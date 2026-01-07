Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Масло, которое стирает морщины: естественный лифтинг дома, и кожа становится мягкой как у ребёнка

Масло шиповника уменьшает морщины и улучшает тон кожи — Folha Vitoria
Моя семья » Красота и стиль

Натуральные средства для ухода за кожей становятся всё популярнее, и одно из них выделяется особенно заметно. Масло шиповника, известное своим мягким воздействием и способностью улучшать состояние кожи, вновь оказалось в центре внимания. Его используют для уменьшения морщин, улучшения плотности кожи и восстановления естественной мягкости — и всё это можно делать дома, без дорогостоящих процедур, сообщает Folha Vitoria.

Натуральное масло для молодости кожи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натуральное масло для молодости кожи

Почему масло шиповника работает так эффективно

Масло получают из семян растения шиповник красно-бурый. Его ценят за насыщенный состав: в нём присутствуют омега-кислоты, антиоксиданты и витамины, поддерживающие процессы восстановления кожи. Этот комплекс помогает сохранить эластичность, уменьшить признаки возрастных изменений и удерживать влагу. Благодаря таким свойствам средство подходит для регулярного ухода и постепенно улучшает вид кожи.

Антиоксиданты защищают от свободных радикалов, а жирные кислоты восстанавливают барьер, поддерживая увлажнение. Поэтому масло остаётся востребованным среди тех, кто ищет природный способ ухода без агрессивных компонентов.

Что даёт коже регулярное применение масла

Средство помогает решать сразу несколько задач, связанных с возрастными изменениями и текстурой кожи. Оно поддерживает выработку коллагена, улучшает ровность тона и способствует визуальному уменьшению рубцов. При этом масло легко впитывается и не перегружает кожу.

Смягчение морщин и мелких линий

Масло делает кожу более упругой и поддерживает её эластичность. При регулярном использовании мелкие линии становятся менее заметными, особенно в чувствительных зонах.

Выравнивание тона кожи

Антиоксиданты помогают уменьшать потемнения, связанные с солнцем или поствоспалительной пигментацией. Постепенно тон становится более ровным и сияющим.

Снижение выраженности рубцов

Комплекс веществ улучшает процессы восстановления, поэтому средство особенно популярно среди тех, кто хочет смягчить следы постакне или небольшие повреждения.

Поддержание баланса при жирной коже

Несмотря на маслянистую консистенцию, средство быстро впитывается. Это помогает уменьшить избыточное выделение кожного сала и снизить воспаления.

Глубокое увлажнение и питание

Масло насыщает кожу, смягчает сухие участки и делает поверхность более гладкой благодаря восстановлению липидного слоя.

Как использовать масло шиповника в домашнем уходе

Чтобы получить максимум эффекта, важно правильно интегрировать масло в рутину. Средство подходит для применения утром и вечером, но особенно хорошо работает в ночном уходе.

  • Перед нанесением кожу очищают мягким средством.
  • Несколько капель распределяют по лицу круговыми движениями.
  • При сухой коже масло можно смешивать с привычным кремом.
  • Днём обязательно использовать солнцезащитный крем.

Эти шаги помогают поддерживать ровный тон, мягкость и комфорт, не перегружая кожу.

Советы для максимального эффекта

Лучше всего наносить масло на слегка влажную кожу — так оно распределяется равномернее. Небольшой массаж помогает усилить впитывание. При комбинировании с активными средствами важно учитывать чувствительность кожи и при необходимости консультироваться со специалистом.

Популярные вопросы

Можно ли использовать масло каждый день

Да. Оно подходит для регулярного ухода и хорошо переносится кожей при правильном нанесении.

Подходит ли средство для жирной кожи

Да. Лёгкая текстура и сбалансированное увлажнение помогают контролировать избыточный блеск.

Способствует ли масло уменьшению пятен

Да. Антиоксиданты и витамины помогают корректировать тон и со временем уменьшают выраженность пигментации.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы кожа возраст красота косметика уход за кожей
Новости Все >
Центральные банки активно покупают золото — WGC
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
В России подведены итоги лотерейного года, раскрыта география удачи
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
7 января усиливает потребность в замедлении и самоконтроле
В 2026 году советуют сочетать проверенные и новые гибриды томатов
Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Риск угона автомобилей в Европе остаётся высоким — данные Car And Motor
В России стартовала масштабная реформа рынка труда для пенсионеров
Сейчас читают
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Садоводство, цветоводство
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
В России с 9 января вводят штрафы за тонировку для временно ввезённых авто
Окрашивание colour melting стало главным трендом волос 2026 года
Декоративная штукатурка с использованием ткани позволяет создать рельефную стену
Пивной гуляш с мясом томят в соусе из темного пива 1 час
Зимний посев позволяет получить раннее и пышное цветение
Учёные доказали связь между уровнем витамина C в крови и состоянием кожи
Центральные банки активно покупают золото — WGC
Рассыпчатый рис можно получить без кипячения в кастрюле
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.