Губы берут слово первыми: оттенки помады, которые в 2026 году вытесняют весь остальной макияж

Красную помаду применяют в повседневном и вечернем макияже

В новом сезоне помада перестаёт быть просто завершающим штрихом макияжа и становится главным выразительным акцентом образа. Подиумы весны-лета 2026 показали, что визажисты делают ставку на цвет, характер и индивидуальность, а не на универсальные схемы. От дерзких розовых до почти незаметных нюдов — тренды предлагают широкий выбор настроений.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка с розовой помадой

Ярко-розовая помада: эффект фламинго

Самым обсуждаемым бьюти-ходом показов стала насыщенная розовая помада с показа Chloé. Этот оттенок уже получил неофициальное название flamingo lips и уверенно закрепился в списке трендов 2026 года. Его ключевая особенность — максимальная выразительность при минимализме в остальном макияже.

Чтобы образ выглядел гармонично, важно подобрать "свой" розовый: холодный, тёплый или с ягодным подтоном. Визажисты советуют оставлять губы единственным акцентом, ограничиваясь лёгким тоном, консилером и аккуратно уложенными бровями. Такой приём делает макияж современным и визуально дорогим.

Красная помада без крайностей

Классический красный в 2026 году меняется, но не исчезает. На показе Fendi был представлен глубокий, сбалансированный оттенок без выраженного ухода в холод или тепло. Именно такая красная помада считается самой универсальной.

В дневном макияже она работает как самостоятельный акцент, а вечером легко сочетается со сдержанными смоки или тонкими стрелками. Такой вариант особенно ценят те, кто хочет выглядеть эффектно без сложных техник и перегруженных деталей.

Коралловый баланс для повседневных образов

Тем, кто предпочитает мягкие и романтичные решения, дизайнеры предлагают коралловые оттенки. Версия с показа Louis Vuitton показала, насколько гибким может быть этот цвет. Он одинаково уместен и в полупрозрачном формате с эффектом влажных губ, и в плотной матовой текстуре с чётким контуром.

Коралловая помада легко адаптируется под разные случаи — от повседневного макияжа до вечернего выхода, сохраняя ощущение свежести и женственности.

Возвращение коричневых оттенков

Ностальгия по 90-м продолжает влиять на бьюти-тренды, и коричневая помада снова выходит на первый план. Она ценится за универсальность и способность "собирать" макияж. Оттенки варьируются от тёплого шоколада до холодного серо-коричневого, позволяя подобрать вариант под любой тон кожи.

Интерес к этому направлению поддерживает и тренд на коричневую помаду, которая остаётся актуальной и в новом сезоне, но приобретает более мягкое и благородное звучание.

Нюд: "ваши губы, только лучше"

Минимализм в 2026 году строится вокруг естественности. Нюдовые помады больше не уходят в серые и холодные оттенки. В приоритете — натуральные розовые тона, максимально близкие к естественному цвету губ.

Идея проста: губы должны выглядеть ухоженными, объёмными и живыми, без ощущения макияжа. Такой подход делает нюд универсальным выбором как для офиса, так и для повседневной жизни. Об этом сообщает The Symbol.

Трендовые оттенки помады 2026

Розовая помада подходит для смелых образов и требует минимализма в остальном макияже. Красная остаётся универсальной классикой для любого времени суток. Коралловая выигрывает за счёт гибкости и мягкости, а коричневая подчёркивает черты лица и добавляет образу глубины. Нюдовые оттенки работают как база, усиливая естественную красоту без лишнего акцента.

Плюсы и минусы актуальных трендов

Современные оттенки помад позволяют легко адаптировать макияж под настроение и стиль. Они подчёркивают индивидуальность и не требуют сложных техник нанесения.

При этом яркие цвета требуют аккуратного подбора оттенка и состояния кожи губ, а нюд может выглядеть блекло без правильного ухода и текстуры.

Советы по выбору помады в 2026 году

Оцените подтон кожи перед покупкой оттенка. Выбирайте текстуру в зависимости от образа жизни и климата. Делайте губы главным акцентом или, наоборот, частью общего минимализма.

Дополнительное внимание в новом сезоне уделяется финишам — от матовых до сияющих, включая эффект зеркальной глазури для губ, который усиливает визуальный объём и свежесть макияжа.

Популярные вопросы о помаде 2026

Какой оттенок подойдёт для повседневного макияжа?

Нюдовые и коралловые тона считаются самыми универсальными.

Что лучше выбрать для вечернего выхода?

Глубокий красный или насыщенный розовый с минималистичным макияжем глаз.

Какая текстура в тренде?

На пике популярности — комфортные матовые формулы и сияющие финиши без липкости.