техник и перегруженных деталей.

Коралловый баланс для повседневных образов

Тем, кто предпочитает мягкие и романтичные решения, дизайнеры предлагают коралловые оттенки. Версия с показа Louis Vuitton показала, насколько гибким может быть этот цвет. Он одинаково уместен и в полупрозрачном формате с эффектом влажных губ, и в плотной матовой текстуре с чётким контуром.

Коралловая помада легко адаптируется под разные случаи — от повседневного макияжа до вечернего выхода, сохраняя ощущение свежести и женственности.

Возвращение коричневых оттенков

Ностальгия по 90-м продолжает влиять на бьюти-тренды, и коричневая помада снова выходит на первый план. Она ценится за универсальность и способность "собирать" макияж. Оттенки варьируются от тёплого шоколада до холодного серо-коричневого, позволяя подобрать вариант под любой тон кожи.

Интерес к этому направлению поддерживает и тренд на коричневую помаду, которая остаётся актуальной и в новом сезоне, но приобретает более мягкое и благородное звучание.

Нюд: "ваши губы, только лучше"

Минимализм в 2026 году строится вокруг естественности. Нюдовые помады больше не уходят в серые и холодные оттенки. В приоритете — натуральные розовые тона, максимально близкие к естественному цвету губ.

Идея проста: губы должны выглядеть ухоженными, объёмными и живыми, без ощущения макияжа. Такой подход делает нюд универсальным выбором как для офиса, так и для повседневной жизни. Об этом сообщает The Symbol.

Трендовые оттенки помады 2026

Розовая помада подходит для смелых образов и требует минимализма в остальном макияже. Красная остаётся универсальной классикой для любого времени суток. Коралловая выигрывает за счёт гибкости и мягкости, а коричневая подчёркивает черты лица и добавляет образу глубины. Нюдовые оттенки работают как база, усиливая естественную красоту без лишнего акцента.

Плюсы и минусы актуальных трендов

Современные оттенки помад позволяют легко адаптировать макияж под настроение и стиль. Они подчёркивают индивидуальность и не требуют сложных техник нанесения.
При этом яркие цвета требуют аккуратного подбора оттенка и состояния кожи губ, а нюд может выглядеть блекло без правильного ухода и текстуры.

Советы по выбору помады в 2026 году

  1. Оцените подтон кожи перед покупкой оттенка.
  2. Выбирайте текстуру в зависимости от образа жизни и климата.
  3. Делайте губы главным акцентом или, наоборот, частью общего минимализма.

Дополнительное внимание в новом сезоне уделяется финишам — от матовых до сияющих, включая эффект зеркальной глазури для губ, который усиливает визуальный объём и свежесть макияжа.

Популярные вопросы о помаде 2026

Какой оттенок подойдёт для повседневного макияжа?

Нюдовые и коралловые тона считаются самыми универсальными.

Что лучше выбрать для вечернего выхода?

Глубокий красный или насыщенный розовый с минималистичным макияжем глаз.

Какая текстура в тренде?

На пике популярности — комфортные матовые формулы и сияющие финиши без липкости.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы губы лицо макияж красота
Новости Все >
В Александрии со дна моря подняли вход Александрийского маяка — SFP Versilia
В швейцарском баре Le Constellation проверок пожарной безопасности не было годами
Астрономы впервые измерили массу и расстояние планеты-изгоя — Earth
Рецепт салата Новогодний с мандаринами, стейком и тыквенными семечками
Рождественский пирог с цыплёнком, рисом и грибами
Учёные выявили семейства летучих мышей с повышенным эпидемическим риском — Earth
Сверхмассивную черную дыру массой 50 млн Солнц обнаружили в ранней Вселенной
Гонконгский грипп в России вызывает потерю слуха и пневмонию — терапевт Чернышова
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Куриный стейк Солсбери доводят до готовности в грибном соусе — Allrecipes
Сейчас читают
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Домашние животные
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Красота и стиль
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Кукольный эффект без перебора: техника нанесения туши, которая не превращает ресницы в паучьи лапки
Кукольный эффект без перебора: техника нанесения туши, которая не превращает ресницы в паучьи лапки
Последние материалы
Новых рекордов не будет: прогноз РАН о ценах на золото в 2026 году
Лягушки поглощают кислород через пористую влажную кожу - герпетолог Рэксуорти
Нереалистичная цель — одна из главных причин провала в ведении бюджета
В швейцарском баре Le Constellation проверок пожарной безопасности не было годами
Остатки моющих средств и бактерии в стиральной машине ухудшают запах белья
Недосып усиливает тусклость и отёки кожи лица
Социальная психология объясняет конфликты из-за пищевых предпочтений
Глубоководные медузы без нароста остались только в Арктике — биолог Монтенегро
Перец Биг Мама плодоносит до заморозков на грядках
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.